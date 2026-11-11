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Το "Heroes" του David Bowie ανακηρύχθηκε το κορυφαίο τραγούδι όλων των εποχών

Κανένα τραγούδι της δεκαετίας του 2020 δεν μπήκε στη λίστα.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Μπορεί όταν κυκλοφόρησε το 1977 να μην έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία, όμως το "Heroes" του David Bowie έχει καταφέρει να αποκτήσει μια θέση που ελάχιστα τραγούδια μπορούν να διεκδικήσουν. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η The Telegraph το τοποθετεί στην πρώτη θέση της λίστας με τα 50 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του επίδραση στη μουσική.

Τη λίστα υπογράφει ο μουσικός συντάκτης Neil McCormick, ο οποίος αναγνώρισε τη δυσκολία μιας τέτοιας επιλογής, δεδομένου ότι κάθε προσπάθεια να ξεχωρίσεις τα κορυφαία τραγούδια στην ιστορία της μουσικής είναι αναπόφευκτα υποκειμενική. Στην τελική του κατάταξη, ωστόσο, το "Heroes" βρέθηκε πάνω από μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις της σύγχρονης μουσικής ιστορίας.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το "Be My Baby" των The Ronettes, ενώ ακολουθεί το "A Day in the Life" των The Beatles. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το "(I Can't Get No) Satisfaction" των The Rolling Stones και το "Like a Rolling Stone" του Bob Dylan. Στην έκτη θέση βρίσκεται το "Back to Black" της Amy Winehouse.

Το "Heroes" γράφτηκε από τον Bowie και τον Brian Eno και ηχογραφήθηκε το 1977 στα Hansa Studios του Δυτικού Βερολίνου, με παραγωγούς τον Bowie και τον Tony Visconti. Ανήκει στην περίφημη Berlin Trilogy, την περίοδο κατά την οποία ο Bowie πειραματίστηκε με πιο ηλεκτρονικούς, ατμοσφαιρικούς και avant-garde ήχους, σε συνεργασία με τον Eno.

Πίσω από τη δημιουργία του βρίσκεται και μια ιστορία που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Ο Bowie είχε αναφέρει αρχικά ότι εμπνεύστηκε από την εικόνα δύο εραστών που φιλιούνταν κοντά στο Τείχος του Βερολίνου, την οποία παρατηρούσε από το παράθυρο του στούντιο. Χρόνια αργότερα, ο Visconti αποκάλυψε ότι το ζευγάρι ήταν ο ίδιος και η τότε σύντροφός του, η τραγουδίστρια Antonia Maass. Ο Bowie γνώριζε την αλήθεια, αλλά είχε επιλέξει να την κρατήσει μυστική.

Η ιστορία αυτή συνδέθηκε τελικά με ένα τραγούδι που ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική του έμπνευση. Οι στίχοι του μιλούν για δύο ανθρώπους που διεκδικούν μια στιγμή ελευθερίας και αγάπης, ακόμη κι όταν ο κόσμος γύρω τους μοιάζει να θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια. Η κιθάρα του Robert Fripp, η παραγωγή του Visconti και η ιδιαίτερη ερμηνεία του Bowie συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ήχου που παραμένει αναγνωρίσιμος από τις πρώτες κιόλας νότες.

Κι όμως, η αρχική εμπορική πορεία του τραγουδιού δεν προμήνυε τη μετέπειτα θέση του στην ιστορία. Το single έφτασε μόλις στο Νο. 24 των βρετανικών charts και στο Νο. 35 στις ΗΠΑ. Η πολιτισμική του απήχηση μεγάλωσε σταδιακά, μέσα από ζωντανές εμφανίσεις, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές χρήσεις, αλλά και τη σύνδεσή του με την ιδέα της αντίστασης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Όπως συμβαίνει πάντα με τις κατατάξεις των «καλύτερων όλων των εποχών», η επιλογή του πρώτου τραγουδιού είναι μόνο η αρχή της συζήτησης. Το γεγονός ότι το "Heroes" βρίσκεται πάνω από τραγούδια που έχουν καθορίσει ολόκληρες γενιές, από τους Beatles μέχρι τον Dylan, είναι αρκετό για να ανοίξει ξανά τη διαμάχη γύρω από το τι κάνει ένα τραγούδι πραγματικά διαχρονικό.

Στην περίπτωση του Bowie, πάντως, η απάντηση ίσως βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που κατάφερε το "Heroes": να ξεκινήσει ως μια προσωπική ιστορία, να αποκτήσει συλλογικό νόημα και να συνεχίσει να συγκινεί ανθρώπους που γεννήθηκαν πολύ μετά την πρώτη του κυκλοφορία...

 

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