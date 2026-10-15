Παρασκευή και 13 με hardcore φωτιά στο ILION Plus

Με το πρώτο τους full length album Changes in Perspective να κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου από τη Venerate Industries, οι Conceive ανεβαίνουν Παρασκευή και 13 στο stage του ILION Plus για την ζωντανή παρουσίαση του ντεμπούτου τους, με το γνώριμο μείγμα τους από edgy riffs, εκρηκτική ενέργεια και ωμότητα να υπηρετεί επάξια το είδος. Αν και σχηματίστηκαν μόλις το 2023, τα μέλη του συγκροτήματος κουβαλούν χρόνια παρουσίας στη metal, punk και ελληνική hardcore σκηνή, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τους Faithreat, Ruined Families και Tristengrav. Με σαφείς επιρροές από το metallic hardcore των 90s και από μπάντες όπως οι All Out War, Ringworm, Disembodied και Trial, έχουν παρουσιάσει ήδη τα πρώτα δείγματα σύνθεσής τους μέσα από τα “Perfect Imperfections” και “Echo of Choices”, υποσχόμενοι να κλείσουν το live όπως του πρέπει: με ένα φλεγόμενο mosh pit!

Η τετράδα των Vile Species επιστρέφει με ένα ακόμα αιχμηρό set, παραδίδοντας θόρυβο και ταχύτητα που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ανάσα. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν στη δισκογραφία τους ένα EP, demo, αρκετά split EPs και δύο full-length κυκλοφορίες, με το Disqualified As a Human του 2024 να αποτελεί, μέχρι στιγμής, την πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του genre τους. Με αμέτρητα live σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και ένα ευρωπαϊκό tour ήδη στο ενεργητικό τους, οι Vile Species έχουν αποδείξει πως το grindcore τους λειτουργεί καλύτερα όταν βρίσκεται μπροστά σε κοινό. Δεύτεροι στη σειρά το βράδυ της Παρασκευής, ανεβαίνουν στη σκηνή για να αποδείξουν για ακόμα μία φορά πως υπάρχει τρόπος η μουσική να μυρίζει βουτάνιο και τσίπουρο, και να αφήνει εγκαύματα.

Τα πρώτα moshpits της βραδιάς θα ανοίξουν με τους Kab-Yah, μια νέα crossover / hardcore μπάντα από την Αθηνα, που απαρτίζεται από μέλη των Ptomaine, Livet i Morke και των Αχαΐρευτων. Αν και νεοσύστατο συγκρότημα, οι μουσικές διαδρομές των μουσικών του έχουν διασταυρωθεί αμέτρητες φορές, δημιουργώντας μια συνθετική ζύμωση που αποφέρει ένα ήχο ωμό και κτηνώδη. Το πρώτο τους EP, Beyond the Cocoon, που κυκλοφόρησε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, αποτελείται από πέντε κομμάτια που μιλούν για την καταπίεση και την βία, τη σιωπή και τον έλεγχο, την εκδίκηση για αυτά και την εσωτερική σύγκρουση που βιώνεται ως συλλογικό τραύμα.

► Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του δικτύου της more.com!

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/conceive-vile-species-kab-yah-ilion-plus/

Conceive online:

https://www.instagram.com/conceive_hc

https://www.facebook.com/profile.php?id=61565211613183

Vile Species online:

https://www.instagram.com/vilespeciesgrindcore

https://www.facebook.com/VileSpecies

https://vilespecies.bandcamp.com/

Kab-Yah online:

https://www.instagram.com/kab_yah_ath

https://www.facebook.com/profile.php?id=61591323868021

https://www.youtube.com/@kab-yah

https://kab-yah.bandcamp.com/album/beyond-the-cocoon

Venerate Industries:

https://www.facebook.com/venerateindustries

https://www.instagram.com/venerateindustries

https://venerateindustries.com/