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Eκστρατεία για τη διάσωση του έργου της Gee Vaucher, της γυναίκας που έδωσε μορφή στο anarcho-punk

Το Gee Vaucher Foundation αναζητάει πόρους για τη συντήρηση και ψηφιοποίηση περισσότερων από 2.000 έργων της δημιουργού που, ανάμεσα σε πολλά, διαμόρφωσε και την οπτική ταυτότητα των Crass.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Μία εκστρατεία για τη διάσωση και τη δημόσια πρόσβαση στο έργο της Gee Vaucher, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της βρετανικής τέχνης διαμαρτυρίας, εγκαινίασε το νεοσύστατο Gee Vaucher Foundation στη Βρετανία. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100.000 λίρες, ώστε να ξεκινήσει η συντήρηση, καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση περισσότερων από 2.000 πρωτότυπων έργων της.

Το όνομα τής Vaucher είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους Crass, το βρετανικό anarcho-punk συγκρότημα και καλλιτεχνική κολεκτίβα που σχηματίστηκε το 1977. Η Vaucher δεν σχεδίαζε αφενός τα εξώφυλλα των δίσκων του, αφετέρου με τα ασπρόμαυρα φωτομοντάζ, τα στένσιλ, τις αφίσες και τα έντυπά της δημιούργησε την ανατρεπτική οπτική του ταυτότητα.

Στην περίπτωση των Crass, η εικόνα δεν λειτουργούσε ως συσκευασία της μουσικής, αλλά ως προέκταση του ίδιου του έργου. Οι συνθέσεις της Vaucher ένωναν τη βιαιότητα του punk με τον αναρχο-ειρηνισμό, τον φεμινισμό και την αντικαταναλωτική σκέψη. Με κάθε έργο της, η Vaucher έστρεφε τα πυρά της προς τον μιλιταρισμό, την οργανωμένη θρησκεία, την πατριαρχία, την εξουσία και τους μηχανισμούς χειραγώγησης της διαφήμισης και των μέσων ενημέρωσης. Η εικαστική γλώσσα που διαμόρφωσε για εξώφυλλα, ένθετα και αφίσες των Crass επηρέασε καθοριστικά όχι μόνο το anarcho-punk, αλλά και τον τρόπο που ο πολιτικός λόγος στη μουσική απέκτησε τη δική του εικαστική ταυτότητα – απόλυτα βρετανική και σημείο αναφοράς για την ιστορία τής τέχνης.

Η σχέση της με το συγκρότημα αποτελεί, ωστόσο, μόνο ένα μέρος μιας διαδρομής μεγαλύτερης των πέντε δεκαετιών. Η Vaucher εργάστηκε στη ζωγραφική, το κολάζ, το φωτομοντάζ, τη γλυπτική και τον κινηματογράφο, ενώ δημιουργίες της εμφανίστηκαν σε έντυπα όπως τα New York Magazine, Rolling Stone και The New York Times. Υπήρξε επίσης η δημιουργός του ριζοσπαστικού περιοδικού International Anthem, ενώ αργότερα σχεδίασε εξώφυλλα και για άλλους μουσικούς, μεταξύ των οποίων οι The Charlatans.

Σήμερα, έχοντας περάσει τα 80, εξακολουθεί να διατηρεί στην κατοχή της μεγάλο μέρος του πρωτότυπου έργου της. Σύμφωνα με το Ίδρυμά της, αυτό δεν οφείλεται απλώς σε μια αρχειακή επιμονή, αλλά στη σταθερή άρνησή της να αντιμετωπίσει την τέχνη ως εμπόρευμα που καταχωρείται σε ιδιωτικές συλλογές. Για τη Vaucher, τα έργα πρέπει να παραμένουν ορατά, διαθέσιμα προς μελέτη και ανοιχτά στην αμφισβήτηση.

Η πρώτη φάση της εκστρατείας αφορά τη διάσωση των έργων με μουσειακές προδιαγραφές και τη δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου προσβάσιμου διεθνώς. Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να αγοράσουν μπλουζάκια, κάρτες και αφίσες από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος, με τα έσοδα να κατευθύνονται απευθείας στο εγχείρημα.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι ακόμη πιο φιλόδοξο. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός μόνιμου χώρου στο Λονδίνο, που θα φιλοξενεί το αρχείο, θα λειτουργεί ως δημόσια γκαλερί και θα υποστηρίζει την έρευνα, την εκπαίδευση και τον καλλιτεχνικό πειραματισμό.

Η διάσωση, λοιπόν, του αρχείου της Gee Vaucher δεν αφορά μόνο το έργο μιας βρετανίδας εικαστικού. Αφορά ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ιστορίας του punk και μιας εποχής που η πολιτική θέση, η μουσική και η εικόνα έβγαζαν (και έφτιαχναν τη δική τους) γλώσσα.

 

 

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