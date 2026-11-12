Η Melissa Auf der Maur ανακοινώνει τις πρώτες solo συναυλίες της, εδώ και 15 χρόνια

Η πρώην μπασίστρια των Hole και των Smashing Pumpkins ετοιμάζεται να παρουσιάσει ξανά τη δική της μουσική ζωντανά, έπειτα από μια μακρά απουσία από τη μουσική βιομηχανία. Η Melissa Auf der Maur ανακοίνωσε τις πρώτες solo ζωντανές εμφανίσεις της εδώ και 15 χρόνια, καθώς και μια σειρά επιλεγμένων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων των βιβλίων της στην Ευρώπη.

Μετά την κυκλοφορία του δεύτερου προσωπικού της album, Out Of Our Minds, το 2010, η γεννημένη στο Μόντρεαλ μουσικός είχε ανακοινώσει ότι θα απομακρυνόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη μουσική βιομηχανία, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, αλλά και στη διαχείριση και επιμέλεια του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χώρου που διατηρεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τον σύζυγό της, Αμερικανό σκηνοθέτη Tony Stone.

Η 54χρονη μουσικός επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο μέσα στη φετινή χρονιά, με την έκδοση της πολυσυζητημένης αυτοβιογραφίας της, Even The Good Girls Will Cry, αλλά και του φωτογραφικού βιβλίου My '90s Rock Photographs, στο οποίο παρουσιάζει τη δική της ματιά στην καθοριστική εναλλακτική rock σκηνή της δεκαετίας του '90.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε την πρώτη νέα μουσική της εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Πρόκειται για το Bass Womb Room: My '90s 4-Track Demos x Field Recordings, το οποίο έγινε διαθέσιμο ψηφιακά τον Σεπτέμβριο, ενώ θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο στις 4 Δεκεμβρίου.

Με αφορμή αυτή την έντονη δημιουργική επιστροφή, η Καναδή καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε τις πρώτες προσωπικές συναυλίες της εδώ και 15 χρόνια, καθώς και μια σειρά από εμφανίσεις σε βιβλιοπωλεία και πολιτιστικούς χώρους στο Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο.

Το Bass Womb Room αποτελεί τόσο ένα αυτόνομο μουσικό album όσο και το soundtrack ενός πολυμεσικού καλλιτεχνικού έργου. Περιλαμβάνει επτά μουσικά demos που έγραψε και ηχογράφησε η Auf der Maur τη δεκαετία του '90 με τετρακάναλο κασετόφωνο, καθώς και οκτώ ενδιάμεσα ηχητικά κομμάτια που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες της μουσειακής έκθεσής της.

Η ίδια είχε αποκαλύψει την ύπαρξη του δίσκου τον περασμένο Μάρτιο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το συγκεκριμένο εγχείρημα και εξηγώντας ότι αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο θέλει να επιστρέψει σταδιακά στη μουσική.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ξαναβρώ σταδιακά τον δρόμο μου προς τον ήχο. Χρειάζεται να επιστρέψω μέσα από την αθωότητα. Έγραψα αυτό το βιβλίο για να μπορέσω να επανασυνδεθώ με εκείνο το κορίτσι των 19 ετών, που ζούσε 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με απόλυτη εμμονή για τη μουσική. Χρειάζομαι εκείνη να μου δείξει πώς να επιστρέψω».