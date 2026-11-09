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Οι Howard Jones και Adam Dutkiewicz ξαναβρίσκονται μουσικά και παρουσιάζουν το πρώτο single των Burn Eternal

Ο πρώην τραγουδιστής και ο κιθαρίστας των Killswitch Engage ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά με ένα νέο project.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Για όσους έχουν συνδέσει τους Killswitch Engage με την εποχή του Howard Jones, η είδηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο πρώην τραγουδιστής της μπάντας και ο κιθαρίστας Adam Dutkiewicz επιστρέφουν μαζί στη μουσική, αυτή τη φορά μέσα από τους Burn Eternal, το νέο τους project που μόλις παρουσίασε το πρώτο του single, "Wounds I've Made".

Το τραγούδι συνοδεύεται από lyric video και αποτελεί την πρώτη επίσημη γεύση από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Burn Eternal, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου 2027 μέσω της Metal Blade Records. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει εννέα κομμάτια, με τον Dan Gluszak των Times of Grace να αναλαμβάνει τα ντραμς στις ηχογραφήσεις.

Το "Wounds I've Made" κινείται σε γνώριμα metalcore μονοπάτια, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά κιθαριστικά riffs του Dutkiewicz με τις δυναμικές ερμηνείες του Jones, ο οποίος εναλλάσσει τα μελωδικά φωνητικά με τις πιο επιθετικές του στιγμές.

Ο ίδιος ο Jones εξήγησε ότι το τραγούδι αφορά την αναγνώριση των λαθών και των μεταμέλειών του παρελθόντος, αλλά και την ανάγκη να εξελίσσεται κανείς και να προχωρά μπροστά. Όπως σημείωσε, η αλλαγή μπορεί να πονά, αλλά είναι απαραίτητη για την προσωπική εξέλιξη και για να μην παραμένει κάποιος εγκλωβισμένος σε όσα έχουν περάσει.

Από την πλευρά του, ο Dutkiewicz αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από τα πρώτα που έγραψε για το project, περίπου έξι χρόνια πριν. Η κυκλοφορία του, επομένως, αποτελεί την ολοκλήρωση μιας συνεργασίας που πέρασε αρκετό καιρό στο στούντιο πριν φτάσει τελικά στο κοινό.

Η ιστορία των Burn Eternal ξεκίνησε αρκετά απλά. Όταν οι Killswitch Engage περιόδευαν στη Βρετανία μαζί με τους Iron Maiden, ο Jones βρισκόταν επίσης στην περιοχή για δικές του μουσικές υποχρεώσεις. Οι δύο παλιοί συνεργάτες συναντήθηκαν για φαγητό και, μέσα στη συζήτηση, ο Jones ρώτησε τον Dutkiewicz αν είχε κάποια riffs πάνω στα οποία θα μπορούσε να τραγουδήσει.

Αυτό που ξεκίνησε χωρίς συγκεκριμένες προσδοκίες εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Οι δύο μουσικοί είχαν την ελευθερία να πειραματιστούν, χωρίς πίεση από δισκογραφική εταιρεία ή αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ο Dutkiewicz μάλιστα περιέγραψε τη δημιουργική διαδικασία ως ιδιαίτερα ανανεωτική, καθώς ο Jones ήταν πλέον πιο ανοιχτός σε διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στενά στους Killswitch Engage από το 2002 έως το 2012, με τον Jones να συμμετέχει σε δύο από τους σημαντικότερους δίσκους της μπάντας, τα The End of Heartache (2004) και As Daylight Dies (2006). Το τελευταίο, μάλιστα, παραμένει η εμπορικά πιο επιτυχημένη κυκλοφορία της.

Μετά την αποχώρησή του από τους Killswitch Engage, ο Jones συνέχισε με projects όπως οι Devil You Know, οι Light the Torch και οι SION, ενώ ο Dutkiewicz παρέμεινε βασικό μέλος της μπάντας, παράλληλα με την παραγωγή δίσκων για άλλα συγκροτήματα.

Το πρώτο άλμπουμ των Burn Eternal θα περιλαμβάνει τα εξής εννέα τραγούδια:

  1. Wounds I've Made
  2. No Escape
  3. Blackheart
  4. To Bear the Cross
  5. Scared of Shadows
  6. Bitter Pill
  7. Learning to Let Go
  8. Born Again
  9. Fell Silent

Μετά από χρόνια αναμονής, η συνεργασία δύο μουσικών που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου metalcore αποκτά πλέον επίσημη δισκογραφική υπόσταση. Και το "Wounds I've Made" δίνει μια πρώτη εικόνα για το τι μπορεί να προκύψει όταν δύο παλιοί συνεργάτες επιστρέφουν στο στούντιο χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν κάτι σε κανέναν.

https://open.spotify.com/album/7mOLETfqFnra270N0Vzte0?si=oRI8CDU6TpSi_H2l8CkaIA 

 

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