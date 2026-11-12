Πληροφορίες

Release Athens 2027: Ο sombr έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιούνιο

Ο 21χρονος sombr, ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας pop σκηνής, έρχεται το Σάββατο 12 Ιουνίου στο Markopoulo Complex.

Avopolis Team

Το Release Athens 2027 υποδέχεται τον sombr, το Σάββατο 12 Ιουνίου στο Markopoulo Complex. Με δισεκατομμύρια streams, μια υποψηφιότητα για Grammy και sold out περιοδείες σε όλο τον κόσμο, η πιο λαμπερή αποκάλυψη της παγκόσμιας σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, σε μια από τις κορυφαίες συναυλιακές στιγμές του καλοκαιριού. Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Από ένα αυτοσχέδιο στούντιο στο υπνοδωμάτιό του στο Lower East Side μέχρι τις sold out σκηνές σε όλο τον κόσμο, η διαδρομή του sombr είναι από τις πιο εντυπωσιακές της νέας γενιάς. Ο Shane Boose, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ήρθε σε επαφή με την κλασική μουσική από μικρή ηλικία. Έφηβος ακόμα, άρχισε να γράφει και να ηχογραφεί τα δικά του τραγούδια, ενώ παράλληλα σπούδαζε φωνητική στο φημισμένο LaGuardia High School. Το 2022, το “Caroline” έγινε viral και έφερε την πρώτη μεγάλη επιτυχία στον νεαρό τραγουδοποιό.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Release Athens Festival (@release_athens)

Ακολούθησαν το EP In Another Life (2023) και η συνεργασία του με τον παραγωγό Tony Berg (Phoebe Bridgers, The Replacements), αλλά η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε με το “Back to Friends”. Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 1 των Spotify Global και US charts και στο Νο. 7 του Billboard Hot 100, ενώ έχει πλέον ξεπεράσει τα 2,3 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα. Αντίστοιχη υποδοχή γνώρισαν τα “Undressed” και “12 to 12”. Τον Αύγουστο του 2025 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του, I Barely Know Her, με τα τρία αυτά singles να βρίσκονται ταυτόχρονα στο Billboard Hot 100 και τον δίσκο να κατακτά θέση στο Top 10 του Billboard 200.

Η απήχηση αυτή μεταφέρθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και στη σκηνή. Οι πρώτες headline εμφανίσεις του σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έγιναν sold out, όπως και η μεγάλη φετινή ευρωπαϊκή περιοδεία του. Μετά τη νίκη του στην κατηγορία Best Alternative στα MTV Video Music Awards το 2025, φέτος κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best New Artist, και τον Απρίλιο έκανε το ντεμπούτο του στο Coachella. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, η οποία περιλαμβάνει και δύο μεγάλες βραδιές στο Madison Square Garden.

Το Σάββατο 12 Ιουνίου, στο Markopoulo Complex, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά έναν καλλιτέχνη που, σε ηλικία μόλις 21 ετών, έχει γίνει μία από τις πιο περιζήτητες φωνές της παγκόσμιας σκηνής και ήδη διαγράφει μια τόσο εντυπωσιακή πορεία που τον καθιερώνει ως έναν από τους μεγαλύτερους pop stars της εποχής του.

Follow sombr:

Official Website
Instagram

Facebook
YouTube
Spotify

TikTok

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα διαμορφωθεί στα €70, ενώ οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €250.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

Online: releaseathens.grmore.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Σημαντικό: Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ισχύει ειδική προσφορά που σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις το εισιτήριό σου σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking. Σε αυτόν, έχει πρόσβαση κι ένας συνοδός ανά άτομο, με την προϋπόθεση να έχει ήδη προμηθευτεί εισιτήριο γενικής εισόδου.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Follow Release Athens: 

Official Website

Facebook

Instagram 

TikTok 

YouTube 

Spotify 

Το Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχτεί  μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του επιτρέπει  ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες και της πιο απαιτητικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο του Release Athens, το Markopoulo Complex θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ., επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Παράλληλα, η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στον χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας τα πρώτα acts με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. 

Ο χώρος διαθέτει επίσης εξαιρετικά μεγάλο parking, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός Μετρό Κορωπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, διευκολύνουν την πρόσβαση από διαφορετικά σημεία της Αθήνας.

Follow Markopoulo Complex:

Facebook

Instagram 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Η PJ Harvey δίνει φωνή στον υπνωτικό κόσμο της Shida Shahabi

Το ατμοσφαιρικό single “Wreath” προλογίζει το τρίτο album της σουηδής συνθέτριας και μετατρέπει τη φωνή...

Tupac Shakur: Κρυμμένη συνέντευξη από το 1996 έρχεται στο Netflix 30 χρόνια μετά

Η ιστορική συνομιλία, που κράτησε στο αρχείο της η ραδιοφωνική παραγωγός Angie Martinez, γίνεται...
Οι The Sophs επιστρέφουν με το εκρηκτικό "It’s A Fever"

Οι The Sophs επιστρέφουν με το εκρηκτικό "It’s A Fever"

Μετά το ντεμπούτο άλμπουμ "GOLDSTAR", οι The Sophs κυκλοφορούν το "It’s A Fever", ένα ακαταμάχητο...

Featured

Imany: «Ο θυμός είναι η αρχή κάθε αλλαγής. Δεν γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους»

Imany: «Ο θυμός είναι η αρχή κάθε αλλαγής. Δεν γεννήθηκα για να αρέσω σε όλους»

Η Imany δεν φοβάται τις δύσκολες λέξεις. Μιλά για τον θυμό ως κινητήρια δύναμη της κοινωνικής...
Autobahn – Το ηλεκτρονικό έπος των Kraftwerk που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο

Autobahn – Το ηλεκτρονικό έπος των Kraftwerk που εξακολουθεί να δείχνει τον δρόμο

Πενήντα χρόνια μετά, το "Autobahn" των Kraftwerk παραμένει σημείο αναφοράς, επηρεάζοντας από τον...

Ο Nick Cave εξαπολύει νέα επίθεση στην AI μουσική

Υποστηρίζει ότι μετατρέπει τους δημιουργούς σε περιττούς θεατές της ίδιας τους της τέχνης.

Best of Network

Η τέχνη του tailoring συναντά την πολυτέλεια του ταξιδιού στη νέα συνεργασία Thom Browne x Globe-Trotter
FASHION NEWS
Η τέχνη του tailoring συναντά την πολυτέλεια του ταξιδιού στη νέα συνεργασία Thom Browne x Globe-Trotter
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Αθήνα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στις 24 Νοεμβρίου – Ποιοι θα μας βάλουν σε γιορτινό mood στο Σύνταγμα
Προτεινόμενο
Η Αθήνα ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της στις 24 Νοεμβρίου – Ποιοι θα μας βάλουν σε γιορτινό mood στο Σύνταγμα
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η Kim Kardashian αναγκάζεται να επιστρέψει 148 δολάρια σε όσους αγόρασαν το advent calendar της
Προτεινόμενο
Η Kim Kardashian αναγκάζεται να επιστρέψει 148 δολάρια σε όσους αγόρασαν το advent calendar της
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η εποχή του παλτό είναι εδώ
SHOPPING
Η εποχή του παλτό είναι εδώ
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Οι πιο κομψές boho μπλούζες που βρήκα στα Zara κάτω από 30€
SHOPPING
Οι πιο κομψές boho μπλούζες που βρήκα στα Zara κάτω από 30€
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Θυμάσαι τον Punch, το μαϊμουδάκι με το λούτρινο IKEA; Μεγάλωσε και φροντίζει τα μικρότερα μαϊμουδάκια
Προτεινόμενο
Θυμάσαι τον Punch, το μαϊμουδάκι με το λούτρινο IKEA; Μεγάλωσε και φροντίζει τα μικρότερα μαϊμουδάκια
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης του Tim Burton αποκτά fashion διάσταση με την υπογραφή Loewe
FASHION TRENDS
Ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης του Tim Burton αποκτά fashion διάσταση με την υπογραφή Loewe
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Φοράς εμμονικά μαύρα μπλουζάκια; Μία μέρα μπορεί να κυβερνήσεις
Προτεινόμενο
Φοράς εμμονικά μαύρα μπλουζάκια; Μία μέρα μπορεί να κυβερνήσεις
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το έργο του Καραβάτζιο που χάθηκε για αιώνες και εντοπίστηκε σε ένα πίσω δωμάτιο στο Παρίσι
Προτεινόμενο
Το έργο του Καραβάτζιο που χάθηκε για αιώνες και εντοπίστηκε σε ένα πίσω δωμάτιο στο Παρίσι
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr