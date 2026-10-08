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Just Gazing Festival: Η Αθήνα υποδέχεται τον shoegaze ήχο από Seattle και Νέα Υόρκη

Οι Sugar For The Pill υποδέχονται τους Fotoform και Iceblynk για την πρώτη βραδιά του Just Gazing Festival, στις 9 Οκτωβρίου στο Death Disco. 

Avopolis Team

Μια βραδιά γεμάτη shoegaze, dream pop, post-punk και alternative ήχους, με τρεις μπάντες από Ελλάδα και ΗΠΑ. Στις 9 Οκτωβρίου, οι Sugar For The Pill υποδέχονται τους Fotoform και Iceblynk στην Αθήνα για την πρώτη βραδιά του Just Gazing Festival, στο Death Disco.

Μια ιδέα που γεννήθηκε από τις συναυλίες που πραγματοποίησαν οι SFTP στο εξωτερικό. Από το Seattle και τη Νέα Υόρκη μέχρι την Αθήνα, τρεις μπάντες συναντιούνται σε μία βραδιά γεμάτη κιθάρες, feedback, dreamy μελωδίες, σκοτεινές ατμόσφαιρες και ένταση, ένα νέο μουσικό φεστιβάλ αφιερωμένο στον shoegaze/ dream pop ήχο. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσουν οι λάτρεις του είδους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sugar For The Pill (@sugar_for_the_pill)

Just Gazing Festival

Shoegaze • Dream Pop • Post-Punk • Alternative

9 Οκτωβρίου 2026 | Death Disco, Αθήνα

Doors Open : 20:30

Tickets : 12€

Στη σκηνή του Death Disco θα βρεθούν:

Fotoform - Seattle, USA

Οι Fotoform συνδυάζουν shoegaze, dream pop, post-punk και darkwave, με ατμοσφαιρικές κιθάρες, synths, δυναμικά rhythms και αιθέρια φωνητικά. Με τρία albums στο ενεργητικό τους, έχουν λάβει διεθνή αναγνώριση από μέσα όπως NPR, KEXP, SPIN, Magnet, The Big Takeover και Bandcamp. Το τελευταίο τους album, Grief is a Garden (Forever in Bloom), κυκλοφόρησε το 2025 και κινείται θεματικά γύρω από την απώλεια, την αγάπη, τη θλίψη και τη μεταμόρφωση.

Έχοντας πραγματοποιήσει περιοδείες σε ΗΠΑ και Ευρώπη και έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως The Chameleons, Pink Turns Blue, Film School, ACTORS και LSD & the Search for God, οι Fotoform έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Sugar For The Pill - Athens, Greece

Οι Sugar For The Pill είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές μπάντες της σύγχρονης shoegaze και dream-pop σκηνής. Με ήχο που συνδυάζει '90s shoegaze, dream pop με δυο επιτυχημένα άλμπουμ στο ενεργητικό τους Wanderlust και LUV μέσω των Shelflife Records και Make Me Happy Records.

Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής, μεταξύ άλλων τους Nick Cave & The Bad Seeds, Ride, Mogwai, Fontaines D.C. Archive, Drab Majesty, και άλλους. Έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε Ευρώπη και Αμερική και ο ήχος τους είναι αναγνωρίσιμος πλέον και στο εξωτερικό.

Iceblynk - New York, USA

Οι Iceblynk σχηματίστηκαν το καλοκαίρι του 2019 . Μετά το single “Enter the Sky”, η μπάντα συνέχισε να εξελίσσει έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στο shoegaze, το dream pop και το alternative rock. Το 2024 κυκλοφόρησαν το “Plummet”, συνδυάζοντας το δυναμικό ομώνυμο κομμάτι με μια πιο ατμοσφαιρική επανεκτέλεση του “Origami”.

Με έντονα κιθαριστικά layers, dreamy μελωδίες και alternative δυναμική, οι Iceblynk έρχονται από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα για την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.

 

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