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Dave Stewart: Είναι πια πολύ αργά για ένα reunion των Eurythmics

Χαστούκι στη νοσταλγία από τον μουσικό, που αποκάλυψε ότι επικοινωνεί περιορισμένα με την Annie Lennox και εξήγησε γιατί δεν θεωρεί πλέον ρεαλιστική μια κοινή περιοδεία.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Ο Dave Stewart έσβησε μάλλον τις ήδη λιγοστές ελπίδες για μία επανένωση των Eurythmics, δηλώνοντας ότι πιστεύει πως είναι πλέον «πολύ αργά» για να επιστρέψει το ιστορικό synth-pop δίδυμο σε περιοδεία.

Σε μια νέα συνέντευξή του στο Spin, ο Stewart αποκάλυψε ότι έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από την Annie Lennox. Εκείνη ζει στο Los Angeles, ενώ ο ίδιος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Nashville και το studio του στις Μπαχάμες. Παρότι στο παρελθόν αντάλλασσαν συχνά emails και μιλούσαν τακτικά, η επικοινωνία τους, όπως είπε, «ξεθύμανε» μέσα στην τελευταία διετία.

Ο Stewart πιστεύει επίσης ότι η Lennox αντιμετωπίζει πλέον τους Eurythmics ως ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο του ανήκει στο παρελθόν. Το συγκρότημα, άλλωστε, δεν ακολούθησε ποτέ τη συνηθισμένη διαδρομή των μεγάλων ονομάτων που επιστρέφουν έπειτα από χρόνια με περιοδείες, ντοκιμαντέρ και επετειακά projects.

«Εγώ θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά η Annie απέρριπτε πάντοτε όλες τις προτάσεις», ανέφερε ο Stewart. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τους Tears for Fears, οι οποίοι επέστρεψαν επιτυχημένα στις συναυλίες έπειτα από μακρά απουσία, παραδεχόμενος ότι θα ήθελε να είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τους Eurythmics. Δεν θεωρεί, ωστόσο, πιθανό να αλλάξει τώρα γνώμη η Lennox. Όπως εξήγησε, τα τραγούδια του συγκροτήματος είναι εξαιρετικά απαιτητικά φωνητικά, ιδιαίτερα όταν πρέπει να ερμηνεύονται επί σχεδόν δύο ώρες. Η ίδια μπορεί ακόμη να παρουσιάσει μεμονωμένα κομμάτια ή να συμμετάσχει σε ειδικές εμφανίσεις, αλλά μια πλήρης περιοδεία αποτελεί εντελώς διαφορετική δοκιμασία. «Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει επί 25 χρόνια, μία φορά κάθε τρία χρόνια ή κάτι τέτοιο. Τώρα, όμως, νομίζω ότι είναι πολύ αργά», κατέληξε.

Οι Eurythmics σχηματίστηκαν το 1980 και διέκοψαν αρχικά την πορεία τους το 1990. Επανενώθηκαν το 1999 για το Peace, το τελευταίο ολοκληρωμένο studio album τους, το οποίο περιλάμβανε τα "I Saved the World Today" και "17 Again". Η περιοδεία που ακολούθησε είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδά της να διατίθενται στη Greenpeace και τη Διεθνή Αμνηστία.

Η τελευταία κοινή δισκογραφική τους κυκλοφορία ήρθε το 2005 με το Ultimate Collection. Η συλλογή περιλάμβανε δύο νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις του Peace, τα "I’ve Got a Life" και "Was It Just Another Love Affair?". Έκτοτε, ο Stewart και η Lennox έχουν εμφανιστεί μαζί μόνο περιστασιακά, με πιο πρόσφατη κοινή παρουσία τους την τελετή ένταξης των Eurythmics στο Rock and Roll Hall of Fame το 2022.

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Η συνέντευξη στο Spin δόθηκε με αφορμή το νέο προσωπικό album του Stewart, The Way It Was Back Then. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σε φυσική μορφή στις 18 Σεπτεμβρίου και στις ψηφιακές πλατφόρμες στις 30 Οκτωβρίου. Είναι γραμμένος, ερμηνευμένος και ηχογραφημένος εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, ενώ το πρώτο single είναι το ομώνυμο “The Way It Was Back Then”.

 

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