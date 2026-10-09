Το Avopolis σού προτείνει τις 5 καλύτερες συναυλίες αυτής της εβδομάδας

Η συναυλιακή εβδομάδα στην Αθήνα έχει απ’ όλα: από τη σκοτεινή synth-pop και τις αιθέριες shoegaze κιθάρες μέχρι την ανατολίτικη ψυχεδέλεια, την ηλεκτρονική μουσική και τους θρύλους του hard rock. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι Tempers της Jasmine Golestaneh ανεβαίνουν στη σκηνή του Aux Club στον Βοτανικό, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο τους άλμπουμ, Delusion, μέσα από ένα ηχητικό σύμπαν όπου το synth-pop, το post-punk και το techno συναντούν τη μελαγχολία και την κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Την ίδια ημέρα, το Death Disco φιλοξενεί την πρώτη βραδιά του Just Gazing Festival, με τους δικούς μας Sugar For The Pill, τους Αμερικανούς Fotoform, που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και τους Iceblynk, σε ένα ραντεβού με τον shoegaze, την dream pop και τις πολυεπίπεδες κιθαριστικές υφές.

Το Borderline Festival 2026 της Στέγης μεταφέρει τη δράση στο βιομηχανικό περιβάλλον του Onassis Ready στον Ρέντη, με τρία stages και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που ενώνει διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και γεωγραφίες. Ο Ricardo Villalobos επιστρέφει στην Αθήνα, δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην πόλη, για ένα τετράωρο DJ set σε συνεργασία με τη ReSolute NYC, ενώ ο Nightmares on Wax αναλαμβάνει ένα τρίωρο σετ με τον χαρακτηριστικό συνδυασμό hip hop, soul, dub και downtempo. Η Yasmine Hamdan φέρνει τις αραβικές μουσικές αναφορές και την ηλεκτρονική της αισθητική, η Σtella εκπροσωπεί τη σύγχρονη ελληνική indie pop.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι Istanbul Ghetto Club καταλαμβάνουν το Arch Club με το χαρακτηριστικό τους «Anatolian Acid», συνδυάζοντας παραδοσιακά όργανα της Ανατολίας, modular synthesizers, acid house και techno σε ένα εκρηκτικό μείγμα που γεφυρώνει την underground rave κουλτούρα του Βερολίνου με τις μουσικές παραδόσεις της Τουρκίας, με τη συμμετοχή της Kobrah Habibi και του Fro.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο A$AP Rocky φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Don't Be Dumb World Tour, με μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο Telekom Center Athens, μεταφέροντας στην πρωτεύουσα τον ξεχωριστό συνδυασμό hip hop, μόδας και σύγχρονης pop κουλτούρας που τον έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς του.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη παίρνουν οι Deep Purple, επιστρέφοντας στο Telekom Center Athens για μια συναυλία που αναμένεται να ξυπνήσει μνήμες από τη μακρά και πολυτάραχη ιστορία τους, με το βρετανικό συγκρότημα να παραμένει, σχεδόν έξι δεκαετίες μετά τη δημιουργία του, ένα από τα θεμελιώδη ονόματα του hard rock.

Save the date γιατί στις 24 Οκτωβρίου έχουμε πάρτι για τα 30 χρόνια Avopolis, στο Plex!