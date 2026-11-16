Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"

Η Ethel Cain και ο συνθέτης Robin Carolan αποκάλυψαν το νέο τους τραγούδι "Wynter Waxeth", το οποίο αποτελεί μέρος του soundtrack της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Robert Eggers, Werwulf. Το κομμάτι, γραμμένο από κοινού από τον σκηνοθέτη, την Cain και τον Carolan, λειτουργεί ως μια πρώτη βύθιση στο σκοτεινό και απόκοσμο σύμπαν της ταινίας, παντρεύοντας κινηματογραφική ένταση με μεσαιωνικές μουσικές αναφορές.

Αργόσυρτο και υποβλητικό, το "Wynter Waxeth" ξεκινά με λιτή, σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα προτού εξελιχθεί σε ένα ανησυχητικό ηχητικό ξέσπασμα που μοιάζει περισσότερο με προειδοποίηση παρά με τραγούδι. Η Cain ερμηνεύει στίχους στα Μεσαιωνικά Αγγλικά, μια επιλογή που συνδέεται άμεσα με τη χρονική περίοδο στην οποία διαδραματίζεται το Werwulf. Η ίδια άντλησε έμπνευση από την παραδοσιακή μεσαιωνική μουσική, αναζητώντας ήχους και τεχνικές που θα υπηρετούσαν την αισθητική του φιλμ.

Κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του κομματιού είχε το psaltery, ένα έγχορδο όργανο συγγενικό της άρπας, ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Σύμφωνα με την Cain, η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε όταν απέκτησε το όργανο και άρχισε να πειραματίζεται με τις δυνατότητές του.

«Ήταν πάντα όνειρό μου να συμμετάσχω με κάποιον τρόπο στη μουσική ενός φιλμ τρόμου και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη πρώτη ευκαιρία από το να δουλέψω με τον Rob και τον Robin για ένα τραγούδι του Werwulf», ανέφερε η καλλιτέχνιδα σε σχετική δήλωση. Όπως εξηγεί, η συνεργασία εξελίχθηκε από την πρώτη στιγμή με φυσικότητα και δημιουργική σύμπνοια, ενώ η διαδικασία τής θύμισε τις πρώτες ημέρες της καριέρας της, όταν οι συνθέσεις της ήταν βαθιά επηρεασμένες από σκοτεινά folk και ατμοσφαιρικά στοιχεία.

Η συμβολή του Robin Carolan αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ήταν εκείνος που της έστειλε μια σειρά από παλαιά μεσαιωνικά μουσικά έργα, αλλά και που την ενθάρρυνε να εξερευνήσει τον ήχο του psaltery. Από μια απλή μελωδία που γεννήθηκε πάνω στις χορδές του οργάνου ξεκίνησε τελικά η σύνθεση ενός τραγουδιού που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στην παράδοση και τον εφιάλτη.

Με το "Wynter Waxeth", η Ethel Cain συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, ενώ ο Robert Eggers δίνει μια πρώτη, ιδιαίτερα ατμοσφαιρική γεύση από τον κόσμο του Werwulf, μιας ταινίας που ήδη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες των επόμενων μηνών.