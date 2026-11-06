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"Take Me Home (4 Christmas)": Η Olivia Rodrigo φέρνει τα Χριστούγεννα με guest τη Cynthia Nixon

Το γιορτινό τραγούδι συνοδεύεται από ένα απολαυστικό video clip, στο οποίο συναντάμε τη Cynthia Nixon και τον Ben Marshall του SNL.

Κλέλια Φατούρου

Η Olivia Rodrigo φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται τα Χριστούγεννα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, παρουσιάζοντας το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της καριέρας της. Ο τίτλος του είναι "Take Me Home (4 Christmas)" και, όπως αποκαλύπτει το περιεχόμενό του, η ιστορία του περιστρέφεται γύρω από μια μάλλον γνώριμη και ενίοτε αγχωτική εμπειρία: την πρώτη γνωριμία με την ευρύτερη οικογένεια του συντρόφου σου, λίγο πριν από τις γιορτές.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Rodrigo θέλει να κερδίσει τις εντυπώσεις και, κυρίως, να κάνει τη γιαγιά του αγαπημένου της να τη συμπαθήσει. Με αρκετή δόση χιούμορ και γιορτινή διάθεση, η τραγουδίστρια περιγράφει την προσπάθειά της να παρουσιαστεί ως η ιδανική σύντροφος, επιστρατεύοντας όλη της την ευγένεια και τη θετική ενέργεια. Το τραγούδι υπογράφει μαζί με τους σταθερούς συνεργάτες της, Dan Nigro και Amy Allen, ενώ η χαρακτηριστική στιχουργική του προσέγγιση συνδυάζει την αμηχανία μιας οικογενειακής συνάντησης με το χριστουγεννιάτικο κλίμα.

Το "Take Me Home (4 Christmas)" συνοδεύεται και από ένα ολοκαίνουριο μουσικό βίντεο, στο οποίο συμμετέχουν δύο γνώριμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο Ben Marshall, γνωστός από το Saturday Night Live, υποδύεται τον σύντροφο της Rodrigo, ενώ η Cynthia Nixon αναλαμβάνει τον ρόλο της μητέρας του.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την Olivia Rodrigo. Το "Take Me Home" ακολουθεί το βίντεο για το remix του "Expectations", στο οποίο συμμετείχε ο David Byrne, καθώς και τη συνεργασία της με την Chappell Roan, με την οποία μοιράζεται τη σκηνή στο πλαίσιο της περιοδείας της.

Και τα δύο τραγούδια περιλαμβάνονται στο άλμπουμ της You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, που κυκλοφόρησε το 2026 και αποτελεί τη βάση της παγκόσμιας περιοδείας Unraveled Tour. Στο πλευρό της βρίσκονται διαφορετικά ονόματα της σύγχρονης εναλλακτικής και indie σκηνής, όπως οι Grace Ives, Wolf Alice, Devon Again, The Last Dinner Party και Die Spitz.

Παράλληλα, μέσα στη χρονιά η Rodrigo έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, εγκαινιάζοντας το δικό της φιλανθρωπικό μουσικό φεστιβάλ, Daisy Chain Fields. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στην Καλιφόρνια, με έμπνευση από το εμβληματικό Lilith Fair, συγκεντρώνοντας γυναίκες καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και μουσικών κατευθύνσεων, από τις Quiet Light μέχρι τις Breeders.

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια για οργανισμούς όπως το Planned Parenthood και το Center for Reproductive Rights. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Olivia Rodrigo παρουσίασε για πρώτη φορά ένα νέο τραγούδι με τίτλο "Serena Joy", εμπνευσμένο από το δυστοπικό σύμπαν του "The Handmaid's Tale".

 

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