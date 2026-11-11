Η PETA ζητά από τους Cage The Elephant να αλλάξουν προσωρινά το όνομά τους (και μπράβο της)

Η PETA απηύθυνε έκκληση στους Cage The Elephant να αλλάξουν προσωρινά το όνομά τους, ενόψει της εμφάνισής τους στο halftime show αγώνα του NFL στο Μόναχο, αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Το συγκρότημα πρόκειται να εμφανιστεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ των New England Patriots και των Detroit Lions, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Πριν από τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων ζητά από τους Cage The Elephant να χρησιμοποιήσουν για μία εβδομάδα, σε όλους τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το όνομα Free The Elephant. Σύμφωνα με ανακοίνωση της PETA, ένας ελέφαντας με το όνομα Okha έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αναγκασμένος να συμμετέχει σε παραστάσεις τσίρκου, υπό την απειλή τιμωρίας. Η οργάνωση έχει ξεκινήσει εκστρατεία με στόχο να εξασφαλίσει τη μεταφορά του σε ένα αξιόπιστο καταφύγιο για ζώα.

Η PETA υποστηρίζει ότι η Okha εξακολουθεί να μεταφέρεται μέσα σε ένα τρέιλερ από τον διοργανωτή θεαμάτων Brian Franzen, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, έχει ιστορικό κατηγοριών για κακοποίηση ζώων σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχει καταγραφεί σε βίντεο να τραβά και να χτυπά έναν ελέφαντα με ειδικό μεταλλικό άγκιστρο, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των ζώων.

Σε επιστολή της προς το συγκρότημα, η PETA αναφέρει: «Η Okha δεν έχει γνωρίσει ποτέ πραγματική ξεκούραση. Πιστεύουμε ότι θα συμφωνούσατε πως αξίζει να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της με ηρεμία, φροντίδα, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Το να μας παραχωρήσετε προσωρινά μια παραλλαγή του εμβληματικού ονόματός σας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς τον τερματισμό της κακοποίησης των ζώων στο τσίρκο».

Η οργάνωση αναφέρει επίσης ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 διαμαρτυρίες για την υπόθεση της Okha, έχει επικοινωνήσει με χώρους που φιλοξενούν παραστάσεις με ζώα και έχει κινητοποιήσει δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές, ζητώντας να σταματήσει η συμμετοχή της σε τέτοιου είδους θεάματα. Παράλληλα, καλεί το κοινό να πιέσει τους χώρους εκδηλώσεων να σταματήσουν να φιλοξενούν τσίρκο που χρησιμοποιεί ζώα και να συμβάλουν στη μεταφορά της Okha σε ένα αξιόπιστο καταφύγιο, όπου θα μπορεί να περιφέρεται σε μεγάλους φυσικούς χώρους, να αναζητά την τροφή της, να λαμβάνει εξειδικευμένη κτηνιατρική φροντίδα και να βρίσκεται μαζί με άλλους ελέφαντες.

Μέχρι στιγμής, οι Cage The Elephant δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το αίτημα της PETA. Το NME αναφέρει ότι επικοινώνησε με το συγκρότημα ζητώντας κάποιο σχόλιο. Ο Brian Franzen, από την πλευρά του, δεν έχει επίσης απαντήσει δημόσια στις καταγγελίες της οργάνωσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η PETA ζητά από έναν καλλιτέχνη να αλλάξει προσωρινά το όνομά του για τις ανάγκες μιας εκστρατείας της. Στο παρελθόν είχε απευθυνθεί στον Robert Plant των Led Zeppelin, ζητώντας του να χρησιμοποιήσει για ένα διάστημα το όνομα "Robert Plant Wool", προκειμένου να προωθήσει εναλλακτικές λύσεις αντί του μαλλιού προβάτου. Η οργάνωση είχε επίσης ζητήσει από τη Nintendo να αλλάξει την εμφάνιση της αγαπημένης φιγούρας Cow από το Mario Kart World, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός του χαρακτήρα προωθεί την κακοποίηση των ζώων.

Στο μεταξύ, οι Cage The Elephant ανακοίνωσαν πρόσφατα όλες τις λεπτομέρειες για το νέο τους album, με τίτλο Dying In Reverse, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου 2027 από τη Big Loud Rock. Το συγκρότημα έχει επίσης προγραμματίσει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη για το 2027.