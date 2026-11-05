Ο Bob Dylan πήρε το κομποσκοίνι του, έβαλε hoodie και πέρασε μια βόλτα από τον Πάπα

Ο Bob Dylan χτύπησε την πόρτα του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ την Τετάρτη, καθώς ο Αμερικανός τραγουδοποιός και ποιητής επισκέφθηκε τον Αμερικανό Ποντίφικα στο Βατικανό, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος ανάμεσα στις συναυλίες που πραγματοποιεί στην Ιταλία. Σύμφωνα με το Βατικανό, η συνάντηση ήταν σύντομη. Ο Πάπας χάρισε στον Dylan ένα κομποσκοίνι, ενώ ο μουσικός προσέφερε στον Ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο Chronicles: Volume One.

Ο Λέων είχε παραθέσει στίχους από ένα ανέκδοτο τραγούδι διαμαρτυρίας που έγραψε ο Dylan το 1963, με τίτλο "Go Away You Bomb", στο βιβλίο του Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift, που κυκλοφόρησε το 2026. Ο Πάπας, αναφερόμενος στον αγώνα εξοπλισμών και στην προσφυγή στα πυρηνικά όπλα, είχε χρησιμοποιήσει έναν στίχο του τραγουδιού, ο οποίος απευθύνεται σε μια υποθετική ατομική βόμβα: «Σε μισώ γιατί είσαι κατασκευασμένη από τον άνθρωπο, ανήκεις στον άνθρωπο και σε διαχειρίζεται ο άνθρωπος».

Στη συνάντηση συνόδευσαν τον Dylan δύο αξιωματούχοι του Βατικανού: ο πατέρας Antonio Spadaro, στέλεχος του υπουργείου Πολιτισμού του Βατικανού, ο οποίος είχε συνοδεύσει και την Patti Smith στην επίσκεψή της στον Πάπα τον περασμένο Ιούλιο, καθώς και ο Andrea Monda, διευθυντής της εφημερίδας του Βατικανού L'Osservatore Romano. Ο Spadaro δήλωσε ότι ο ίδιος ο Dylan είχε εκφράσει την επιθυμία να συνομιλήσει με τον Πάπα και ότι οι δυο τους συναντήθηκαν κατ' ιδίαν για λίγα λεπτά.

Σε άρθρο του στην L'Osservatore Romano, ο Spadaro υπενθύμισε ότι ο σημερινός Ποντίφικας, ο οποίος γεννήθηκε ως Robert Prevost στο Σικάγο το 1955, είχε μεγαλώσει ακούγοντας τη μουσική του Dylan. Παράλληλα, σημείωσε ότι και ο ίδιος ο Dylan γνώριζε καλά τον Άγιο Αυγουστίνο της Ιππώνος, ο οποίος αποτελεί πηγή έμπνευσης για την πνευματικότητα του Πάπα Λέοντα και το θρησκευτικό τάγμα των Αυγουστινιανών. Μάλιστα, ο Dylan είχε γράψει το τραγούδι "I Dreamed I Saw St. Augustine", το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του John Wesley Harding του 1967.

Ο Dylan, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2016, εμφανίστηκε φορώντας ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα και μια χαλαρή γραβάτα. Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το Βατικανό, εμφανίζεται με την κουκούλα φορεμένη στο κεφάλι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο μουσικός συναντούσε Πάπα. Το 1997 είχε εμφανιστεί μπροστά στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄, αλλά και σε χιλιάδες ακόμη θεατές, σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια της Ιταλίας, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ενός θρησκευτικού συνεδρίου.

Ο Dylan, ο οποίος άλλαξε το όνομά του από Robert Zimmerman, γεννήθηκε στη Μινεσότα και μεγάλωσε σε εβραϊκή οικογένεια. Το 1979 ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, σε μια προσωπική θρησκευτική μεταστροφή που έγινε ευρύτερα γνωστή ως η περίοδος του «αναγεννημένου Χριστιανού».

Η εξέλιξη αυτή απομάκρυνε ορισμένους από τους παλαιότερους θαυμαστές του, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία τραγουδιών όπως τα "Gotta Serve Somebody" και "Saved", με έντονο χριστιανικό περιεχόμενο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Dylan εμφανίζεται πιο συγκρατημένος όσον αφορά τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal το 2022, είχε δηλώσει ότι είναι «θρησκευόμενος άνθρωπος», ο οποίος διαβάζει τις Γραφές, διαλογίζεται και προσεύχεται.

Στην πιο πρόσφατη συναυλία του πριν από τη συνάντηση με τον Ποντίφικα, ο Dylan ερμήνευσε το τραγούδι του "Tryin' to Get to Heaven", που κυκλοφόρησε το 1997 και περιλαμβάνει τον χαρακτηριστικό στίχο: «Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, παιδιά, τώρα προσπαθώ να φτάσω στον Παράδεισο προτού κλείσει η πόρτα».