Οι King Gizzard & the Lizard Wizard επιστρέφουν με το "Entropy"

Οι King Gizzard & the Lizard Wizard παραμένουν μία από τις πιο παραγωγικές και απρόβλεπτες μπάντες της σύγχρονης ψυχεδελικής και progressive rock σκηνής. Το αυστραλιανό συγκρότημα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο Entropy, το οποίο θα δει το φως της δημοσιότητας στις 4 Δεκεμβρίου, λειτουργώντας ως το πνευματικό «αδελφάκι» του πρόσφατου Alien Metal.

Αν και αρχικός σχεδιασμός της μπάντας ήταν η ταυτόχρονη κυκλοφορία των δύο δίσκων, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Alien Metal οδήγησαν σε διαφορετική πορεία. Σύμφωνα με τον frontman Stu Mackenzie, το Entropy άρχισε σταδιακά να αποκτά τη δική του ταυτότητα και καλλιτεχνική αυτονομία.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «το Entropy άρχισε να μοιάζει με ένα ξεχωριστό project, κάτι που μπορούσε να σταθεί από μόνο του και χρειαζόταν λίγο περισσότερο χρόνο για να ωριμάσει». Η διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο δίσκους αποτυπώνεται ακόμη και στις μουσικές τους παραμέτρους: το Alien Metal κινείται στα 143 bpm και στην τονικότητα του Φα δίεση, ενώ το Entropy ανεβάζει την ένταση στα 160 bpm και βασίζεται στην κλίμακα του Λα, προϊδεάζοντας για ένα πιο εκρηκτικό και δυναμικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ, οι King Gizzard & the Lizard Wizard παρουσίασαν και το πρώτο single, με τίτλο "Rogue Wave", δίνοντας μια πρώτη γεύση από τον ήχο του επερχόμενου έργου. Ταυτόχρονα αποκάλυψαν δύο μεγάλες περιοδείες στη Βόρεια Αμερική για το 2027, με συναυλίες προγραμματισμένες για τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο.

Οι King Gizzard & the Lizard Wizard σχηματίστηκαν στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 2010 και έχουν χτίσει τη φήμη τους πάνω στην αδιάκοπη δημιουργικότητα και την ακατάπαυστη εξερεύνηση διαφορετικών μουσικών ειδών. Από ψυχεδελικό rock και garage μέχρι jazz, thrash metal, folk και απέραντους ηλεκτρονικούς πειραματισμούς, η δισκογραφία τους αποτελεί ένα μοναδικό μουσικό σύμπαν χωρίς εμφανή όρια.

Με περισσότερα από είκοσι πέντε (!!!) στούντιο άλμπουμ στο ενεργητικό τους και ένα φανατικό παγκόσμιο κοινό, το συγκρότημα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ανεξάρτητη σκηνή. Η διάθεση για διαρκή ανανέωση και η άρνησή τους να επαναλάβουν τον εαυτό τους είναι στοιχεία που τους έχουν χαρίσει μια ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Τώρα, με το Entropy, οι King Gizzard & the Lizard Wizard φαίνεται πως συνεχίζουν ακάθεκτοι το δημιουργικό τους ταξίδι, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια δισκογραφία που παραμένει απρόβλεπτη, φιλόδοξη και διαρκώς συναρπαστική.

https://youtu.be/PQtgQTH1JXw?si=2h4nnFYoRr022NYr