Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Raye βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των Grammys, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες υποψηφιότητες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μια απρόσμενη υποψηφιότητα στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς».
Η Raye απέσπασε επίσης υποψηφιότητες στις κατηγορίες «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και «Τραγούδι της Χρονιάς», φτάνοντας συνολικά τις 11 υποψηφιότητες. Πρόκειται για δύο περισσότερες από όσες είχε συγκεντρώσει ο περσινός επικεφαλής της λίστας, Kendrick Lamar, ενώ ισοφαρίζει το ρεκόρ της Beyoncé, η οποία είχε συγκεντρώσει επίσης 11 υποψηφιότητες στα Grammy του 2025. Έτσι, η Raye ισοφαρίζει το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες που έχει λάβει γυναίκα καλλιτέχνιδα μέσα σε μία χρονιά.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Rosalía, η οποία έγραψε ιστορία την Πέμπτη στα Latin Grammy, συγκεντρώνοντας εννέα υποψηφιότητες. Ακολούθησε μια τετραπλή ισοπαλία, με τις Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley (η οποία είναι υποψήφια για πρώτη φορά) και Olivia Rodrigo να συγκεντρώνουν από επτά υποψηφιότητες η καθεμία. Οι Olivia Dean, Bruno Mars και Leon Thomas απέσπασαν από έξι υποψηφιότητες.
Από πέντε υποψηφιότητες συγκέντρωσαν οι Geese, Silas Brown, Dernst "D’Mile" Emile II, Serban Ghenea, Noah Goldstein, Kehlani, Randy Merrill, Tom Norris, Mike Sabath, Jill Scott, Taylor Swift, Don Toliver, Jesse Welles και Lainey Wilson. Η τελετή απονομής των Grammy θα επιστρέψει στο Crypto.com Arena του Los Angeles στις 7 Φεβρουαρίου.
Η τελετή, η οποία μεταδιδόταν από το CBS για περισσότερα από 50 χρόνια, θα προβληθεί ζωντανά από το ABC στις 4 μ.μ. (μία ώρα νωρίτερα από τη συνηθισμένη ώρα έναρξης) και θα είναι διαθέσιμη μέσω streaming στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο παρουσιαστής της βραδιάς.
Album της Χρονιάς
"Lost Weekend" – Phoebe Bridgers
"The Art of Loving" – Olivia Dean
"Dandelion" – Ella Langley
"The Romantic" – Bruno Mars
"This Music May Contain Hope." – Raye
"you seem pretty sad for a girl so in love" – Olivia Rodrigo
"Lux (Complete Works)" – Rosalía
"The Life of a Showgirl" – Taylor Swift
Ηχογράφηση της Χρονιάς
"Man I Need" – Olivia Dean
"Choosin' Texas" – Ella Langley
"I Just Might" – Bruno Mars
"Where Is My Husband!" – Raye
"The Cure" – Olivia Rodrigo
"Berghain" – Rosalía, Björk, Yves Tumor
"The Fate of Ophelia" – Taylor Swift
"Dracula" – Tame Impala με τη Jennie
Τραγούδι της Χρονιάς
"Berghain" – Björk Guðmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella και Dylan Wiggins (ερμηνεύουν οι Rosalía, Björk και Yves Tumor)
"Choosin' Texas" – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley και Joybeth Taylor (ερμηνεύει η Ella Langley)
"The Cure" – Daniel Nigro και Olivia Rodrigo (ερμηνεύει η Olivia Rodrigo)
"hate that i made you love me" – Ariana Grande, Max Martin και Ilya Salmanzadeh (ερμηνεύει η Ariana Grande)
"I Knew It, I Knew You" (από το Toy Story 5) – Jack Antonoff και Taylor Swift (ερμηνεύει η Taylor Swift)
"Man I Need" – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. και Zach Nahome (ερμηνεύει η Olivia Dean)
"Risk It All" – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence και Bruno Mars (ερμηνεύει ο Bruno Mars)
"Where Is My Husband!" – Rachel Keen και Mike Sabath (ερμηνεύει η Raye)
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Καλύτερη Σόλο Pop Ερμηνεία
"Man I Need" – Olivia Dean
"Risk It All" – Bruno Mars
"Where Is My Husband!" – Raye
"The Cure" – Olivia Rodrigo
"Sauvignon Blanc" – Rosalía
Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα
"Runway" – Lady Gaga και Doechii
"Bring Your Love" – Madonna και Sabrina Carpenter
"Click Clack Symphony." – Raye με τη συμμετοχή του Hans Zimmer
"The Life of a Showgirl" – Taylor Swift και Sabrina Carpenter
"Dracula" – Tame Impala με τη Jennie
Καλύτερο Pop Φωνητικό Album
"The Art of Loving" – Olivia Dean
"Petal" – Ariana Grande
"The Romantic" – Bruno Mars
"This Music May Contain Hope." – Raye
"You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love" – Olivia Rodrigo
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο
"Lost Boys" – Phoebe Bridgers. Σκηνοθεσία: Lance Oppenheim και Pablo Rochat. Παραγωγή: Pierre Moulène και Christian Vazquez.
"Storm Gener8ion" – Yung Lean. Σκηνοθεσία: Romain Gavras. Παραγωγή: Nicolas Galoux, Guillaume Le Gat και Maeva Tenneroni.
"Hate That I Made You Love Me" – Ariana Grande. Σκηνοθεσία: Christian Breslauer. Παραγωγή: Mike Breslauer, Andrew Lerios και Luga Podesta.
"Click Clack Symphony." – Raye με τη συμμετοχή του Hans Zimmer. Σκηνοθεσία: Dave Meyers. Παραγωγή: Maggie Curwin.
"Berghain" – Rosalía με τη συμμετοχή των Björk και Yves Tumor. Σκηνοθεσία: Nicolas Mendez. Παραγωγή: Alba Barneda και Maria Rubio.
Καλύτερο Rap Album
"Dillagence II" – Busta Rhymes (και J Dilla)
"Am I the Drama?" – Cardi B
"God Gotta Afro & Gold Hoops" – Rapsody
"Octane" – Don Toliver
"Everything Is A Lot." – Wale
"Bully" (Deluxe) – Kanye West (Ye)
Καλύτερο Rap Τραγούδι
"E85" – Derek Anderson, Aaron Paryce Cheung, Jaasu Mallory, Jacques Webster και Caleb Toliver (Don Toliver)
"Errtime" – Matthew Allen, Javaan Durrell Anderson, Belcalis Almanzar, Ronnie Jackson, James D. Steed και Jordan Thorpe (Cardi B)
"Girl, Get Up." – Darius Scott, Jaylah Hickmon, Jahlil Gunter, Solána Rowe, Anthony «Moosa» Tiffith Jr. και Anthony «Top Dawg» Tiffith (Doechii με τη συμμετοχή της SZA)
"Let 'Em Know" – T.I. και Pharrell Williams (T.I.)
"Spend Dat" – Caresha Romeka Brownlee, Akil King, Maurice Simmonds και Anthony Germaine White (Yung Miami)
Καλύτερη Rap Ερμηνεία
"Good Flirts" – Baby Keem με τη συμμετοχή των Kendrick Lamar και Momo Boyd
"Errtime" – Cardi B
"Run It Back!!" – De La Soul με τη συμμετοχή του Nas
"Let 'Em Know" – T.I.
"Body" – Don Toliver
Καλύτερο R&B Album
"Brown (The Chocolate Edition)" – Chris Brown
"When The City Sleeps" – Alex Isley
"Kehlani" – Kehlani
"Saturday Night" – PJ Morton
"To Whom This May Concern" – Jill Scott
Καλύτερο R&B Τραγούδι
"Let Me" – Jahshua Brown, Darhyl Camper Jr., Jeff Gitelman, Tiyon Mack, Victoria Monét και Branden Rowell (Victoria Monét)
"My Muse" – Lazaro A. Camejo, Rob Gueringer, Nile Eugene Hargrove, Peter Lee Johnson, Marcus Clayton Paul, David Kenneth Phelps και Leon Thomas (Leon Thomas)
"Out The Window" – Antonio Dixon, Kehlani Parrish, Ashton Norful, Khris Riddick-Tynes και Talay Riley (Kehlani)
"Pressha" – Adam Blackstone, Jill Scott και Vincent Tolan (Jill Scott)
"What You Need" – Ronald Banful και Temilade Openiyi (Tems)
Καλύτερη R&B Ερμηνεία
"I Found Myself" – Durand Bernarr
"Can't Let Go" – Lalah Hathaway
"Beautiful People" – Jill Scott
"My Muse" – Leon Thomas
"If I Let You" – The Womack Sisters
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Album
"Clovis" – Charley Crockett
"50 Years From Home: Down At The Borderline" – Vince Gill
"Banks Of The Trinity" – Cody Johnson
"Workin' Man: Willie Sings Merle" – Willie Nelson
"Once Upon A Second Time Around" – Charlie Worsham
Καλύτερο Σύγχρονο Country Album
"Mount Pleasant" – Kelsea Ballerini
"Cherry Valley" – Carter Faith
"Dandelion" – Ella Langley
"Cloud 9" – Megan Moroney
"Middle Of Nowhere" – Kacey Musgraves
Καλύτερο Country Τραγούδι
"Beautiful Things" – Jessi Alexander, Jessie Jo Dillon, Connie Harrington και Megan Moroney (Megan Moroney)
"Choosin' Texas" – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley και Joybeth Taylor (Ella Langley)
"Dry Spell" – Luke Laird, Shane McAnally, Kacey Musgraves και Josh Osborne (Kacey Musgraves)
"Hardwired" – Black Francis, Jesse Frasure, Adam Hood, Miranda Lambert και Stephen Wilson Jr. (Stephen Wilson Jr.)
"Phone, Keys, Wallet" – Trannie Anderson, Jon Decious, Kid Harpoon, Summer Overstreet, Dan Pellarin, Dallas Wilson και Lainey Wilson (Lainey Wilson και John Mayer)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία
"The Whole World" – Vince Gill
"Choosin' Texas" – Ella Langley
"Dry Spell" – Kacey Musgraves
"Can't Sit Still" – Lainey Wilson
"Gary" – Stephen Wilson Jr.
Καλύτερη Country Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα
"Butterfly" – Zac Brown Band με τη συμμετοχή της Dolly Parton
"Here" – Mumford & Sons με τη συμμετοχή του Chris Stapleton
"Horses And Divorces" – Kacey Musgraves με τη συμμετοχή της Miranda Lambert
"Light Of A Clear Blue Morning" – Dolly Parton με τη συμμετοχή των Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah και Reba McEntire
"Phone, Keys, Wallet" – Lainey Wilson και John Mayer
Καλύτερο Rock Album
"Vol. II" – Angine de Poitrine
"Your Favorite Toy" – Foo Fighters
"The Wow! Signal" – Muse
"Foreign Tongues" – The Rolling Stones
"Frozen Charlotte" – Jack White
Καλύτερο Rock Τραγούδι
"In The Stars" – Mick Jagger και Keith Richards (The Rolling Stones)
"Lost Boys" – Phoebe Bridgers, Bo Burnham, Alex G, Christian Lee Hutson και Marshall Vore (Phoebe Bridgers)
"My Only Angel" – Joe Perry, Matt Schwartz, Steven Tyler και Dominic Harrison (Aerosmith και Yungblud)
"Streets Of Minneapolis – Radio Mix" – Bruce Springsteen
"Trinidad" – Max Bassin, Dominic DiGesu, Emily Green και Cameron Winter (Geese)
"What's Wrong With Me" – Daniel Nigro, Olivia Rodrigo και Sasha Sloan (Olivia Rodrigo και Robert Smith)
"Your Favorite Toy" – Foo Fighters
Καλύτερη Rock Ερμηνεία
"Sarniezz" – Angine de Poitrine
"Lost Boys" – Phoebe Bridgers
"Trinidad" – Geese
"What's Wrong With Me" – Olivia Rodrigo και Robert Smith
"In The Stars" – The Rolling Stones
Καλύτερο Latin Pop Album
"No Me Arrepiento De Sentir Tanto" – Karol G
"Femme Fatale" – Mon Laferte
"Muda" – Carín León
"¿Dónde Es El After?" – Rawayana
"Bendito Verano" – Elena Rose
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana
"Cosa Nuestra: Capítulo 0" – Rauw Alejandro
"Omerta" – J Balvin και Ryan Castro
"Hopi Sendé" – Ryan Castro
"Omakase" – Alvaro Diaz
"El Green Print: La Saga (Disc 1) — Ferxxo Vs" – Feid
"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko
Καλύτερο Συλλεκτικό Soundtrack για Οπτικοακουστικό Έργο
"The Devil Wears Prada 2" – Διάφοροι καλλιτέχνες
"Stranger Things Season 5" – Διάφοροι καλλιτέχνες
"Wicked: For Good" – Διάφοροι καλλιτέχνες
"The Wizard Of Oz At Sphere" – The Wizard Of Oz At Sphere
"Wuthering Heights" – Charli XCX
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικοακουστικό Έργο
"House" (από την ταινία "Wuthering Heights") – John Cale και Charli XCX (Charli XCX με τη συμμετοχή του John Cale)
"I Knew It, I Knew You" (από το "Toy Story 5") – Jack Antonoff και Taylor Swift (Taylor Swift)
"Need Someone" (από τη σειρά "The Pitt") – Andrew Bird (Andrew Bird και Gavin Brivik)
"No Place Like Home" (από το "Wicked: For Good") – Stephen Schwartz (Cynthia Erivo)
"Runway" (από το "The Devil Wears Prada 2") – Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst "D'Mile" Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars και Andrew Watt (Lady Gaga και Doechii)
Καλύτερο Κωμικό Album
"Good Girl" – Nikki Glaser
"Joy In The Trenches" – Trevor Noah
"Legacy" – Wanda Sykes
"100 Sound Effects" – Fred Armisen
"Take A Banana For The Ride" – Jeff Ross
"The Unstoppable..." – Dave Chappelle
Καλύτερο Ηχητικό Βιβλίο, Αφήγηση και Αφηγηματική Ηχογράφηση
"Future Boy" – Michael J. Fox
"The Look" – Michelle Obama
"The Man on the Run" – Paul McCartney και Morgan Neville
"Remix Meditation" – Lil Jon
"Star of the Show: My Life on Stage" – Dolly Parton
"Vagabond: A Memoir" – Tim Curry
Καλύτερο Album Musical
"Chess The Musical"
"The Lost Boys"
"Ragtime"
"Schmigadoon!"
"Two Strangers (Carry A Cake Across New York)"
Παραγωγός της Χρονιάς – Εκτός Κλασικής Μουσικής
Tony Berg
Dernst «D'Mile» Emile II
Noah Goldstein
Miranda Lambert
Mike Sabath
Τραγουδοποιός της Χρονιάς – Εκτός Κλασικής Μουσικής
Amy Allen
Edgar Barrera
Raye
Joybeth Taylor
Theron Thomas