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Η Olivia Dean είναι η Artist of the Year για το 2026 σύμφωνα με το Apple Music

Η Βρετανίδα τραγουδοποιός ολοκληρώνει μια χρονιά που την έφερε στην πρώτη γραμμή της pop και soul σκηνής.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Η Olivia Dean είναι η καλλιτέχνιδα που επέλεξε το Apple Music ως Artist of the Year για το 2026, αναγνωρίζοντας μια χρονιά κατά την οποία η Βρετανίδα τραγουδοποιός πέρασε από την κατηγορία των ανερχόμενων ονομάτων σε εκείνη των πρωταγωνιστών της σύγχρονης pop. Είναι, μάλιστα, η πρώτη καλλιτέχνιδα από το Ηνωμένο Βασίλειο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε το δεύτερο άλμπουμ της, "The Art of Loving", που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025 και βρήκε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση μέσα στη φετινή χρονιά. Το "Man I Need" εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της, παραμένοντας καθημερινά στο Daily Top 100 του Apple Music από τις 29 Αυγούστου 2025, όταν πρωτομπήκε στο chart.

Η επιτυχία της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις streaming πλατφόρμες. Η παγκόσμια περιοδεία της έγινε sold out, ενώ η Dean απέσπασε το Grammy για Best New Artist και τέσσερα βραβεία στα BRIT Awards, ανάμεσά τους και εκείνο της Artist of the Year. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, επέστρεψε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, όπου είχε εμφανιστεί το 2025 ως support της Sabrina Carpenter, αυτή τη φορά ως headliner για τέσσερις βραδιές. Ακολούθησε μια σειρά έξι συναυλιών στο The O2 του Λονδίνου, επίσης με εξαντλημένα εισιτήρια.

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την Olivia Dean να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει διαφορετικές μουσικές αναφορές χωρίς να ακούγεται εγκλωβισμένη σε κάποια συγκεκριμένη εποχή. Στο "The Art of Loving" συναντά κανείς τη soul και την pop των '60s, τη χαρακτηριστική αισθησιακή προσέγγιση της Sade, την εκφραστικότητα του Prince και την ειλικρίνεια της Lauryn Hill. Στο κέντρο, όμως, βρίσκεται η δική της γραφή: τραγούδια για τον έρωτα, τη φιλία και τις ανθρώπινες σχέσεις, με μια ζεστασιά που έχει γίνει βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Η ίδια δήλωσε ότι η αναγνώριση από το Apple Music είναι κάτι που την κάνει να αισθάνεται υπέροχα, προσθέτοντας πως αγαπά να φτιάχνει μουσική και πως είναι ξεχωριστό να γνωρίζει ότι η δουλειά της έχει αφήσει το αποτύπωμά της. Από την πλευρά της, η Rachel Newman, συν-επικεφαλής του Apple Music, στάθηκε στην αμεσότητα και την ειλικρίνεια των τραγουδιών της, αλλά και στη σχέση που έχει καταφέρει να χτίσει με το κοινό της.

Η επιλογή της Dean αποτυπώνει, τελικά, κάτι περισσότερο από την επιτυχία ενός τραγουδιού στα charts. Το 2026 ήταν η χρονιά που η προσωπική της μουσική γλώσσα βρήκε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, χωρίς να χάσει την οικειότητα και την ευαισθησία που την έκαναν να ξεχωρίσει εξαρχής.

 

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