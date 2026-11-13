Ο Roger Taylor αποχωρεί oριστικά (οριστικά) από τους Duran Duran

Ο Roger Taylor ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Duran Duran και συνταξιοδοτείται από την ενεργό δράση ως drummer, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών του μετά την επιδείνωση των εμβοών με τις οποίες είχε πρόσφατα διαγνωστεί.

«Είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε ποτέ να πάρω», ανέφερε από το σπίτι του στις ΗΠΑ, o Taylor. «Το να παίζω τύμπανα σε αυτή την μπάντα υπήρξε η χαρά της ζωής μου. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι οι εμβοές μου χειροτερεύουν σταθερά και έχω φτάσει στο σημείο που πρέπει να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου».

Ο Taylor αποχωρεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βρετανικής και ευρωπαϊκής περιοδείας των Duran Duran, η οποία ακολούθησε τη δεύτερη headline εμφάνισή τους στο BST Hyde Park, την ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame και την επιστροφή τους στο studio με τον Nile Rodgers. Όπως είπε, δεν θα μπορούσε να ζητήσει καλύτερο τελευταίο κεφάλαιο και φεύγει με υπερηφάνεια και «μόνο αγάπη για τον Simon, τον Nick και τον John».

Οι Simon Le Bon, Nick Rhodes και John Taylor χαρακτήρισαν τον Roger «αδελφό» τους και υπογράμμισαν ότι το παίξιμό του συνέβαλε στη διαμόρφωση του ήχου των Duran από την αρχή. «Θα αποτελεί πάντοτε μέλος αυτής της οικογένειας», ανέφεραν, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι το συγκρότημα θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε νέα projects. Αντικαταστάτης του δεν έχει προς το παρόν ανακοινωθεί.

Τα επικά μπες/βγες των Taylors

Οι τρεις Taylor της αρχικής σύνθεσης των Duran (οι οποίοι, για την ιστορία, παρά το κοινό επώνυμο, δεν έχουν συγγένεια) ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές μέσα και έξω από το γκρουπ, στη διάρκεια της σχεδόν πενηντάχρονης ιστορίας του.

Καταρχάς, ο Roger εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1979 και αποτέλεσε μαζί με τον John Taylor το rhythm section της περιόδου που γέννησε τα Duran Duran, Rio και Seven and the Ragged Tiger. Μετά την εξαντλητική άνοδο της μπάντας και το Live Aid του 1985, συμμετείχε στους Arcadia των Simon Le Bon και Nick Rhodes, αλλά στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τη μουσική βιομηχανία.



Πραγματοποίησε ορισμένες σποραδικές studio εμφανίσεις κατά τη δεκαετία του ’90, πριν επιστρέψει επίσημα το 2001 για την επανένωση της αρχικής πεντάδας. Στη δεύτερη θητεία του, έπαιξε σε έξι ακόμη albums, από το Astronaut μέχρι το Danse Macabre.

Από την άλλη, ο κιθαρίστας Andy Taylor αποχώρησε για πρώτη φορά το 1986, έχοντας προηγουμένως σχηματίσει μαζί με τον John Taylor τους The Power Station, μαζί με τον Robert Palmer και τον Tony Thompson. Επέστρεψε το 2001 και συμμετείχε στο Astronaut του 2004, αλλά έφυγε ξανά το 2006, πριν από την ολοκλήρωση του επόμενου album. Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν αργότερα και ο Andy επέστρεψε ως καλεσμένος στο Danse Macabre του 2023.

Το 2022 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί τέσσερα χρόνια νωρίτερα με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τέταρτου σταδίου. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, το 2026 η ασθένεια δεν έχει υποχωρήσει, αλλά ελέγχεται με νεότερες θεραπείες.

Τελευταίος ο ψηλός. Ο John είναι συνιδρυτής των Duran μαζί με τον Nick Rhodes το 1978. Παρότι το όνομά του συνδέεται σταθερά με το συγκρότημα, αποχώρησε και εκείνος το 1997 για να επικεντρωθεί στη solo καριέρα του. Επανήλθε το 2001 στο πλαίσιο της επανένωσης της αυθεντικής σύνθεσης και παραμένει έκτοτε στη μπάντα.

Με τη συνταξιοδότηση του Roger, οι Duran τής καρδιάς μας συνεχίζουν με Simon, Nick και John, οι οποίοι μέσα στο 2026 επέστρεψαν με το single “Free to Love” σε συνεργασία με τον Nile Rodgers, και το 2027, αναμένουμε να δούμε αν το Glastonbury κατεβάσει επιτέλους τη μύτη του, για να τους προσφέρει το headline στο Pyramid Stage και να πάρουν τη θέση που δικαιωματικά τους αξίζει στα χρονικά τής βρετανικής ποπ.



