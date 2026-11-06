Hannah Jadagu: Όταν η Gen Z βάζει τη μελωδία μπροστά

Η Hannah Jadagu κυκλοφόρησε το νέο single “Curse”, ένα τραγούδι με στιλπνή ηλεκτρονική υφή, αιθέρια φωνητικά και μία μελωδία που αποδεικνύει ότι η λεπτότητα δεν είναι υποχρεωτικό να σημαίνει χαμηλή ένταση. Η επιμελώς γυαλισμένη παραγωγή απλώνεται σταδιακά γύρω από τη φωνή της, αφήνοντας το κομμάτι να αποκτήσει όγκο χωρίς να χάσει την προσωπική, σχεδόν εξομολογητική του θερμοκρασία.

Το “Curse” κυκλοφορεί από τη Sub Pop και αποτελεί συνέχεια της κατεύθυνσης που η Jadagu χάραξε στο δεύτερο album της, Describe, το 2025. Λιγότερη εξάρτηση από τις παραμορφωμένες κιθάρες τού ντεμπούτου της και μεγαλύτερη έμφαση στα synths, στον ηλεκτρονικό παλμό και στις μελωδίες που έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα.

Την παραγωγή του τραγουδιού ανέλαβαν η ίδια και ο Sora, ενώ τη μίξη έκανε ο Geoff Swan και το mastering ο Dave Cooley.

Η πορεία της τεξανής τραγουδοποιού διαθέτει ήδη μία ιδανική ιστορία ενηλικίωσης για τη γενιά της. Το πρώτο της EP, What Is Going On?, ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου σε ένα iPhone 7, με τη χρήση του GarageBand. Δεν ήταν απλώς ένα χαριτωμένο DIY κατόρθωμα. Κάτω από τη στοιχειώδη παραγωγή υπήρχαν ήδη η ζεστή φωνή, η οικονομία στη γραφή και το ένστικτο για καθαρές pop μελωδίες που οδήγησαν τη Sub Pop να εντάξει την Jadagu στο δυναμικό της.

Στο πρώτο της album, Aperture του 2023, η bedroom-pop καρδιά της άνοιξε προς την dream pop, το indie και την alternative R&B. Αναλογικά synths, ακουστικά όργανα και παραμορφωμένες κιθάρες έδωσαν περισσότερο βάθος στα τραγούδια της, χωρίς να σκεπάσουν τη φωνή και την αμεσότητά τους.

Το “Curse” τη βρίσκει να δοκιμάζει τη σκηνική της παρουσία σε μεγαλύτερη κλίμακα, μιας και αυτή την περίοδο ανοίγει το αμερικανικό arena tour του sombr.