Το “Mary On A Cross” των Ghost ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify

Το single του 2019 προστίθεται έτσι σε μια λίστα που περιλαμβάνει σημαντικές επιτυχίες της heavy metal και rock σκηνής, όπως τα "Nothing Else Matters" των Metallica, "Chop Suey!" των System Of A Down, "Crazy Train" του Ozzy Osbourne και "Bring Me To Life" των Evanescence.

Αρχικά, το "Mary On A Cross" αποτελούσε ένα deep cut στη δεύτερη πλευρά της διπλής κυκλοφορίας των Ghost, Seven Inches Of Satanic Panic. Σύμφωνα με τη μυθολογία που έχει δημιουργήσει το βραβευμένο με Grammy σουηδικό συγκρότημα, το τραγούδι ηχογραφήθηκε από μια πρόδρομη εκδοχή της μπάντας, στα τέλη της δεκαετίας του '60.

Αυτό το "proto-Ghost" είχε στο μικρόφωνο τον Papa Emeritus Nihil, ο οποίος, όπως και όλοι οι τραγουδιστές που έχουν ενσαρκώσει τον ρόλο των μασκοφόρων frontmen στην ιστορία του συγκροτήματος, είχε τη φωνή του δημιουργικού ηγέτη Tobias Forge.

Αρχικά, το κομμάτι δεν κυκλοφόρησε ως αυτόνομο single ούτε απέκτησε το δικό του video clip, καθώς η προσοχή της μπάντας ήταν στραμμένη στο "Kiss The Go-Goat", το τραγούδι που βρισκόταν στην πρώτη πλευρά της κυκλοφορίας. Τα δεδομένα άλλαξαν όταν το "Mary On A Cross" έγινε απροσδόκητα viral στο TikTok. Τελικά, το επίσημο μουσικό βίντεο έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2024, με animation εμπνευσμένο από τη σειρά Scooby-Doo! Where Are You?, στο πλαίσιο της προώθησης της κινηματογραφικής ταινίας των Ghost, Rite Here Rite Now.

Η δημοτικότητα του τραγουδιού αποτυπώνεται και στο YouTube, όπου μετρά περίπου 160 εκατομμύρια προβολές, ενώ η ζωντανή εκτέλεσή του από το 2022 έχει συγκεντρώσει 120 εκατομμύρια προβολές και το επίσημο video clip 41 εκατομμύρια. Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε σταθερή επιλογή του συναυλιακού setlist των Ghost, έχοντας παρουσιαστεί ζωντανά περίπου 250 φορές, σύμφωνα με τα στοιχεία του setlist.fm.

Ο Tobias Forge, που συνυπογράφει το τραγούδι μαζί με τους Salem Al Fakir και Vincent Pontare, έχει αποφύγει συστηματικά να αποκαλύψει το πραγματικό νόημα των στίχων. Σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον ντράμερ και τραγουδιστή των Mastodon, Brann Dailor, είχε εξηγήσει ότι οι στίχοι διαθέτουν πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας. Όπως ανέφερε, το ρεφρέν είναι γραμμένο με σαφώς παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ η φράση "go down" δεν παραπέμπει απαραίτητα σε σεξουαλικό υπονοούμενο, αλλά μπορεί να αναφέρεται και στην υστεροφημία, στην ιστορία και στην προσωπική άνοδο κάποιου.

Ο Forge έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Mary του τίτλου να αναφέρεται είτε στην Παναγία είτε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, μία από τις στενότερες ακόλουθες του Ιησού. Μάλιστα, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον τρόπο με τον οποίο η ιστορία της Μαγδαληνής έχει παρερμηνευτεί, καθώς έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι υπήρξε μετανοημένη πόρνη, παρότι δεν υπάρχει σχετική αναφορά στη Βίβλο.

Μετά το "Mary On A Cross", το δημοφιλέστερο τραγούδι των Ghost στο Spotify είναι το "Square Hammer" του 2016, με 299 εκατομμύρια streams, ενώ ακολουθεί το "Dance Macabre" του 2018, με 264 εκατομμύρια.

Αυτή την περίοδο, οι Ghost βρίσκονται σε διάλειμμα μετά την ολοκλήρωση της παγκόσμιας περιοδείας Skeletour, τον περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Tobias Forge ετοιμάζει την επαναδραστηριοποίηση της προ-Ghost death metal μπάντας του, Repugnant, με την προοπτική να πραγματοποιήσει ζωντανές εμφανίσεις. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα εντοπίστηκε στη Στοκχόλμη μια αφίσα που φαίνεται να προαναγγέλλει συναυλία επανένωσης του συγκροτήματος.