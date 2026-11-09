Η Casio παρουσιάζει το νέο keyboard που προσαρμόζει αυτόματα τις νότες του σε κάθε τραγούδι

Η Casio παρουσιάζει το Casiotone CT-FS1, ένα νέο keyboard που ενσωματώνει τεχνολογία ικανή να προσαρμόζει αυτόματα τις νότες που παίζει ο χρήστης, ώστε να συμβαδίζουν αρμονικά με οποιοδήποτε τραγούδι σε πραγματικό χρόνο. Η νέα λειτουργία Feel Sync φιλοδοξεί να κάνει την ενασχόληση με το παίξιμο πιο προσιτή, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε αρχάριους να πειραματιστούν με τη μουσική, χωρίς τον φόβο του να κάνουν λάθος στις νότες.

Η λειτουργία Feel Sync αξιοποιεί μια συνοδευτική εφαρμογή, η οποία αναλύει τις συγχορδίες και τη μελωδία ενός τραγουδιού και προσαρμόζει ανάλογα τον ήχο του keyboard. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια συλλογή 70 τραγουδιών ή να εισαγάγουν τα δικά τους αρχεία MP3, WAV και AIFF. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υποστηρίζεται η απευθείας σύνδεση με υπηρεσίες streaming. Παρότι η τεχνολογία αναλαμβάνει τον έλεγχο του τονικού ύψους, ο ρυθμός, ο συγχρονισμός και η δυναμική παραμένουν στα χέρια του μουσικού, αφήνοντάς του περιθώριο να πειραματιστεί με το δικό του στιλ παιξίματος.

Το keyboard διαθέτει επίσης λειτουργία Split, η οποία χωρίζει το όργανο σε δύο ανεξάρτητες ζώνες παιξίματος. Στη μία πλευρά μπορεί να είναι ενεργοποιημένο το Feel Sync, ενώ η άλλη λειτουργεί ως ένα συμβατικό keyboard. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχάριοι μπορούν να παίξουν μαζί με πιο έμπειρους μουσικούς, ενώ η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως για όσους προτιμούν την παραδοσιακή εμπειρία παιξίματος.

Το CT-FS1 ακολουθεί μια μινιμαλιστική σχεδιαστική προσέγγιση και θα διατίθεται σε δύο χρωματικές εκδοχές, Midnight Black και Alpine White, τόσο για το σώμα όσο και για τα 61 πλήκτρα του. Βασίζεται στην πλατφόρμα CT-S1 και ενσωματώνει την ηχητική μηχανή AiX της Casio, προσφέροντας 61 ενσωματωμένους ήχους, μεταξύ των οποίων και εκείνον ενός γερμανικού concert grand πιάνου. Παράλληλα, διαθέτει πλήκτρα με απόκριση στην αφή και στερεοφωνικά ηχεία με σύστημα Bass Reflex.

Με βάρος μικρότερο από 4,5 κιλά, το νέο keyboard προσφέρει εύκολη μεταφορά και λειτουργεί είτε με έξι μπαταρίες AA είτε μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού AC. Το Casio Casiotone CT-FS1 είναι διαθέσιμο στην αγορά των ΗΠΑ στην τιμή των 399,99 δολαρίων, μέσω της Casio και εξουσιοδοτημένων καταστημάτων μουσικών οργάνων.