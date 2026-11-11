Phil Collins: Στο Rock & Roll Hall of Fame για τη σόλο καριέρα του, 16 χρόνια μετά τους Genesis

Στις 14 Νοεμβρίου, ο Phil Collins θα ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame για τη σόλο καριέρα του, δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη του είσοδο στον θεσμό ως μέλος των Genesis. Η διάκριση έρχεται να επιβεβαιώσει τη σπουδαία προσωπική του διαδρομή, η οποία τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο επιτυχημένους και αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης ποπ και ροκ μουσικής.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times, ο Collins δήλωσε πως αισθάνεται «πολύ, πολύ χαρούμενος» για την τιμή που του αποδίδεται, ενώ παραδέχθηκε ότι εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε πως βρισκόταν ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονταν για ένταξη στο Hall of Fame.

Ο Βρετανός μουσικός αποδίδει μεγάλο μέρος της δημιουργικής του ταυτότητας στο γεγονός ότι υπήρξε ουσιαστικά αυτοδίδακτος. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η έλλειψη αυστηρής μουσικής εκπαίδευσης τον οδήγησε συχνά σε πρωτότυπες ιδέες και απρόβλεπτες συνθέσεις. «Όταν δεν γνωρίζεις τους κανόνες, δεν ξέρεις πάντα πότε τους παραβιάζεις», σημείωσε, εξηγώντας πως αυτή η προσέγγιση λειτούργησε τελικά προς όφελός του.

Ο Collins θυμήθηκε επίσης πως, όταν ξεκινούσε να δουλεύει πάνω στο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το εμβληματικό Face Value του 1981, δεν είχε κάποιο μεγαλόπνοο σχέδιο για σόλο καριέρα. Αντίθετα, η διαδικασία προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα, μέσα από πειραματισμούς στο στούντιο και αυτοσχεδιασμούς με τον εξοπλισμό του. Αρχικά μάλιστα θεωρούσε ότι αρκετές από τις συνθέσεις του θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους Genesis.

Ανάμεσα σε αυτές βρισκόταν και το τραγούδι που έμελλε να αλλάξει την πορεία του, το θρυλικό "In The Air Tonight". Το τραγούδι εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, κατακτώντας κορυφαίες θέσεις στα ευρωπαϊκά charts και μετατρεπόμενο στο πλέον αναγνωρίσιμο έργο της προσωπικής του δισκογραφίας. Μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του ’80, με εκατομμύρια πωλήσεις και αμέτρητες αναφορές στην ποπ κουλτούρα.

Παρότι η σόλο σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια πωληθέντα άλμπουμ παγκοσμίως και συνοδεύτηκε από οκτώ βραβεία Grammy, ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν περίμενε πως η προσωπική του πορεία θα αναγνωριζόταν τελικά από τον σημαντικότερο θεσμό της μουσικής βιομηχανίας.

«Είχα πλέον συνηθίσει να παραβλέπομαι», δήλωσε με ειλικρίνεια. «Δεν παρακολουθούσα καν ποιοι ήταν υποψήφιοι φέτος, γι’ αυτό και εξεπλάγην όταν έμαθα ότι ήμουν ανάμεσα στους υποψήφιους. Είναι ένα χτύπημα στην πλάτη, μια αναγνώριση που με κάνει πραγματικά χαρούμενο».

Η τελετή ένταξης της τάξης του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theater του Λος Άντζελες στις 14 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στους φετινούς τιμώμενους βρίσκονται επίσης οι Iron Maiden, Oasis, Billy Idol, Wu-Tang Clan, Joy Division/New Order, Sade και Luther Vandross, σε μια από τις πιο πολυσυλλεκτικές χρονιές στην ιστορία του θεσμού.