Πληροφορίες

Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"

Η Ethel Cain και ο Robin Carolan παρουσιάζουν το "Wynter Waxeth", ένα μεσαιωνικής έμπνευσης και ανατριχιαστικά ατμοσφαιρικό τραγούδι για το νέο φιλμ του Robert Eggers.

Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"
Avopolis Team

Η Ethel Cain και ο συνθέτης Robin Carolan αποκάλυψαν το νέο τους τραγούδι "Wynter Waxeth", το οποίο αποτελεί μέρος του soundtrack της πολυαναμενόμενης νέας ταινίας του Robert Eggers, Werwulf. Το κομμάτι, γραμμένο από κοινού από τον σκηνοθέτη, την Cain και τον Carolan, λειτουργεί ως μια πρώτη βύθιση στο σκοτεινό και απόκοσμο σύμπαν της ταινίας, παντρεύοντας κινηματογραφική ένταση με μεσαιωνικές μουσικές αναφορές.

Αργόσυρτο και υποβλητικό, το "Wynter Waxeth" ξεκινά με λιτή, σχεδόν τελετουργική ατμόσφαιρα προτού εξελιχθεί σε ένα ανησυχητικό ηχητικό ξέσπασμα που μοιάζει περισσότερο με προειδοποίηση παρά με τραγούδι. Η Cain ερμηνεύει στίχους στα Μεσαιωνικά Αγγλικά, μια επιλογή που συνδέεται άμεσα με τη χρονική περίοδο στην οποία διαδραματίζεται το Werwulf. Η ίδια άντλησε έμπνευση από την παραδοσιακή μεσαιωνική μουσική, αναζητώντας ήχους και τεχνικές που θα υπηρετούσαν την αισθητική του φιλμ.

Κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του κομματιού είχε το psaltery, ένα έγχορδο όργανο συγγενικό της άρπας, ιδιαίτερα δημοφιλές κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Σύμφωνα με την Cain, η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε όταν απέκτησε το όργανο και άρχισε να πειραματίζεται με τις δυνατότητές του.

«Ήταν πάντα όνειρό μου να συμμετάσχω με κάποιον τρόπο στη μουσική ενός φιλμ τρόμου και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη πρώτη ευκαιρία από το να δουλέψω με τον Rob και τον Robin για ένα τραγούδι του Werwulf», ανέφερε η καλλιτέχνιδα σε σχετική δήλωση. Όπως εξηγεί, η συνεργασία εξελίχθηκε από την πρώτη στιγμή με φυσικότητα και δημιουργική σύμπνοια, ενώ η διαδικασία τής θύμισε τις πρώτες ημέρες της καριέρας της, όταν οι συνθέσεις της ήταν βαθιά επηρεασμένες από σκοτεινά folk και ατμοσφαιρικά στοιχεία.

Η συμβολή του Robin Carolan αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ήταν εκείνος που της έστειλε μια σειρά από παλαιά μεσαιωνικά μουσικά έργα, αλλά και που την ενθάρρυνε να εξερευνήσει τον ήχο του psaltery. Από μια απλή μελωδία που γεννήθηκε πάνω στις χορδές του οργάνου ξεκίνησε τελικά η σύνθεση ενός τραγουδιού που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στην παράδοση και τον εφιάλτη.

Με το "Wynter Waxeth", η Ethel Cain συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, ενώ ο Robert Eggers δίνει μια πρώτη, ιδιαίτερα ατμοσφαιρική γεύση από τον κόσμο του Werwulf, μιας ταινίας που ήδη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αναμενόμενες κινηματογραφικές κυκλοφορίες των επόμενων μηνών.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Alexisonfire: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και το "Push The River" δείχνει μια διαφορετική πλευρά τους

Πέντε χρόνια μετά το "Otherness", οι Καναδοί post-hardcore βάζουν πλώρη για το "Bleed It", που θα...
Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"

Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"

Η Ethel Cain και ο Robin Carolan παρουσιάζουν το "Wynter Waxeth", ένα μεσαιωνικής έμπνευσης και...

Deftones, Lauren Mayberry και Peter Hook ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα επικό tribute σε Joy Division και New Order

Σε μια ξεχωριστή εμφάνιση στο Rock & Roll Hall of Fame 2026.

Featured

Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"

Ethel Cain και Robin Carolan βυθίζονται στον σκοτεινό κόσμο του "Werwulf" με το καθηλωτικό "Wynter Waxeth"

Η Ethel Cain και ο Robin Carolan παρουσιάζουν το "Wynter Waxeth", ένα μεσαιωνικής έμπνευσης και...
ALBUM REVIEW: Foo Fighters – Your Favorite Toy

ALBUM REVIEW: Foo Fighters – Your Favorite Toy

Δεν προσπαθούν να επανεφεύρουν τον τροχό, αλλά η αίσθηση που σου αφήνει είναι μια από τα ίδια.

Ο Brian Eno δεν θα είναι στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Roxy Music γιατί δεν πετά με αεροπλάνα για περιβαλλοντικούς λόγους

Ο Brian Eno φαίνεται πως έχει πάρει πολύ σοβαρά την απόφασή του να περιορίσει το περιβαλλοντικό...

Best of Network

Το γούνινο τζάκετ επιστρέφει και η Ariana Grande, μας δείχνει πώς να το φορέσουμε
STAR STYLE
Το γούνινο τζάκετ επιστρέφει και η Ariana Grande, μας δείχνει πώς να το φορέσουμε
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Ο 3χρονος γιος της Rihanna έγινε μοντέλο και έκανε έξι εξώφυλλα με τη μία
Προτεινόμενο
Ο 3χρονος γιος της Rihanna έγινε μοντέλο και έκανε έξι εξώφυλλα με τη μία
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η υψηλή πολυτέλεια συναντά τη λάμψη του Παρισιού στη νέα καμπάνια του οίκου Boucheron
FASHION NEWS
Η υψηλή πολυτέλεια συναντά τη λάμψη του Παρισιού στη νέα καμπάνια του οίκου Boucheron
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Πολυτεχνείο: Τι πρέπει να ξέρεις πριν κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας
Προτεινόμενο
Πολυτεχνείο: Τι πρέπει να ξέρεις πριν κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Η τρύπα του όζοντος έφτασε στο μεγαλύτερο μέγεθός της εδώ και μία δεκαετία
Προτεινόμενο
Η τρύπα του όζοντος έφτασε στο μεγαλύτερο μέγεθός της εδώ και μία δεκαετία
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Sara Sadik: H καλλιτέχνης που μιλάει μέσα από τα video games σε μια γενιά που βράζει
Προτεινόμενο
Sara Sadik: H καλλιτέχνης που μιλάει μέσα από τα video games σε μια γενιά που βράζει
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
38ο Athens Fashion Week: Μια επιτυχημένη εβδομάδα μόδας που ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας
FASHION TRENDS
38ο Athens Fashion Week: Μια επιτυχημένη εβδομάδα μόδας που ανέδειξε τη δυναμική της ελληνικής δημιουργικότητας
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Mazarin Paris: Η τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας μέσα από τη ματιά της Louise de Rothschild και του Keagan Ramsamy
FASHION NEWS
Mazarin Paris: Η τέχνη της υψηλής κοσμηματοποιίας μέσα από τη ματιά της Louise de Rothschild και του Keagan Ramsamy
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Confidence: Η νέα συλλογή του The C Edition μέσα από τα μάτια της δημιουργού του
FASHION TRENDS
Confidence: Η νέα συλλογή του The C Edition μέσα από τα μάτια της δημιουργού του
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr