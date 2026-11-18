Η 21η Φεβρουαρίου θα είναι μια μοναδική βραδιά για το ελληνικό underground, με μια πρωτοφανή σύμπραξη δυνάμεων, στα πλαίσια του εορτασμού των 40 χρόνων του ιστορικού An Club. Η Ten Out Of Ten Productions γιορτάζει τα 40 χρόνια του An Club, παρουσιάζοντας στο αθηναϊκό κοινό τη μεγάλη επιστροφή των Minerva Superduty. Ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της ελληνικής hardcore σκηνής επανενώνεται για να τιμήσει την τεσσαρακοστή επέτειο του ιστορικού συναυλιακού χώρου της Αθήνας, αλλά και τα 10 χρόνια του ασύλληπτου Gorod Zero LP, και υπόσχεται να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Μαζί με τους MNRV, special εμφάνιση θα πραγματοποιήσουν και οι Krause, οι οποίοι επιστρέφουν σε live μετά από αρκετά χρόνια. Φυσικά, από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι αγαπημένοι μας Rita Mosss, η πιο ανατρεπτική μπάντα του ελληνικού underground στερεώματος. Και για να ξεκινήσει το moshing από νωρίς, οι νεοσύστατοι Conceive, που με το πρόσφατο ντεμπούτο τους και το βίαιο hardcore τους τάραξαν ήδη τα νερά της σκηνής, αλλά και οι νεοσύστατοι Crushed Altars και το ιδιαίτερο noise rock τους, θα δώσουν το έναυσμα για τους «εορτασμούς». Μια βραδιά-γιορτή για το An Club, την ελληνική underground σκηνή και όλους όσοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε αυτήν.

Minerva Superduty

Με αφετηρία την Καλαμάτα και σημείο αναφοράς την μίξη του hardcore με το sludge και το post metal, οι Minerva Superduty (MNRV) αποτελούν μία από τις πιο στιβαρές και ανήσυχες παρουσίες της σύγχρονης εγχώριας underground σκηνής. Από το 2012 μέχρι σήμερα, το τετραμελές σχήμα σμιλεύει με προσεκτικές δισκογραφικές κινήσεις ένα εκρηκτικό ηχητικό κράμα που χαρακτηρίζεται από ογκώδη riffs, αιχμηρές αλλαγές ρυθμού και ωμή ενέργεια.

Και στις τρεις κορυφαίες (για τον εγχώριο σύγχρονο metal/hardcore ήχο) κυκλοφορίες - το ομώνυμο instrumental ντεμπούτο EP (2014), το σκοτεινό Gorod Zero (2016) και το καταιγιστικό In Public (2020) - οι Minerva Superduty συνεχίζουν να εξελίσσουν τον ήχο τους, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από τον εγχώριο και διεθνή μουσικό τύπο.

LINKS

Instagram

Bandcamp

Krause

Με ορμητήριο την Αθήνα οι Krause αποτελούν μία από τις πιο εκρηκτικές και ασυμβίβαστες παρουσίες που διαθέτει ο χώρος. Από τη δημιουργία τους στα τέλη του 2015 μέχρι σήμερα, το σχήμα αποτελούμενο από έμπειρα μέλη της εγχώριας σκηνής ανισορροπεί (sic) ανάμεσα στο 90s noise rock, το sludge και το heavy hardcore. Έχοντας ήδη καταθέσει τρεις ισοπεδωτικές δισκογραφικές δουλειές —το ντεμπούτο 2am Thoughts (2017), το μονολιθικό The Ecstasy of Infinite Sterility (2019) και το σκοτεινό The Art of Fatigue (2022)— οι Krause αποτελούν σημαντική δύναμη του ελληνικού underground.

LINKS

Instagram

Bandcamp

RITA MOSSS

Υπάρχουν μπάντες που ακολουθούν τους κανόνες και υπάρχουν οι Rita Mosss, που προτιμούν να τους μασουλάνε και να τους φτύνουν επί σκηνής. Ενεργοί στην Αθήνα από το 2009 δεν χωρούν εύκολα σε ταμπέλες, παρά μόνο σε εκείνες που φτιάχνουν οι ίδιοι για να τις αναιρέσουν αμέσως μετά. Στον πυρήνα τους βρίσκεται ένα ιδιόμορφο, νευρικό noise punk: κοφτές, απρόβλεπτες ρυθμικές αλλαγές, παραμορφωμένα ξεσπάσματα και μια σχεδόν θεατρική ένταση που ισορροπεί ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό και το απόλυτο χάος. Με προσήλωση στην ανεξάρτητη κουλτούρα, οι Rita Mosss παραμένουν ένα από τα πιο αυθεντικά και ατίθασα κεφάλαια της ελληνικής underground σκηνής.

LINKS

Instagram

Bandcamp

CONCEIVE

Μπορεί οι Conceive να είναι ένα σχετικά νέο όνομα στον αθηναϊκό χάρτη, όμως τα πρόσωπα πίσω από το σχήμα κουβαλούν βαριά ιστορία στον ελληνικό σκληρό ήχο. Σχηματισμένοι στα τέλη του 2023 από πρώην μέλη των εμβληματικών Ruined Families, καθώς και των Faithreat και Tristengrav, οι τέσσερις μουσικοί ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για το κλασικό ’90s metallic hardcore. Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Changes in Perspective, μέσω της Venerate Industries.

LINKS

Instagram

Bandcamp

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τιμή Προπώλησης: 13 €

Ηλεκτρονική προπώληση : μέσω του more.com και του δικτύου καταστημάτων του (Media Markt, Public, βενζινάδικα Eko, Shell, BP κ.α.)

LINK ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/minerva-superduty-krause-rita-mosss-conceive-crushed-altars-40-xronia-an-club/