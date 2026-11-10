Το Ozzfest επιστρέφει το 2027 με τρία μεγάλα φεστιβάλ σε ΗΠΑ, Βρετανία και Μεξικό

Το Ozzfest ετοιμάζεται να επιστρέψει και το 2027, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στην ιστορία της heavy metal σκηνής. Η ανακοίνωση έγινε στις 5 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τρεις ξεχωριστές διοργανώσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Μεξικό, με τη Sharon Osbourne να βρίσκεται πίσω από την επιλογή των καλλιτεχνών.

Η επιστροφή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς θα είναι η πρώτη διοργάνωση μετά τον θάνατο του Ozzy Osbourne, τον Ιούλιο του 2025, αλλά και η πρώτη μετά την τελευταία εμφάνιση του Ozzfest την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2018 στο Los Angeles. Παράλληλα, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το πρώτο φεστιβάλ, το 1996.

Οι τρεις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί είναι:

10 Ιουλίου 2027: The National Bowl, Milton Keynes, Ηνωμένο Βασίλειο.

11 Σεπτεμβρίου 2027: Glen Helen Amphitheater, San Bernardino, California, ΗΠΑ.

18 Σεπτεμβρίου 2027: Estadio GNP Seguros, Mexico City, Μεξικό.

Η στάση στο San Bernardino έχει ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς εκεί ξεκίνησε το Ozzfest το 1996. Αντίστοιχα, η διοργάνωση στο Mexico City θα αποτελέσει την πρώτη εμφάνιση του φεστιβάλ στη συγκεκριμένη χώρα.

Αρχικά, η βρετανική διοργάνωση είχε συνδεθεί με το Villa Park στο Birmingham, όμως τα συνεχιζόμενα έργα στον χώρο οδήγησαν τους διοργανωτές στην επιλογή του Milton Keynes. Όπως εξήγησε η Sharon Osbourne, η εναλλακτική ήταν είτε η μεταφορά του φεστιβάλ είτε η αναβολή του για έναν ακόμη χρόνο.

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο. Τα ονόματα των συγκροτημάτων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, με τη Sharon Osbourne να αναλαμβάνει την επιμέλεια των line-ups και τις σχετικές αποκαλύψεις να αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Η ιστορία του Ozzfest, πάντως, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Από τις σκηνές του έχουν περάσει ονόματα όπως οι Black Sabbath, Slayer, Judas Priest, Slipknot, System Of A Down, Korn, Linkin Park, Limp Bizkit, Lamb of God και Disturbed. Το φεστιβάλ λειτούργησε επίσης ως σημαντική πλατφόρμα για νεότερα συγκροτήματα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εμφανιστούν μπροστά σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Αυτή ήταν άλλωστε και μία από τις βασικές ιδέες πίσω από τη δημιουργία του. Το 1996, όταν ο Ozzy και η Sharon Osbourne αναζητούσαν έναν χώρο για να παρουσιάσουν τη heavy μουσική σε ένα ευρύτερο κοινό, το Ozzfest εξελίχθηκε σε μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα μεγάλα mainstream μουσικά φεστιβάλ. Σταδιακά μετατράπηκε σε περιοδεύον θεσμό, συμβάλλοντας στην ανάδειξη μιας ολόκληρης γενιάς metal και nu-metal συγκροτημάτων.

«Ο Ozzy ήταν ο πρώτος που δημιούργησε το δικό του περιοδεύον metal φεστιβάλ και το Ozzfest θα παραμείνει πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς του», δήλωσε η Sharon Osbourne. Τα πρώτα εισιτήρια, με την ονομασία "Bat Tickets", διατέθηκαν στις 6 Νοεμβρίου, ενώ οι διοργανωτές υπόσχονται ότι οι επόμενοι μήνες θα φέρουν περισσότερες πληροφορίες για τα συγκροτήματα που θα συμμετάσχουν.

Το Ozzfest επιστρέφει, λοιπόν, χωρίς τον άνθρωπο που του έδωσε το όνομά του, αλλά με στόχο να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα του. Και το μεγάλο στοίχημα για το 2027 θα είναι αν μπορεί να ξαναβρεί εκείνη τη συνταγή που έκανε το φεστιβάλ σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη metal κοινότητα.