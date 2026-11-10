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Cult of Luna και Joe Duplantier ενώνουν δυνάμεις στο οργισμένο "Sadness Will Reign"

Οι Cult of Luna παρουσιάζουν το "Sadness Will Reign" με τη συμμετοχή του Joe Duplantier των Gojira, μέσα από το νέο άλμπουμ "In The Shadow Of Your Shadow".

Cult of Luna και Joe Duplantier ενώνουν δυνάμεις στο οργισμένο "Sadness Will Reign"
Avopolis Team

Οι σπουδαίοι Cult of Luna επιστρέφουν με το νέο single "Sadness Will Reign", ένα από τα πιο αδυσώπητα και επιθετικά κομμάτια του πρόσφατου άλμπουμ τους, In The Shadow Of Your Shadow, που κυκλοφορεί μέσω της RED CRK Recordings. Για τις ανάγκες του τραγουδιού, οι Σουηδοί post-metal πρωτοπόροι συνεργάζονται με τον Joe Duplantier, τραγουδιστή και κιθαρίστα των Gojira, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε μια σύνθεση που ξεχειλίζει από οργή και απογοήτευση απέναντι στην ανθρώπινη φύση.

Με τον Duplantier να εκτοξεύει τη φράση «All of you are born from filth!», το "Sadness Will Reign" λειτουργεί ως μια ωμή και μισανθρωπική διακήρυξη, αποτυπώνοντας την σκοτεινή συναισθηματική φόρτιση που διατρέχει ολόκληρο τον δίσκο. Ο frontman των Cult of Luna, Johannes Persson, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Γάλλο μουσικό, τονίζοντας πως η χαρακτηριστική φωνή του αποτελεί έναν από τους λόγους που οι Gojira έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες metal μπάντες της εποχής μας.

Το In The Shadow Of Your Shadow συνδιαμορφώθηκε παραγωγικά από τον Daniel Berglund και μιξαρίστηκε από τον Magnus Lindberg, ενώ η μπάντα το περιγράφει ως μια συνειδητή άρνηση των τάσεων, των συμβάσεων και της ανάγκης να ικανοποιηθεί το κοινό. Παράλληλα, πρόκειται για ένα έργο βαθιά επηρεασμένο από πρόσφατες εμπειρίες απώλειας και προσωπικής δοκιμασίας.

Από την ίδρυσή τους στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι Cult of Luna έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα του ευρωπαϊκού post-metal. Δίσκοι όπως τα Salvation (2004), Somewhere Along the Highway (2006), Eternal Kingdom (2008), Vertikal (2013), Mariner (2016), A Dawn to Fear (2019) και The Long Road North (2022) ανέδειξαν την ικανότητά τους να συνδυάζουν τη συντριπτική βαρύτητα του sludge και του hardcore με κινηματογραφικές ατμόσφαιρες και προοδευτικές, art-rock αναφορές.

Το συγκρότημα ετοιμάζεται τώρα για μια εκτεταμένη χειμερινή περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη μέσα στο 2027, με σταθμούς σε πόλεις όπως το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βαρκελώνη, συνεχίζοντας να επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στις πιο συναρπαστικές και καλλιτεχνικά ανήσυχες δυνάμεις της σύγχρονης heavy μουσικής.

 

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