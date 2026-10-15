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Anja Huwe: Η φωνή-σύμβολο των Xmal Deutschland επιστρέφει στην Αθήνα

Η εμβληματική μορφή του ευρωπαϊκού post-punk και gothic rock ανεβαίνει στο Gazarte για μια βραδιά γεμάτη σκοτεινή μαγεία και ιστορία.

Anja Huwe: Η φωνή-σύμβολο των Xmal Deutschland επιστρέφει στην Αθήνα
Avopolis Team

Υπάρχουν φωνές που δεν ανήκουν απλώς στην ιστορία της μουσικής, αλλά καθόρισαν ολόκληρες γενιές. Μία από αυτές είναι η Anja Huwe.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η εμβληματική τραγουδίστρια των θρυλικών Xmal Deutschland έρχεται στο Gazarte Ground Stage για μία μοναδική εμφάνιση που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Μία βραδιά αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ευρωπαϊκού post-punk και gothic rock, μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν μία ολόκληρη εποχή αλλά και νέο υλικό από την πρόσφατη προσωπική της πορεία.

Με τη χαρακτηριστική, υπνωτική σκηνική παρουσία της και τη φωνή που έγινε συνώνυμη με κλασικά κομμάτια όπως τα “Incubus Succubus II”, “Qual”, "Matador", "Polarlicht" και “Mondlicht”, η Anja Huwe επιστρέφει για να ξαναζωντανέψει το σκοτεινό και ατμοσφαιρικό σύμπαν των Xmal Deutschland, παρουσιάζοντας παράλληλα συνθέσεις από το πολυσυζητημένο προσωπικό της έργο.

Μία σπάνια ευκαιρία να συναντήσουμε από κοντά μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ευρωπαϊκής σκοτεινής σκηνής, σε μία βραδιά γεμάτη ένταση, συναίσθημα και ιστορία.

DEATH DISCO presents ANJA HUWE (DE) LIVE IN ATHENS

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Gazarte Ground Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι
Ώρα προσέλευσης: 21:00

Εισιτήρια:
Κανονικό: 30€
Link προπώλησης:
ANJA HUWE / XMAL DEUTSCHLAND | Εισιτήρια online! | More.com

 

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