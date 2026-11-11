Ο Nick Cave εξαπολύει νέα επίθεση στην AI μουσική

Ο Nick Cave δεν έχει κρύψει ποτέ την απέχθειά του για την ιδέα ότι ένας αλγόριθμος μπορεί να γράψει τραγούδια στη θέση ενός ανθρώπου. Αυτή τη φορά, όμως, δεν περιορίζεται σε μια γενική τοποθέτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο νέο κείμενό του στο The Red Hand Files, στρέφεται ευθέως κατά των AI song generators, χαρακτηρίζοντάς τα ενδείξεις της «δαιμονικής δυναμικής» που μπορεί να αποκτήσει η συγκεκριμένη τεχνολογία.

Απαντώντας σε ερώτηση αναγνώστριας για τη στάση του απέναντι στην AI, ο Cave παραδέχεται αρχικά ότι δεν γνωρίζει αν η τεχνολογία θα σώσει τον κόσμο, θα τον καταστρέψει ή θα οδηγήσει κάπου ενδιάμεσα. Εκεί που δεν έχει καμία αμφιβολία είναι στο τι σημαίνει η αυτοματοποιημένη παραγωγή μουσικής για τη δημιουργική διαδικασία.

Όπως γράφει, οι πλατφόρμες παραγωγής τραγουδιών μπορούν να αδειάσουν την ανθρώπινη προσπάθεια από το νόημά της και να διακόψουν τη σύνδεσή μας με κάτι βαθύτερο και σχεδόν πνευματικό. «Χλευάζουν την ίδια τη δημιουργία, καθιστώντας την ανθρωπότητα περιττή», σημειώνει, περιγράφοντας τη μετατροπή του ανθρώπινου μόχθου σε ένα ακόμη προϊόν.

Ο μουσικός δεν αφήνει εκτός σχολιασμού ούτε τη Suno, μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες δημιουργίας μουσικής μέσω AI. Της αποδίδει μάλιστα το παρατσούκλι "The Great Cancellator", υποστηρίζοντας πως μπορεί να παράγει ένα τραγούδι μέσα σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα, χωρίς να έχει βιώσει τίποτα από όσα τροφοδοτούν την ανθρώπινη δημιουργία: αγάπη, απώλεια, χαρά, θλίψη, απογοήτευση.

Για τον Cave, αυτό που προκύπτει δεν είναι παρά μια απομίμηση της ψυχής. Και, όπως τονίζει, αποτελεί προσβολή για κάθε τραγουδοποιό που έχει ζήσει, παλέψει και κερδίσει μέσα από την εμπειρία του το δικαίωμα να δημιουργήσει ένα τραγούδι.

Η συζήτηση στο The Red Hand Files δεν σταματά εκεί. Ένας ακόμη αναγνώστης τον ρωτά αν μπορεί να διαχωριστεί το έργο από τον δημιουργό του. Η απάντησή του είναι κατηγορηματική: τα δύο είναι τόσο αδιαχώριστα όσο τα κύματα από τη θάλασσα από την οποία γεννιούνται. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι πλατφόρμες AI έχουν ανατρέψει αυτή τη σχέση, αφού πλέον μπορούν να αφαιρέσουν εντελώς τον καλλιτέχνη από την εξίσωση.

«Ο καλλιτέχνης – αυτό το ατελές, μπερδεμένο, πληγωμένο, χαρούμενο πλάσμα – μπορεί να απομακρυνθεί από την εξίσωση», γράφει χαρακτηριστικά. Και καταλήγει με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρατήρηση: όσοι επιθυμούν να εξαφανιστούν οι «προβληματικοί» καλλιτέχνες από τη δημόσια σφαίρα, θα έπρεπε ίσως να πανηγυρίζουν, αφού αυτές οι πλατφόρμες υπόσχονται να απαλλάξουν τον κόσμο από τους καλλιτέχνες συνολικά.

Οι νέες δηλώσεις του έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά παρεμβάσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 2023, όταν θαυμαστής τού έστειλε στίχους που είχαν δημιουργηθεί από το ChatGPT «στο ύφος του Nick Cave», ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ένα τερατώδες χλεύασμα του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος». Το 2024, μιλώντας για τη χρήση της AI στη μουσική, είχε δηλώσει ότι τη βρίσκει «απίστευτα ανησυχητική», εκφράζοντας τον φόβο ότι θα μας κάνει να πάψουμε να εκτιμούμε την καλλιτεχνική προσπάθεια.

Υπήρξε, πάντως, και μια στιγμή κατά την οποία παραδέχτηκε ότι η άποψή του μαλάκωσε κάπως. Το 2025, ο σκηνοθέτης Andrew Dominik χρησιμοποίησε AI για να δώσει κίνηση σε αρχειακές φωτογραφίες του Elvis Presley, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο βίντεο για το "Tupelo" των The Bad Seeds. Ο Cave το βρήκε βαθιά συγκινητικό και πρωτότυπο, γράφοντας ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να δει κάπως διαφορετικά την AI ως καλλιτεχνικό εργαλείο.

Η διάκριση που κάνει τώρα είναι σαφής: άλλο η χρήση μιας νέας τεχνολογίας ως μέσου για να υπηρετήσει ένα καλλιτεχνικό όραμα και άλλο η αντικατάσταση του ίδιου του δημιουργού από μια μηχανή που παράγει τραγούδια κατά παραγγελία. Για τον Nick Cave, το δεύτερο δεν είναι απλώς μια αλλαγή στον τρόπο που φτιάχνεται η μουσική. Είναι μια αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ίδια τη δημιουργία.