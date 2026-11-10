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Knifeplay: Αντιμέτωποι με την αλήθεια του ανθρώπινου πόνου

Οι Knifeplay επιστρέφουν με το σκοτεινό "Toil (Reprise)", προαναγγέλλοντας το νέο τους άλμπουμ "What Is Truth?", που κυκλοφορεί στις 22 Μαρτίου 2027.

Knifeplay: Αντιμέτωποι με την αλήθεια του ανθρώπινου πόνου
Avopolis Team

Οι Knifeplay, το συγκρότημα από τη Φιλαδέλφεια που έχει ξεχωρίσει για τη δεξιοτεχνική σύνδεση shoegaze, dream pop και experimental rock στοιχείων, συνεχίζουν να διευρύνουν τα εκφραστικά τους όρια με το νέο single "Toil (Reprise)". Το κομμάτι αποτελεί τον εναρκτήριο σταθμό του επερχόμενου άλμπουμ τους, What Is Truth?, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου 2027 μέσω της ανεξάρτητης εταιρείας Double Double Whammy.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και απαιτητικό οπτικά βίντεο, σε σκηνοθεσία του μέλους της μπάντας Tj Strohmer, το οποίο αντλεί έμπνευση από τη θρυλική βωβή ταινία τρόμου Begotten (1989) του Elias Merhige. Μέσα από έντονους συμβολισμούς και εικόνες που παραπέμπουν σε έναν αέναο κύκλο συλλογικού πόνου, το βίντεο επιχειρεί να αφηγηθεί μια αλληγορική ιστορία για την απώλεια, τη φθορά και τη σχέση της ανθρωπότητας με τον κόσμο που την περιβάλλει.

Σύμφωνα με τον Strohmer, το σχεδόν οργανικό και λιτό στη στιχουργία "Toil (Reprise)" λειτούργησε ως ο ιδανικός καμβάς για να αποτυπωθούν οι κεντρικές θεματικές του άλμπουμ. Η νέα δουλειά των Knifeplay φαίνεται να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στις υπαρξιακές αναζητήσεις και τη συναισθηματική ένταση που έχουν καθιερώσει το συγκρότημα ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της σύγχρονης αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής.

 

 

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