Η PJ Harvey δίνει φωνή στον υπνωτικό κόσμο της Shida Shahabi

Η Shida Shahabi ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τρίτου προσωπικού της album, First Light at Hand, τον προσεχή Μάρτιο, παρουσιάζοντας ως πρώτο δείγμα το “Wreath”, μία συνεργασία με την PJ Harvey που αναπτύσσεται αργά, σχεδόν οργανικά, πάνω σε βαθιές τονικές συχνότητες και ποίηση στη θέση των στίχων.

Η γνωριμία των δύο καλλιτεχνών έγινε το 2024, όταν η Shahabi εμφανίστηκε στη συναυλία της Harvey στο Gunnersbury Park του Λονδίνου. Παρακολουθούσαν ήδη η μία τη δουλειά της άλλης, παρέμειναν έκτοτε σε επαφή και η συνεργασία τους προέκυψε ως φυσική συνέχεια της φιλίας τους. Όταν η Harvey άκουσε την αρχική σύνθεση τής Shida, την κέρδισαν αμέσως το «βαθύ, γήινο βάρος» της και ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν αργά, θυμίζοντάς της ζωντανό οργανισμό. Γνωρίζοντας ότι η Shahabi ήθελε αυτή τη φορά να εντάξει λόγια στη μουσική της, της ζήτησε να γράψει ελεύθερα μία σελίδα με λέξεις-εικόνες, χωρίς να την απασχολεί αν σχημάτιζαν μία συμβατική αφήγηση.



Η Harvey πρόσθεσε, λοιπόν, στο “Wreath” απλότητα και κυκλική κίνηση, ώστε να μεταφέρει κάτι από τη διαδοχή ζωής και θανάτου, αρχής και τέλους, που γεννιούνται και σβήνουν μέσα στο νερό.

Για όσους δεν έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα το όνομά της, η Shida Shahabi είναι συνθέτρια και πιανίστρια ιρανικής καταγωγής, γεννημένη στη Στοκχόλμη το 1989. Άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία εννέα ετών και εργάζεται επαγγελματικά στη μουσική εδώ και περίπου δεκατρία χρόνια, αρχικά δίπλα σε τοπικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Από το 2014, γράφει μουσική για κινηματογράφο − για τις ταινίες Falcon Lake της Charlotte Le Bon, Lovely, Dark and Deep της Teresa Sutherland και Else του Thibault Emin, για χορό, θέατρο και εικαστικές εγκαταστάσεις.

Η προσωπική της δισκογραφία ξεκίνησε το 2018 με το Homes. Η μουσική της κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη μινιμαλιστική σύνθεση, την ambient και την ηλεκτρο-ακουστική εξερεύνηση, με το πιάνο να πρωταγωνιστεί στον ήχο της, αλλά όχι απαραίτητα «καθαρό». Οι μηχανικοί ήχοι του οργάνου, οι χαμηλές συχνότητες και η προσεκτική επεξεργασία αποτελούν συχνά μέρος του ίδιου του υλικού.

Το επερχόμενο First Light at Hand διαδέχεται το Living Circle του 2023 και θα περιλαμβάνει οκτώ συνθέσεις, στις οποίες συναντώνται φωνητικά σύνολα, synthesizer, πιάνο και τσέλο, καθώς και πνευστά με κουαρτέτο εγχόρδων. Θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το φωνητικό σύνολο Shards, η Linnea Olsson στο τσέλο και το ηλεκτρικό μπάσο, ο Anton Svanberg στην τούμπα και το άλτο κόρνο και η Lisa Grotherus στο φλάουτο.

Το album θα κυκλοφορήσει στις 5 Μαρτίου 2027 από τη Still Light.



