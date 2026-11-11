Οι Faith No More φέρνουν πίσω τον Trey Spruance για την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους

Οι Faith No More ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή το 2027 και μαζί με την επανένωσή τους έρχεται και μια αλλαγή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν την ιστορία της μπάντας. Ο Trey Spruance, γνωστός επίσης από τη συμμετοχή του στους Mr. Bungle και τους Secret Chiefs 3, επιστρέφει στη θέση του κιθαρίστα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο που μέχρι πρότινος είχε ο Jon Hudson.

Η είδηση έγινε γνωστή στις 10 Νοεμβρίου μέσα από τα επίσημα social media των Faith No More, όπου δημοσιεύτηκε νέα φωτογραφία της σύνθεσης που θα εμφανιστεί στις συναυλίες του 2027. Στο πλευρό του Mike Patton βρίσκονται οι Roddy Bottum, Billy Gould και Mike Bordin, με τον Spruance να συμπληρώνει το σχήμα.

Η επιστροφή του δεν είναι απλώς μια νέα προσθήκη στο lineup. Ο κιθαρίστας είχε υπάρξει μέλος των Faith No More από το 1993 έως το 1995, αντικαθιστώντας τον Jim Martin. Συμμετείχε στην ηχογράφηση του "King For A Day... Fool For A Lifetime", ενός από τα πιο χαρακτηριστικά και ιδιόμορφα άλμπουμ της δισκογραφίας τους, που κυκλοφόρησε το 1995. Αποχώρησε, ωστόσο, πριν από την περιοδεία που ακολούθησε, με τον Dean Menta να αναλαμβάνει αρχικά τη θέση του και τον Jon Hudson να γίνεται στη συνέχεια ο κιθαρίστας της μπάντας.

Ο Hudson υπήρξε μέλος των Faith No More από το 1996 έως το 1998 και επέστρεψε το 2009, παραμένοντας μαζί τους μέχρι την τελευταία περίοδο δραστηριότητάς τους. Η νέα σύνθεση σηματοδοτεί, επομένως, μια επιστροφή σε ένα πρόσωπο που συνδέεται με μια πολύ συγκεκριμένη και σημαντική εποχή της μπάντας.

Ο ίδιος ο Spruance υποδέχτηκε την ανακοίνωση με ενθουσιασμό, γράφοντας ότι αποτελεί τεράστια τιμή για εκείνον η πρόσκληση να συμμετάσχει στις επερχόμενες εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι θέλει να τιμήσει τόσο την περίοδο του Hudson όσο και εκείνη του Martin, κλείνοντας με μια αναφορά στους παλιούς του συνοδοιπόρους: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κάνω αυτή την απίστευτη τελευταία βόλτα με τους Billy, Roddy, Mike και Mike».

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Η επιστροφή της μπάντας περιλαμβάνει ήδη μια σειρά από εμφανίσεις σε διαφορετικές ηπείρους. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα βρεθούν στη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, συμμετέχοντας σε συναυλίες των System Of A Down. Στη συνέχεια ακολουθούν σημαντικά φεστιβάλ της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Στο ευρωπαϊκό σκέλος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Rock For People, Rock im Park, Rock am Ring, Mystic Festival, Nova Rock, Graspop Metal Meeting, Copenhell, Tons Of Rock και NOS Alive, όπου θα εμφανιστούν στις 9 Ιουλίου στη Λισαβόνα.

Για τους Faith No More, που ανακοίνωσαν την επιστροφή τους έπειτα από χρόνια απουσίας, το 2027 μοιάζει ήδη με μια ιδιαίτερη χρονιά. Και η επιλογή του Trey Spruance δίνει στο reunion μια επιπλέον ιστορική διάσταση: η μπάντα δεν επιστρέφει απλώς με γνώριμα πρόσωπα, αλλά ξανασυνδέεται με ένα κομμάτι της δικής της μουσικής.