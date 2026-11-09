Η Hayley Williams χαλαρώνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στο νέο video για το "Dream Girl in Shibuya"

Πώς θα ήταν να περάσεις ένα βράδυ στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου μαζί με τη Hayley Williams, χαλαρώνοντας στο κρεβάτι και ακούγοντάς τη να παίζει κιθάρα; Αυτή είναι περίπου η ατμόσφαιρα που επιχειρεί να δημιουργήσει το νέο music video για το "Dream Girl in Shibuya", ένα από τα τραγούδια του προσωπικού της album Ego Death at a Bachelorette Party.

Το κομμάτι περιστρέφεται γύρω από την επιθυμία να εμφανιστεί κάποιος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου σου, μετατρέποντας μια φαινομενικά συνηθισμένη βραδιά σε κάτι πιο απρόβλεπτο και οικείο. Στο video, η Williams κινείται σε ένα χαλαρό, σχεδόν κινηματογραφικό περιβάλλον, με την κάμερα να την ακολουθεί σε στιγμές ξεκούρασης και μουσικής δημιουργίας. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία ενισχύει την αίσθηση οικειότητας, δίνοντας στο οπτικό αποτέλεσμα έναν πιο διαχρονικό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα.

Τη σκηνοθετική και φωτογραφική επιμέλεια του video υπογράφει ο Zachary Gray, ο οποίος αποτυπώνει την τραγουδίστρια σε ένα περιβάλλον που μοιάζει περισσότερο με προσωπική στιγμή παρά με μια συμβατική μουσική παραγωγή.

Το Ego Death at a Bachelorette Party κυκλοφόρησε το 2025 και αποτελεί το τρίτο προσωπικό album της Hayley Williams, αλλά και την πρώτη ανεξάρτητη κυκλοφορία της. Πρόκειται για ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική διαδρομή της, καθώς σηματοδότησε μια νέα δημιουργική περίοδο έξω από το πλαίσιο της μπάντας με την οποία έγινε ευρύτερα γνωστή, των Paramore.

Αυτή την περίοδο, η Williams βρίσκεται ήδη στη δεύτερη περιοδεία της μέσα στη χρονιά, με αφορμή τον δίσκο. Το πρόγραμμα των εμφανίσεών της περιλαμβάνει τη Βραζιλία και αρκετές ακόμη πόλεις της Νότιας Αμερικής, με τις συναυλίες να αναμένονται αργότερα μέσα στον Νοέμβριο.

Παράλληλα, η δημιουργική της δραστηριότητα δεν περιορίζεται στις προσωπικές της εμφανίσεις. Μέσα στο 2026 ξεκίνησε ένα νέο μουσικό project με την ονομασία Power Snatch, σε συνεργασία με τον Daniel James, ο οποίος είχε αναλάβει την παραγωγή του Ego Death at a Bachelorette Party. Μια ακόμη συνεργασία που δείχνει πως η Williams παραμένει σε μια ιδιαίτερα παραγωγική φάση, εξερευνώντας διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις.

Όσο για τους Paramore, το πιο πρόσφατο album τους, This Is Why, κυκλοφόρησε το 2023, αφήνοντας προς το παρόν τη Hayley Williams να επικεντρώνεται στις προσωπικές της αναζητήσεις και στα νέα μουσικά της σχέδια.