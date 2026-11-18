Οι Uncle Junior συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με την κυκλοφορία του νέου single "PSHE", ενός κομματιού που αποκαλύπτει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη πλευρά της μπάντας. Το τρίο από το Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελούμενο από τους Oli Noble, Eric Rye Lees και Isaac West, απομακρύνεται από την άμεση, τετράχορδη pop προσέγγιση του προηγούμενου single "Melt Me", το οποίο είχε τραβήξει την προσοχή του BBC Radio 6 Music και παραγωγών όπως οι Steve Lamacq, Nathan Shepherd και Deb Grant.

Στο "PSHE", οι Uncle Junior επενδύουν σε μια πιο δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη ενορχήστρωση. Το τραγούδι ξεκινά με θερμές, πυκνές κιθάρες που δημιουργούν μια ατμοσφαιρική «wall of sound» εισαγωγή, πριν υποχωρήσει σε ένα πιο συγκρατημένο μέρος και επιστρέψει με ορμή μέσα από βαριά riffs, καταιγιστικά τύμπανα και μια μελωδική, επίμονη μπασογραμμή.

Η κυκλοφορία έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για το συγκρότημα, το οποίο πέρασε τον τελευταίο μήνα περιοδεύοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τους Man/Woman/Chainsaw και Tooth. Παράλληλα, οι Uncle Junior έχουν ήδη εμφανιστεί στο SXSW London, ενώ έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως οι Sorry, Adult DVD, Alien Chicks και ο θρυλικός Marky Ramone, διευρύνοντας διαρκώς το κοινό τους.

Μιλώντας για τη δημιουργία του νέου τραγουδιού, τα μέλη της μπάντας αποκάλυψαν ότι η σύνθεσή του εξελίχθηκε σταδιακά μέσα στον χρόνο. Όπως εξηγούν, το πρώτο μισό του κομματιού αποτελεί μία από τις παλαιότερες ιδέες τους, όμως η τελική του μορφή προέκυψε όταν ολοκλήρωσαν το δεύτερο μέρος στα τέλη του 2025, ενώ οι στίχοι και η μελωδία γράφτηκαν κυριολεκτικά λίγες ημέρες πριν από τις ηχογραφήσεις και οριστικοποιήθηκαν μέσα στο στούντιο.

Στιχουργικά, το "PSHE" λειτουργεί ως μια σουρεαλιστική μελέτη χαρακτήρα. Στο επίκεντρό του βρίσκεται ένα πρόσωπο που θεωρεί τον εαυτό του εξαιρετικά ευφυή και αισθάνεται την ανάγκη να το υπενθυμίζει διαρκώς στους γύρω του. Μέσα από λεπτή σάτιρα και καυστικό χιούμορ, οι Uncle Junior εξερευνούν όχι μόνο αυτή την προσωπικότητα, αλλά και το πώς βιώνουν την παρουσία της όσοι βρίσκονται απέναντί της, ενώ συνάμα δείχνουν έτοιμοι να ξεπεράσουν τα όρια του αρχικού τους indie/post-punk ήχου, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που συνδυάζει ενέργεια, αφηγηματική ευρηματικότητα και μια διάθεση διαρκούς εξέλιξης.