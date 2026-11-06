Η Alanis Morissette κυκλοφόρησε (μάλλον άκεφα) το πρώτο χριστουγεννιάτικο album της

Η Alanis Morissette μπήκε επισήμως στο club των «έχω και X-mas album», με τη σημερινή κυκλοφορία τού Good Weather for Immaculate Conception, από τις Epiphany Music και Virgin Music. Πρόκειται για μία συλλογή 14 τραγουδιών που συνδυάζει παραδοσιακά κάλαντα, αναπόφευκτα seasonal standards, δύο νέες συνθέσεις και μία παρέα καλεσμένων, η οποία κινείται από την Brandi Carlile μέχρι τους Steve Martin και Martin Short.

Η Morissette δεν υπήρξε ανέκαθεν αφοσιωμένη οπαδός των Χριστουγέννων. Όπως εξήγησε στο podcast Good Hang της Amy Poehler, η σχέση της με τις γιορτές άλλαξε όταν ο πρώτος της γιος γεννήθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων του 2010. Στα χρόνια που ακολούθησαν, άρχισε να ηχογραφεί από ένα γιορτινό τραγούδι κάθε χρόνο, μέχρι που το υλικό έφτασε να γεμίσει έναν ολοκληρωμένο δίσκο.

Αυτό εξηγεί εν μέρει και τον χαρακτήρα του album. Δεν ακούγεται ως μία ενιαία δουλειά που σχεδιάστηκε και ηχογραφήθηκε από την αρχή ως το τέλος, αλλά περισσότερο σαν φάκελος χριστουγεννιάτικων ηχογραφήσεων που συμπληρωνόταν σταδιακά. Στο tracklist βρίσκονται τα “O Holy Night”, “What Child Is This?”, “Little Drummer Boy”, “Ave Maria”, “Silent Night” και το γερμανόφωνο “O Tannenbaum”, μαζί με το “River” της Joni Mitchell, το “Happy Xmas (War Is Over)” των John Lennon και Yoko Ono και το “Last Christmas” των Wham!.

Η χαρακτηριστική φωνή της Morissette παραμένει ασφαλώς το κέντρο των ηχογραφήσεων. Από όσα, όμως, έχουμε ακούσει, οι διασκευές δεν προσθέτουν κάποια νέα γοητεία στα classics. Το “Last Christmas” εξακολουθεί να θέτει το ίδιο απλό ερώτημα: Γιατί να κάνεις την 567η διασκευή, όταν κανείς δεν το έχει πει ή έχει χτυπήσει τα κουδουνάκια καλύτερα από τον George Michael; Αντίστοιχα, το “Happy Xmas (War Is Over)” περνά χωρίς να ανανεώνει ούτε τη μουσική ούτε το συναισθηματικό βάρος του πρωτοτύπου.

Για να είμαστε δίκαιοι, δεν ακούσαμε όλα τα τραγούδια. Αλλά σε αρκετά οι ενορχηστρώσεις μοιάζουν να μην φτιάχνουν νέες υφές γύρω από τη μελωδία. Παραμένουν τόσο αραιές και επίπεδες, ώστε θυμίζουν μάλλον karaoke backing track.

Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεργασίες. Στο φωτεινό country “Beautiful Star of Bethlehem” συμμετέχουν η Brandi Carlile και ο Steve Martin, με τον τελευταίο να παίζει μπάντζο. Η Amythyst Kiah συμμετέχει στο “Momma Mary”, η Joy Oladokun στο “Silent Night” και οι Trans Voices, το πρώτο επαγγελματικό βρετανικό φωνητικό σύνολο αποτελούμενο από trans και non-binary τραγουδιστές, συνοδεύουν τη Morissette στο “O Tannenbaum”. Ο Martin Short αναλαμβάνει το κλείσιμο με το “Merry Christmas”.

Ανάμεσα στις διασκευές βρίσκονται και δύο δικά της τραγούδια, τα “To an Empath at Christmas Time” και “Christmas on the Dancefloor”, τα οποία προσφέρουν την ευκαιρία να ακούσουμε κάτι που δεν έχει ήδη περάσει από κάθε εμπορικό κέντρο του δυτικού ημισφαιρίου.

Φυσικά και το Good Weather for Immaculate Conception μπορεί εύκολα να βρει μία θέση στη φετινή playlist για το στόλισμα του δέντρου. Δεν προβλέπουμε, πάντως, να εκτοπίσει ούτε τη Mariah Carey ούτε και την Καίτη Γαρμπή.