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Οι Queens of the Stone Age κυκλοφορούν το νέο βίντεο κλιπ για το "From The Cliff"

Με ένα "αποκαλυπτικό" φιλμ μικρού μήκους για την αγάπη και το τραύμα επιστρέφουν οι Queens of the Stone Age, προλογίζοντας τη μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τους για το 2027.

Οι Queens of the Stone Age κυκλοφορούν το νέο βίντεο κλιπ για το "From The Cliff"
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

Οι Queens of the Stone Age έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους βίντεο κλιπ για το κομμάτι "From The Cliff". Για τον frontman του συγκροτήματος, Josh Homme, ο οποίος παραδοσιακά βρίσκει πιο εύκολο να γράφει για τον πόνο, τη μελαγχολία ή τον θυμό, το τραγούδι αυτό αποτελεί μια συνειδητή προσπάθεια να εκφράσει ένα απλό, ευθύ «σ’ αγαπώ» και να διατηρήσει ζωντανή την επιθυμία να κρατηθεί από μια φευγαλέα, όμορφη στιγμή.

Το σενάριο του βίντεο συνυπογράφουν ο Josh Homme και η Nathalia Pizarro, η οποία ανέλαβε επίσης τη σκηνοθεσία και το μοντάζ. Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους στην οποία πρωταγωνιστούν ο ίδιος ο Homme, οι ηθοποιοί Kaiman Kazazian και Natalia Safran, καθώς και ο Steve Olson, ξετυλίγοντας μια σπαρακτική ιστορία γύρω από την αγάπη και το ψυχικό τραύμα.

Η Καναδή δημιουργός Nathalia Pizarro, με έδρα το Λος Άντζελες, έχει στο ενεργητικό της αρκετές βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους καθώς και αξιόλογες τηλεοπτικές παραγωγές μέσω της εταιρείας της, The New American Picture Show. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο του post-production για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο ILLOMEN, με πρωταγωνιστές τους Sol Rodriguez, Lou Lou Safran, Booboo Stewart και Josh Homme— η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την πορεία της στα φεστιβάλ την άνοιξη του 2027.

Όσον αφορά τη μουσική δημιουργία πίσω από τις ηχογραφήσεις του Perfecth, οι διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη, από τη Νέα Ορλεάνη μέχρι το Λος Άντζελες. «Κάθε τραγούδι ακούγεται σαν να προέρχεται από έναν διαφορετικό κόσμο», εξηγεί ο Homme. «Και αυτό γίνεται επίτηδες, γιατί προσπαθεί να ενώσει όλα αυτά τα συναισθήματα που περιστρέφονται γύρω από την αγάπη, τον πόθο, την ανοησία και το είδος της σοφίας που έρχεται ως δώρο μέσα από όλα αυτά».

Παράλληλα, το συγκρότημα ανακοίνωσε πρόσφατα την παγκόσμια περιοδεία Perfecth World Tour 2027. Η αυλαία ανοίγει την 1η Μαΐου στην Viejas Arena του Σαν Ντιέγκο, με σταθμούς σε εμβληματικούς χώρους όπως το Kia Forum στο Λος Άντζελες και το TD Garden στη Βοστώνη, καθώς και ανοιχτές συναυλίες στο Red Rocks και το American Family Insurance Amphitheater στο Μιλγουόκι, έχοντας ως support τους Pixies και τους Wheelchair Sports Camp. Οι ημερομηνίες αυτές ακολουθούν την επιτυχημένη περιοδεία τους το φθινόπωρο του 2026 σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία και Σιγκαπούρη.

Τη σημερινή σύνθεση των Queens of the Stone Age αποτελούν οι Josh Homme, Jon Theodore, Michael Shuman, Troy Van Leeuwen και Dean Fertita.

 

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