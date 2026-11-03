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Ο Sufjan Stevens μπαίνει σε χριστουγεννιάτικο mood με τη νέα συλλογή “Worst Christmas Ever!”

Ο Αμερικανός μουσικός επιστρέφει στο πλούσιο χριστουγεννιάτικο αρχείο του με 16 παλιά και νέα τραγούδια.

Κλέλια Φατούρου

Μπορεί το Halloween να τελείωσε πριν λίγες μέρες, όμως ο Sufjan Stevens έχει ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Ο Αμερικανός τραγουδοποιός ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τη νέα συλλογή του, με τίτλο Worst Christmas Ever!, η οποία συγκεντρώνει μια σειρά από χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τόσο διασκευές γνωστών εορταστικών κλασικών κομματιών μέσα από τη δική του ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση όσο και πρωτότυπες συνθέσεις από το εκτενές χριστουγεννιάτικο αρχείο του.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και το νέο τραγούδι "On This Christmas (It Only Gets Better)", το οποίο μόλις κυκλοφόρησε. Η συλλογή Worst Christmas Ever! αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου.

Η αγάπη του Stevens για τα Χριστούγεννα είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από το 2001 μέχρι σήμερα έχει γράψει και ηχογραφήσει περισσότερα από 100 χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει αρκετές ηχογραφήσεις που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν μέσα από τη σειρά Songs for Christmas, Vols. 1-5, καθώς και από το box set Silver & Gold: Songs for Christmas, Vols. 6-10, που κυκλοφόρησε το 2012.

Στο Worst Christmas Ever! συναντάμε επίσης μια σειρά από σημαντικούς συνεργάτες του μουσικού. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Aaron και Bryce Dessner των The National, ο Richard Reed Parry των Arcade Fire, καθώς και οι Cat Martino, Gabriel Kahane και Casey Foubert. Η συλλογή συνδυάζει διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις, διατηρώντας παράλληλα την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει τις χριστουγεννιάτικες ηχογραφήσεις του Stevens.

Παρότι ο μουσικός δεν έχει κυκλοφορήσει νέο album μετά το Javelin του 2023, παραμένει ενεργός δισκογραφικά. Το 2024 παρουσίασε μια επετειακή επανέκδοση για τα 20 χρόνια του Seven Swans, ενώ την επόμενη χρονιά γιόρτασε τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία του Carrie & Lowell με μια νέα επανέκδοση. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το τραγούδι "Heaven Thunder" σε συνεργασία με τη Mina Tindle.

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές της πρόσφατης πορείας του σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Stevens έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στη συναυλία της Meg Lui στο Kingston της Νέας Υόρκης. Ήταν η πρώτη δημόσια μουσική εμφάνισή του εδώ και περισσότερα από οκτώ χρόνια, μετά τη διάγνωσή του το 2023 με σύνδρομο Guillain-Barré, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα νεύρα του οργανισμού.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 16 τραγούδια, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται γνώριμες χριστουγεννιάτικες συνθέσεις όπως τα "Silent Night", "Holly Jolly Christmas" και "Sleigh Ride", αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως τα "Sister Winter", "Christmas In The Room" και "That Was The Worst Christmas Ever!". Ξεχωρίζουν επίσης δύο διαφορετικές εκδοχές του "It Came Upon A Midnight Clear", καθώς και δύο ιδιαίτερες διασκευαστικές προσεγγίσεις του "Angels We Have Heard On High".

 

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