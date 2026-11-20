Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για το metal με ενθουσιασμό μικρού παιδιού και ταυτόχρονα με την αφοσίωση ενός πραγματικού οπαδού, αυτός είναι ο Jack Black. Ο ηθοποιός και frontman των Tenacious D δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τον Ronnie James Dio και τώρα επανέλαβε δημόσια κάτι που έχει υποστηρίξει πολλές φορές: για εκείνον, ο Dio είναι ο κορυφαίος heavy metal τραγουδιστής όλων των εποχών.

Η δήλωση έγινε στις 12 Νοεμβρίου, στο ετήσιο φιλανθρωπικό event Bowl for Ronnie, που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του εμβληματικού τραγουδιστή. Μιλώντας στον Neil Turbin, πρώην τραγουδιστή των Anthrax, για λογαριασμό του The Metal Voice, ο Black δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη σκέψη για να δώσει την απάντησή του.

«Ο Ronnie παραμένει ο πρωταθλητής, ο κορυφαίος heavy metal τραγουδιστής όλων των εποχών», δήλωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, περιέγραψε τον Dio ως έναν άνθρωπο με «υπέροχη φωνή, υπέροχο πνεύμα και υπέροχη ψυχή», προσθέτοντας με χιούμορ ότι, παρά το μικρό του ανάστημα, έκρυβε μέσα του μια απίστευτα μεγάλη προσωπικότητα.

Η σχέση των δύο μουσικών ήταν κάτι περισσότερο από τον θαυμασμό ενός fan προς το είδωλό του. Οι Tenacious D είχαν αφιερώσει στον Dio το τραγούδι "Dio", που συμπεριλήφθηκε στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2001. Οι στίχοι είχαν μια κωμική διάθεση, καθώς ο Black και ο Kyle Gass τον πείραζαν ότι είχε μεγαλώσει αρκετά και έπρεπε να παραδώσει τη σκυτάλη της rock στον επόμενο. Πίσω από το χιούμορ, όμως, κρυβόταν ένας πραγματικός φόρος τιμής σε έναν από τους ανθρώπους που τους είχαν επηρεάσει περισσότερο.

«Ήταν μια κωμωδία, αλλά ταυτόχρονα ένα γράμμα αγάπης προς τον Ronnie, επειδή είχε τόσο μεγάλη επιρροή πάνω μου», εξήγησε ο Black. Ο Dio, όπως θυμήθηκε, είχε καταλάβει απόλυτα το αστείο και διέθετε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ.

https://youtu.be/CIYy12Nqp_w?si=Pg0Xe1s6M28Mj5hq

Η συνεργασία τους δεν περιορίστηκε εκεί. Οι Tenacious D εμφανίστηκαν στο video clip του Dio για το "Push", ενώ ο ίδιος ο τραγουδιστής έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση ως ο εαυτός του στην ταινία "Tenacious D in The Pick of Destiny" του 2006. Ο Black χαρακτήρισε τη συμμετοχή του μία από τις πιο θρυλικές στιγμές της ταινίας, λέγοντας ότι ο Dio τούς χάρισε το ταλέντο και την αύρα του.

Ο Ronnie James Dio έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου 2010, σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου. Είχε αφήσει το αποτύπωμά του σε συγκροτήματα όπως οι Rainbow και οι Black Sabbath, ενώ η σόλο πορεία του τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φωνές στην ιστορία του heavy metal. Η χαρακτηριστική του ερμηνεία, η θεατρικότητα και η δύναμη με την οποία απέδιδε τους στίχους του παραμένουν σημείο αναφοράς για γενιές τραγουδιστών.

Το Bowl for Ronnie διοργανώνεται προς τιμήν του και στηρίζει το Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund, τον οργανισμό που δημιούργησε η χήρα του, Wendy Dio, για τη χρηματοδότηση της έρευνας κατά του καρκίνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δύο εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Για τον Jack Black, πάντως, το ζήτημα δεν σηκώνει ιδιαίτερη συζήτηση. Ο Dio παραμένει στην κορυφή. Και όταν ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο rock και στο metal μιλά με τέτοια βεβαιότητα για τη φωνή του, μάλλον αξίζει να ξαναβάλουμε το "Holy Diver" λίγο πιο δυνατά.