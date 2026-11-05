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Οι Black Angels επανεξετάζουν το "Passover" είκοσι χρόνια μετά

Οι The Black Angels γιορτάζουν τα 20 χρόνια του Passover με μια πλήρως επανηχογραφημένη εκδοχή του εμβληματικού ντεμπούτου τους για το Record Store Day Black Friday.

Οι Black Angels επανεξετάζουν το "Passover" είκοσι χρόνια μετά
Avopolis Team

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου που τους καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες ψυχεδελικές rock μπάντες της γενιάς τους, οι The Black Angels επιστρέφουν στο Passover με μια νέα, ριζικά αναθεωρημένη εκδοχή. Το Passover XX θα κυκλοφορήσει στο πλαίσιο του φετινού Record Store Day Black Friday, σηματοδοτώντας την επέτειο των δύο δεκαετιών από το ντεμπούτο τους.

Αφού ολοκλήρωσαν την επετειακή περιοδεία για τα 20 χρόνια του άλμπουμ, το συγκρότημα συνεργάστηκε με τον παραγωγό Dave Sardy (Oasis, LCD Soundsystem, Modest Mouse) για να επανηχογραφήσει το υλικό όχι ως μια πιστή αναπαραγωγή, αλλά ως μια σύγχρονη επαναπροσέγγιση των τραγουδιών. Το αποτέλεσμα είναι ένας πιο βαρύς, βαθύς και ατμοσφαιρικός δίσκος, με μεγαλύτερα riffs, πλουσιότερες ενορχηστρώσεις και εντονότερη δυναμική, που αποτυπώνει την εξέλιξη της μπάντας έπειτα από δύο δεκαετίες δημιουργικής πορείας.

Γραμμένο και ηχογραφημένο την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ, το Passover αντλούσε έμπνευση από ζητήματα βίας, απογοήτευσης, αντίστασης και καταπίεσης. Σύμφωνα με το συγκρότημα, τα θέματα αυτά παραμένουν επίκαιρα σήμερα όσο ποτέ, προσδίδοντας στο Passover XX όχι μόνο επετειακό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα.

 

 

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