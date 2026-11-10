Τα ’80s επέστρεψαν: Η Sony λανσάρει Walkman ακουστικά με USB-C

Η Sony επαναφέρει τον εμβληματικό σχεδιασμό των ακουστικών του πρώτου Walkman, αυτή τη φορά με σύνδεση USB-C. Η εταιρία παρουσίασε επίσημα στη Μαλαισία τα νέα MDR-3R, ένα ζευγάρι ελαφριών ενσύρματων ακουστικών που αντλούν έμπνευση από τα αυθεντικά MDR-3, τα οποία είχαν κάνει την εμφάνισή τους το 1979, μαζί με το θρυλικό Walkman TPS-L2.

Αντί για τις αναλογικές συνδέσεις και τις ασύρματες τεχνολογίες, η νέα πρόταση της Sony συνδυάζει την αισθητική των τελών της δεκαετίας του ’70 και των ’80s με μια σύγχρονη σύνδεση USB-C, σχεδιασμένη για τις σημερινές φορητές συσκευές. Τα νέα ακουστικά είναι ήδη διαθέσιμα για προπαραγγελία μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Sony στη Μαλαισία. Η τιμή της απλής έκδοσης MDR-3R διαμορφώνεται στα 259 RM, ενώ η ειδική έκδοση Stranger Things Edition κοστίζει 299 RM.

Σύμφωνα με τη Sony Malaysia, οι αποστολές της βασικής έκδοσης αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Νοεμβρίου. Αντίθετα, όσοι επιλέξουν την έκδοση Stranger Things θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το τέλος του έτους.

Τα MDR-3R διατηρούν τη μινιμαλιστική, open-ear σχεδίαση που συνέβαλε στη διαμόρφωση της φορητής μουσικής κουλτούρας πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Η κατασκευή τους περιλαμβάνει μια εξαιρετικά λεπτή μεταλλική στέκα και εναλλάξιμα αφρώδη μαξιλαράκια για τα αυτιά, τα οποία διατίθενται στις χαρακτηριστικές πορτοκαλί και μπλε αποχρώσεις.

Η νοσταλγική προσέγγιση δεν περιορίζεται μόνο στα ακουστικά. Η Sony έχει σχεδιάσει ακόμη και τη συσκευασία, καθώς και το έντυπο υλικό που τα συνοδεύει, αντλώντας έμπνευση από την εμφάνιση των αυθεντικών προϊόντων της εποχής του Walkman. Μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν είναι η σύνδεση. Για να ανταποκριθεί στη σημερινή πραγματικότητα, όπου η θύρα ακουστικών 3,5 mm απουσιάζει από πολλά smartphones, η Sony εξοπλίζει τα MDR-3R με ενσωματωμένο καλώδιο USB-C.

Στο καλώδιο υπάρχει επίσης χειριστήριο με ενσωματωμένο μικρόφωνο, επιτρέποντας την πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων και τον βασικό έλεγχο της αναπαραγωγής μουσικής. Έτσι, τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε συμβατά smartphones, tablets και υπολογιστές, χωρίς αντάπτορες, φόρτιση μπαταρίας ή διαδικασίες ασύρματης σύζευξης.

Στο εσωτερικό των MDR-3R βρίσκονται δυναμικοί οδηγοί διαμέτρου 23 mm, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσεγγίζουν τα ηχητικά χαρακτηριστικά των αυθεντικών MDR-3. Η Sony αναφέρει ότι έχει πραγματοποιήσει ορισμένες σύγχρονες προσαρμογές στον ήχο, με στόχο μια ισορροπημένη απόκριση συχνοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική απόδοση των φωνητικών. Χάρη στην open-ear σχεδίασή τους, οι χρήστες εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται φυσικά τους ήχους του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Πέρα από την κλασική έκδοση, η Sony παρουσιάζει και μια ειδική έκδοση Stranger Things, εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά του Netflix, η οποία διαδραματίζεται τη δεκαετία του ’80. Η συγκεκριμένη έκδοση παραπέμπει στα ακουστικά που φορά ο χαρακτήρας της Max Mayfield και ξεχωρίζει χάρη στο χαραγμένο λογότυπο της σειράς πάνω στο πλαίσιο, τα διαφορετικά κόκκινα και μαύρα αφρώδη μαξιλαράκια, αλλά και τη συλλεκτική συσκευασία με θεματολογία Stranger Things.