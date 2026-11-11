Ο Jimi Hendrix θα τιμηθεί με επίσημο αμερικανικό κέρμα του ενός δολαρίου

Η Πολιτεία της Washington σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το 2029 ένα αναμνηστικό κέρμα του ενός δολαρίου αφιερωμένο στον Jimi Hendrix. Το κέρμα εντάσσεται στο πρόγραμμα American Innovation του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ, το οποίο ξεκίνησε το 2018 και τιμά σημαντικά επιτεύγματα και προσωπικότητες που συνδέονται με την καινοτομία σε συγκεκριμένες πολιτείες και εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Washington είναι μία από τις πιο καινοτόμες πολιτείες της χώρας», δηλώνει ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Bob Ferguson. «Η επιλογή ενός και μόνο παραδείγματος από την πιο καινοτόμο πολιτεία της χώρας ήταν δύσκολη. Ωστόσο, η ιστορική συμβολή του Jimi Hendrix στην εξέλιξη της κιθάρας, καθώς και οι βαθιές ρίζες του στην Washington, τον καθιστούν ιδανική επιλογή για να εκπροσωπήσει την πολιτεία μας».

«Το να τιμάται ο Jimi με ένα αμερικανικό κέρμα του ενός δολαρίου, που εκπροσωπεί το πνεύμα καινοτομίας της Washington, αποτελεί εξαιρετική τιμή», δηλώνει η αδελφή του, Janie, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Experience Hendrix, L.L.C.

«Ο Jimi αποκαλούσε τον εαυτό του West Coast Seattle Boy (ένα μαγικό αγόρι) και μοιράστηκε αυτή τη μαγεία με ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη μουσική και τη φαντασία του. Η δημιουργικότητά του άλλαξε για πάντα τη μουσική και συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους από γενιά σε γενιά».

Παρότι τα συγκεκριμένα κέρματα απεικονίζουν συνήθως σημαντικά επιτεύγματα καινοτομίας - μεταξύ αυτών το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, το τηλέφωνο, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, η γέφυρα-σήραγγα Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, ο Υπόγειος Σιδηρόδρομος, το Διαστημικό Λεωφορείο και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός - ο Hendrix θα προστεθεί σε μια πολύ μικρότερη λίστα προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί με αυτόν τον τρόπο.

Το 2018, η Delaware κυκλοφόρησε κέρμα με την απεικόνιση της αστρονόμου Annie Jump Cannon, ενώ το 2020 το κέρμα Innovation της South Carolina ήταν αφιερωμένο στην εκπαιδευτικό και ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα Septima Clark.

Άλλες προσωπικότητες που έχουν εμφανιστεί στα συγκεκριμένα κέρματα είναι ο γεωπόνος και γεωργικός επιστήμονας George Washington Carver, η ναυπηγός μηχανικός Raye Montague, ο γεωπόνος Norman Borlaug και ο ιδρυτής της Apple, Steve Jobs.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κέρματος προς τιμήν του Hendrix θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Επιτροπή Καλών Τεχνών των ΗΠΑ και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Νομισμάτων Πολιτών. Η τελική έγκριση θα δοθεί από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ.

Πέρυσι, το Νομισματοκοπείο του Perth στην Αυστραλία κυκλοφόρησε μια περιορισμένη έκδοση 5.000 ασημένιων συλλεκτικών νομισμάτων, βάρους 28 γραμμαρίων, αφιερωμένων στον Jimi Hendrix, με έγχρωμη απεικόνιση.