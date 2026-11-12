Ο Bill Ward ετοιμάζει νέο solo άλμπουμ με 20 guest μουσικούς

Ο Bill Ward δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει τη μουσική πίσω του. Στα 78 του χρόνια, ο ιστορικός ντράμερ των Black Sabbath ετοιμάζει το νέο προσωπικό του άλμπουμ, το οποίο βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και αναμένεται να περάσει σύντομα στο στάδιο του mastering. Πρόκειται για την πρώτη solo κυκλοφορία του μετά το "Accountable Beasts" του 2015, ενώ το νέο υλικό έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή τουλάχιστον 15 με 20 ακόμη μουσικών.

Σε συνέντευξή του στο Metal Express Radio, ο Ward αποκάλυψε ότι ο δίσκος θα αποτελείται από 18 κομμάτια και πως μέσα στους συνεργάτες του βρίσκονται τουλάχιστον δέκα διαφορετικοί μπασίστες. Η διαδικασία της ηχογράφησης έχει εξελιχθεί σε μια συλλογική δημιουργική εμπειρία, με τον ίδιο να παρουσιάζει τις μουσικές ιδέες του σε κιθαρίστες, μπασίστες και άλλους μουσικούς, αναπτύσσοντας μαζί τους τις συνθέσεις.

«Δεν μπορώ να σταματήσω να γράφω», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η σύνθεση ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, ακόμη και όταν βρισκόταν στους Black Sabbath. Όπως περιγράφει, συνήθιζε να επιστρέφει στο σπίτι μετά τις πρόβες ή τις ηχογραφήσεις με το συγκρότημα και να συνεχίζει να γράφει στίχους, μουσική και νέες ιδέες.

Όποιος περιμένει έναν δίσκο που θα αναπαράγει απλώς τη βαριά ηχητική ταυτότητα των Black Sabbath, μάλλον θα εκπλαγεί. Ο ίδιος ο Ward περιγράφει το νέο υλικό ως κάτι «έξω από τα συνηθισμένα», με ενορχηστρώσεις, χορωδίες, διαφορετικές φωνητικές ομάδες, jazz στοιχεία και φυσικά rock αναφορές.

«Δεν θα το αποκαλούσα απαραίτητα metal, αν και δεν ξέρω αν τελικά το έχω μεταλλοποιήσει», ανέφερε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ. Αυτό που θέλει, πάντως, είναι να διατηρήσει τη στιβαρή ρυθμική βάση που αποτελεί σήμα κατατεθέν του, εξερευνώντας παράλληλα νέες μουσικές κατευθύνσεις.

https://youtu.be/ngGH05s-VZY?si=dWtJ5raBiSAK7mWL

Ο Ward έχει αναλάβει μεγάλο μέρος της μουσικής δουλειάς, ενώ συμμετέχει και σε άλλα όργανα, καθώς έχει γράψει αρκετά από τα μέρη του μπάσου και του πιάνου. Παράλληλα, δεν διστάζει να αφήσει χώρο σε άλλους μουσικούς, ακόμη και σε ντράμερ, όταν θεωρεί ότι μπορούν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό στις συνθέσεις του.

Ανάμεσα στους μουσικούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί για το ευρύτερο νέο υλικό βρίσκεται και ο Dave Lombardo των Slayer, ο οποίος συμμετέχει σε ένα κομμάτι με αναφορές στα παιδικά χρόνια του Ward και τις αναμνήσεις του από την περιοχή του Aston στο Birmingham.

Η τελευταία εμφάνιση των Black Sabbath, στο ιστορικό "Back To The Beginning" τον Ιούλιο του 2025 στο Birmingham, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τον Ward. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε ξανά με το συγκρότημα από το 2005 και η τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς.

Ο Ward έχει μιλήσει ανοιχτά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με την κινητικότητά του, αποκαλύπτοντας τον περασμένο Ιούλιο ότι χρησιμοποιεί πλέον συχνά αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς δεν μπορεί να περπατήσει για μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χρειάζεται ξεκούραση. Είχε, ωστόσο, ξεκαθαρίσει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του συνταξιούχο μουσικό.

Το νέο άλμπουμ αναμένεται να ολοκληρωθεί με το mastering μέσα στον επόμενο μήνα, ενώ ο Ward σκοπεύει να το παρουσιάσει σε δισκογραφικές εταιρείες πριν από το τέλος του 2026. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας ή τίτλος.

Και αν υπάρχει κάτι που γίνεται ξεκάθαρο από τις τελευταίες δηλώσεις του, είναι ότι ο Bill Ward δεν αντιμετωπίζει αυτή τη δουλειά ως έναν απολογισμό της διαδρομής του. Αντίθετα, μοιάζει να θέλει να αποδείξει ότι έχει ακόμη πολλά να πει – και, κυρίως, πολλούς ήχους που δεν έχει εξερευνήσει.