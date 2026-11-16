Με τις εμφανίσεις του στην Αθήνα να είναι σταθερά sold out, ο σπουδαίος δημιουργός και ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Van der Graaf Generator επιστρέφει για μία ακόμη ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση – κάλεσμα. Μια μουσική και αισθητική εμπειρία διαφορετική, όπως πάντα, από κάθε προηγούμενη.

Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2027, η συνάντηση με το κοινό θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Έναν εμβληματικό χώρο διεθνών προδιαγραφών, με εξαιρετική ακουστική, που δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για να αναδειχθούν όλες οι αποχρώσεις της μουσικής και της ερμηνείας του Peter Hammill. Εκεί, η μοναδική φωνή, το πιάνο, η κιθάρα και η καθηλωτική σκηνική παρουσία του θα συναντήσουν μια αίθουσα αντάξια της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

The Piano. The Voice. The Guitar. The Man.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που, όσο περνούν τα χρόνια, μοιάζουν να απομακρύνονται από την εποχή τους. Και υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να συνομιλούν μαζί της, να αναζητούν, να αμφισβητούν, να ανακαλύπτουν καινούργιες διαδρομές μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. Ο Peter Hammill ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Με οξυμμένες τις αισθήσεις του και αδιάκοπη δημιουργική ανησυχία, δεν έχασε ποτέ την επαφή με το εκάστοτε παρόν, γιατί δεν έπαψε ποτέ να βρίσκεται σε επαφή με τον εαυτό του.

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια δημιουργίας και μια εκτενή προσωπική δισκογραφία, ο Peter Hammill έχει χαράξει μία από τις πλέον ξεχωριστές και καινοτόμες διαδρομές στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Από την πρωτοποριακή πορεία των Van der Graaf Generator μέχρι τις δεκάδες προσωπικές του κυκλοφορίες, ακολούθησε έναν δρόμο έξω από τις συμβάσεις, διαμορφώνοντας μια απολύτως προσωπική μουσική γλώσσα, όπου η τόλμη της σύνθεσης συναντά την ποίηση, η ευαισθησία τη δραματική ένταση και η εσωτερική αναζήτηση την αδιάκοπη περιέργεια για το άγνωστο.

Δεν υπήρξε ποτέ ένας δημιουργός που αρκέστηκε να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Η μουσική του δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής ούτε περιορίστηκε σε συγκεκριμένες φόρμες και κατηγορίες. Παραμένει μια διαρκής αναζήτηση, μια αέναη περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.

Μια φωνή που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Η φωνή του Peter Hammill είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μια φωνή με σπάνιο εύρος και εκφραστική δύναμη, που μπορεί να εκφράσει από τον πιο ανεπαίσθητο ψίθυρο μέχρι την απόλυτη ένταση, από την τρυφερότητα μέχρι την κραυγή, από την εξομολόγηση μέχρι τη θεατρική αφήγηση. Δεν είναι απλώς το μέσο με το οποίο μεταφέρει τα τραγούδια του αλλά είναι ο χώρος όπου αυτά γεννιούνται, αποκτούν μορφή και φτάνουν στον ακροατή.

Στις ζωντανές εμφανίσεις του, ο Hammill δεν αναπαράγει απλώς τις ηχογραφήσεις του. Μπαίνει ξανά μέσα στα τραγούδια, τα προσεγγίζει σαν να τα συναντά για πρώτη φορά, αφήνοντας την ερμηνεία να καθορίσει τη διαδρομή τους. Είτε βρίσκεται πίσω από το πιάνο είτε με την κιθάρα στα χέρια, η μουσική του παραμένει άρρηκτα δεμένη με τη φωνή και την εκφραστική του παρουσία. Κάθε λέξη, κάθε παύση, κάθε αλλαγή στη χροιά της φωνής αποκτά τη δική της σημασία. Και συχνά, η πιο ήσυχη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί εξίσου καθηλωτική με την πιο έντονη.

Άλλωστε, όπως έχει ο ίδιος επισημάνει, η δραματικότητα δεν βρίσκεται πάντα στην ένταση της φωνής. Μπορεί να βρίσκεται εξίσου στη χαμηλόφωνη ερμηνεία, στην ευθραυστότητα, σε εκείνη τη μικρή απόκλιση από το αναμενόμενο που κάνει μια στιγμή αληθινή.

Όλα είναι ρευστά. Κάθε συναυλία μια μοναδική στιγμή.

Οι συναυλίες του Peter Hammill δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένες. Ο ίδιος διαμορφώνει σχεδόν πάντα το πρόγραμμα λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, επιλέγοντας τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του. Δεν αντιμετωπίζει το ρεπερτόριό του σαν μια σταθερή συλλογή αναμνήσεων. Αφήνει χώρο στο απρόσμενο, στην έκπληξη, στη δυνατότητα να ανακαλύψει ξανά ακόμη και τα δικά του τραγούδια.





Για τον Hammill, η ζωντανή μουσική δεν χρειάζεται να είναι τέλεια για να είναι σπουδαία. Η μαγεία της βρίσκεται συχνά στην ατέλεια, στο απρόβλεπτο, στην ευθραυστότητα μιας ερμηνείας που συμβαίνει εκείνη ακριβώς τη στιγμή και δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον ίδιο τρόπο. Η στιγμή και το τώρα αποκτούν τη δική τους σημασία. Έτσι, κάθε συναυλία γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία, μια συνάντηση που δεν αντιγράφεται και δεν αναπαράγεται.

Tears in Time: Ο εαυτός απέναντι στον χρόνο

Η νέα του συνάντηση με την Αθήνα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, με αφορμή και το νέο του άλμπουμ Tears in Time, που κυκλοφόρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 από την Esoteric Antenna. Πρόκειται για την πρώτη συλλογή νέων τραγουδιών του έπειτα από αρκετά χρόνια, αλλά και την πρώτη κυκλοφορία του σε δισκογραφική εταιρεία διαφορετική από τη δική του, τη Fie! Records, από το 1991.

Έντεκα τραγούδια, γεννημένα σε διαφορετικές στιγμές μιας μακράς δημιουργικής διαδρομής, συνθέτουν ένα άλμπουμ που μοιάζει να συνομιλεί με τον χρόνο. Δύο από αυτά, τα «Heavy Weather» και «Tabula Rasa», είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί ως ορχηστρικά κομμάτια την εποχή που ο Hammill ηχογραφούσε στο Terra Incognita, το προσωπικό του στούντιο στο Bath. Παρέμειναν στο αρχείο του για χρόνια, μέχρι που επέστρεψε σε αυτά και ανακάλυψε πως είχαν ακόμη κάτι να του πουν. Τα υπόλοιπα τραγούδια δημιουργήθηκαν μέσα στα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Saro Cosentino, με τον οποίο συνυπογράφουν το «The Wheels».

Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη διαδικασία ως ένα είδος ταξιδιού στον χρόνο και ταυτόχρονα ως μια συνάντηση με διαφορετικές εκδοχές του εαυτού του. Όταν μια ηχογράφηση ξεκινά και ολοκληρώνεται έπειτα από χρόνια, ο άνθρωπος που επιστρέφει σε αυτήν δεν είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον που την ξεκίνησε. Κάθε εμπειρία, κάθε αλλαγή, κάθε ενδιάμεση διαδρομή αφήνει το δικό της αποτύπωμα. Κι όμως, όταν έρχεται η στιγμή της δημιουργίας, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να βρίσκεται ολοκληρωτικά στο παρόν και να ανακαλύπτει τι μπορεί να γεννηθεί από το υλικό που έχει μπροστά του.

Αυτή η συνομιλία ανάμεσα στο χθες και το σήμερα διατρέχει ολόκληρο το Tears in Time. Ο χρόνος, η μνήμη, οι αποχωρισμοί, η απώλεια και οι αλλαγές που αναπόφευκτα φέρνει η ζωή βρίσκονται στον πυρήνα του, χωρίς όμως να εγκλωβίζουν τη μουσική σε μία μόνο διάθεση. Από τις πιο εσωτερικές, σχεδόν εξομολογητικές στιγμές μέχρι τις πιο δυναμικές και ηλεκτρικές συνθέσεις, ο Hammill κινείται με την ελευθερία ενός δημιουργού που δεν έχει ανάγκη να ακολουθήσει συγκεκριμένη φόρμα.

Ο τίτλος Tears in Time αφήνει, άλλωστε, χώρο για περισσότερες από μία αναγνώσεις. Τα δάκρυα του χρόνου, αλλά και οι ρωγμές του, το σχίσμα στο παραπέτασμά του, οι στιγμές που μας σημαδεύουν, όσα χάνονται, όσα επιστρέφουν απροσδόκητα, όλα αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν τα κοιτάζουμε από μια άλλη ηλικία, μία άλλη οπτική γωνία και μια άλλη θέση στη ζωή.

Η μουσική ως παρόρμηση

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια δημιουργίας, ο Peter Hammill εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μουσική όχι ως μια διαδρομή που έχει ήδη ολοκληρωθεί, αλλά ως μια περιπέτεια που αρχίζει ξανά με κάθε καινούργιο τραγούδι.

Έχει πει πως, ακόμη και σήμερα, η διαδικασία της σύνθεσης παραμένει ένα μυστήριο. Δεν γνωρίζει πάντα από πού θα έρθει μια ιδέα ούτε πού θα τον οδηγήσει. Και αυτή ακριβώς η άγνοια είναι μέρος της γοητείας της.

Δεν ενδιαφέρεται να κοιτάζει διαρκώς πίσω, να αναμετριέται με όσα έχει ήδη πετύχει ή να επαναλαμβάνει παλιές συνταγές. Η μουσική του γεννιέται από την ίδια τη ζωή, από τις εμπειρίες, τις χαρές, τις απώλειες, τις νίκες και τις απογοητεύσεις, που δίνουν χρώμα και βάθος σε όσα δημιουργεί.

Και όταν μιλά για τη μουσική, επιστρέφει σε μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: το σημαντικό δεν είναι σε ποιο είδος ανήκει ένα τραγούδι, πόσο σύνθετο είναι ή πόσο πιστά ακολουθεί κάποια αισθητική. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν είναι ειλικρινές. Αν έχει κάτι αληθινό να εκφράσει.

Ίσως γι' αυτό η μουσική του Peter Hammill εξακολουθεί να διατηρεί μια τόσο ιδιαίτερη δύναμη. Από τις σύνθετες progressive rock δημιουργίες μέχρι τις πιο λιτές, ακουστικές και εσωτερικές στιγμές, έχει χτίσει ένα έργο που δύσκολα χωρά σε μουσικές κατηγορίες. Ένα έργο που δεν στηρίχθηκε ποτέ στην ευκολία ή στις επιταγές της εποχής, αλλά στην απόλυτη αφοσίωση στην προσωπική καλλιτεχνική του ελευθερία.

Η συνάντησή του με το κοινό, είναι μια ακόμη ευκαιρία να βρεθούμε απέναντι σε αυτήν τη μοναδική μουσική προσωπικότητα. Να σηκώσουμε την κουρτίνα και να μπούμε στον εσωτερικό κόσμο ενός μοναδικού καλλιτέχνη. Να ακούσουμε τραγούδια που έχουν διανύσει δεκαετίες, αλλά και δημιουργίες που ανήκουν στο σήμερα. Να παρακολουθήσουμε έναν ερμηνευτή που εξακολουθεί να μεταμορφώνει κάθε τραγούδι σε μια ζωντανή, απρόβλεπτη στιγμή. Να ακούσουμε την βαθιά και πλούσια φωνή του, να βουτήξουμε στην ποίηση των στίχων του, να αναγνωρίσουμε δικά μας συναισθήματα, να θυμηθούμε στιγμές που ρηγμάτωσαν τη ζωή μας και να συγκινηθούμε.

The Piano. The Voice. The Guitar. The Man.

Μια ζωντανή εμφάνιση – κάλεσμα. Μια μουσική και αισθητική εμπειρία διαφορετική από κάθε προηγούμενη.

Ακολουθήστε τον Peter Hammill

https://www.sofasound.com/

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Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφίες σε μεγάλη ανάλυση ΕΔΩ:

https://drive.google.com/drive/folders/1JUwckOAQuy8o9bkpJ4djKT3JHOY6c7st

Photo Credit: Martin Bailey Reynolds

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Πληροφορίες συναυλίας

Peter Hammill

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2027

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ώρα έναρξης: 21:00

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου στο δίκτυο more.com

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη 70 ευρώ

Α' Ζώνη 60 ευρώ

Β' Ζώνη 50 ευρώ

Γ' Ζώνη 40 ευρώ

Σημεία προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

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