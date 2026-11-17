Ο Sting προσθέτει ακόμη μία στάση στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του STING 3.0 για το καλοκαίρι του 2027. Όπως ανακοίνωσε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, ο Βρετανός μουσικός θα εμφανιστεί στο Sani Festival, στη Χαλκιδική, στις 24 Ιουλίου 2027.

Η ανακοίνωση έγινε στις 16 Νοεμβρίου και αφορά μια επιπλέον συναυλία στο ήδη προγραμματισμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της περιοδείας. Η προπώληση για τα μέλη του Sting.com έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την επίσημη σελίδα της περιοδείας για τη διάθεση των εισιτηρίων.

Το STING 3.0 είναι ένα διαφορετικό, πιο λιτό σχήμα για τον Sting, ο οποίος εμφανίζεται ως τρίο, έχοντας στο πλευρό του τον επί χρόνια συνεργάτη του, κιθαρίστα Dominic Miller, και τον ντράμερ Chris Maas. Μακριά από τις πολυμελείς παραγωγές των προηγούμενων περιοδειών του, το συγκεκριμένο format δίνει περισσότερο χώρο στις συνθέσεις και στην αλληλεπίδραση των τριών μουσικών επί σκηνής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από ολόκληρη την πορεία του, τόσο από τη σόλο δισκογραφία του όσο και από την εποχή των The Police. Έτσι, κομμάτια όπως τα "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" και "Fields of Gold" βρίσκουν τη θέση τους σε μια ζωντανή προσέγγιση που αναδεικνύει τη δύναμη των ίδιων των συνθέσεων.

Η νέα ημερομηνία στο Sani Festival προσθέτει ακόμη μία ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να δει από κοντά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής. Περισσότερες πληροφορίες για τα εισιτήρια και τη γενική διάθεση αναμένονται από τους διοργανωτές.