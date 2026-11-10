The Strokes: Lou Reed, Elon Musk και Kubrick στο νέο σατιρικό τους video

Οι The Strokes παρουσίασαν το νέο τους video clip για το "Lonely in the Future", σε σκηνοθεσία του Warren Fu, με πρωταγωνιστές τις χαρακτηριστικές σατιρικές μαριονέτες του βρετανικού Spitting Image. Το αποτέλεσμα φέρνει στο ίδιο σουρεαλιστικό σύμπαν τα μέλη της μπάντας και μια εντυπωσιακή παρέλαση προσωπικοτήτων από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της σύγχρονης πολιτικής και τεχνολογικής σκηνής.

Το Spitting Image, γνωστό για τη μακρόχρονη τηλεοπτική σατιρική του παράδοση, είχε υπογράψει και τις χαρακτηριστικές μαριονέτες στο θρυλικό video clip των Genesis για το "Land Of Confusion". Αυτή τη φορά, οι δημιουργοί του επιστρατεύονται για ένα βίντεο που μετατρέπει το νέο single των The Strokes σε ένα ιδιόμορφο σχόλιο πάνω στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Εκτός από τις μαριονέτες των ίδιων των μελών του συγκροτήματος, στο clip εμφανίζονται καρικατούρες των Lou Reed, Stanley Kubrick, Anthony Fantano, Elon Musk, Greta Thunberg, Rick Rubin και Rupert Murdoch. Μια σύνθεση που μεταφέρει το βίντεο πέρα από τα όρια ενός συμβατικού μουσικού clip, δίνοντάς του σαφώς σατιρική διάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία της μαριονέτας του κιθαρίστα Nick Valensi, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν συμμετέχει στις ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας.

Το νέο video clip κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά την πέμπτη εμφάνιση των The Strokes ως μουσικών καλεσμένων στο Saturday Night Live. Η εκπομπή είχε παρουσιαστή τον Druski, ο οποίος έγινε ο πρώτος δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου που ανέλαβε τον συγκεκριμένο ρόλο. Το συγκρότημα παρουσίασε ζωντανά τα "Lonely in the Future" και "Going Shopping", με τον Walton Goggins να συμμετέχει στο δεύτερο κομμάτι παίζοντας bongos, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο του από το αντίστοιχο video clip του τραγουδιού.

Η εμφάνιση είχε, ωστόσο, και μια σημαντική ιδιαιτερότητα: ήταν η πρώτη φορά που οι The Strokes ανέβηκαν στη σκηνή του SNL χωρίς τον Nick Valensi. Ο κιθαρίστας βρίσκεται σε προσωρινή αποχή από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος εδώ και περίπου έξι μήνες, με τον Steve Schiltz των Longwave να τον αντικαθιστά στις ζωντανές εμφανίσεις. Μάλιστα, ο Albert Hammond Jr. εμφανίστηκε και στις δύο εκτελέσεις φορώντας ένα T-shirt με τον Lou Reed, μια λεπτομέρεια που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσει κανείς την παρουσία της μαριονέτας του θρυλικού μουσικού στο νέο video clip.

Η νέα κυκλοφορία του "Lonely in the Future" έρχεται να επεκτείνει τη δραστηριότητα των The Strokes γύρω από το τραγούδι, με το συγκρότημα να αξιοποιεί την τηλεοπτική του επιστροφή και το νέο clip ως δύο μέρη μιας προσεκτικά οργανωμένης μουσικής παρουσίας.

Όσο για τον Nick Valensi, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση σχετικά με το πότε ή αν θα επιστρέψει στο live line-up της μπάντας. Η παρουσία, πάντως, της μαριονέτας του στο νέο βίντεο, με ισότιμη θέση δίπλα στα υπόλοιπα μέλη, δείχνει ότι οι The Strokes δεν έχουν σκοπό να τον διαγράψουν από την εικόνα τους.