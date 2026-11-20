Η συμμετοχή του μουσικού, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Brian Warner, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς τον Νοέμβριο του 2027 πρόκειται να βρεθεί ενώπιον αστικών δικαστηρίων με ενόρκους, στο πλαίσιο της εκδίκασης υπόθεσης που αφορά καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, καθώς και λεκτική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από την πρώην βοηθό του, Ashley Walters. Η Walters εργαζόταν για τον μουσικό την περίοδο 2010-2011. Ο Marilyn Manson έχει βρεθεί αντιμέτωπος με παρόμοιες καταγγελίες και από άλλες γυναίκες, μεταξύ των οποίων και πρώην σύντροφοί του. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και δεν έχει καταδικαστεί ποτέ.

Τον περασμένο μήνα, ο δημοτικός σύμβουλος Anton Georgiou, επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Brent, κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ελέγχεται από το Εργατικό Κόμμα, να παρέμβει ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση του Manson στο Wembley Stadium, το οποίο βρίσκεται εντός της συγκεκριμένης διοικητικής περιφέρειας. Σε απάντησή του, εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Brent διευκρίνισε ότι η επιλογή των καλλιτεχνών που εμφανίζονται στο Wembley Stadium «αποτελεί τελικά ζήτημα που αφορά τον χώρο διεξαγωγής και τους διοργανωτές των εκδηλώσεων».

Ωστόσο, ο Georgiou δεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του. Στη συνέχεια, ξεκίνησε διαδικτυακή καμπάνια στην πλατφόρμα Change.org με τίτλο "No Marilyn Manson at Wembley Stadium", η οποία, μέχρι τη στιγμή που γράφονταν οι συγκεκριμένες πληροφορίες, είχε συγκεντρώσει 20.268 υπογραφές.

Στην περιγραφή της καμπάνιας αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Για τους επιζώντες σεξουαλικών επιθέσεων, είναι αποκαρδιωτικό και βαθιά ανησυχητικό να βλέπουν χώρους εκδηλώσεων, όπως το Wembley Stadium, να προσφέρουν βήμα σε πρόσωπα που κατηγορούνται για τόσο αποτρόπαιες πράξεις. Τον Ιούλιο του 2027, στο πλαίσιο της περιοδείας των Slipknot, το Wembley πρόκειται να φιλοξενήσει τον Marilyn Manson -κατά κόσμον Brian Hugh Warner - έναν καλλιτέχνη που βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες από πολλές γυναίκες, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμοί για σεξουαλική επίθεση».

«Ένας καλλιτέχνης που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με τόσο σοβαρές κατηγορίες δεν θα πρέπει να εμφανίζεται στο εθνικό στάδιο της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και να υπάρξει απαλλαγή από τις κατηγορίες. Εάν ο κ. Warner καταδικαστεί στην επικείμενη δίκη, αυτό θα έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη του σταδίου, θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά στην εικόνα του και θα έστελνε ένα λανθασμένο μήνυμα στους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης».

Η καμπάνια καλεί επίσης το στάδιο να «υιοθετήσει μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στη συνεχιζόμενη προβολή καλλιτεχνών όπως ο κ. Warner, έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο δικαστική διαδικασία».

Οι Slipknot έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την κριτική που δέχονται για την απόφασή τους να συμπεριλάβουν τον Warner στην περιοδεία τους. Ωστόσο, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Jim Root, απάντησε σε σχετικό σχόλιο θαυμαστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Εγώ επικεντρώνομαι στη σύνθεση και στον ρόλο μου ως κιθαρίστας, οπότε συγχωρέστε την άγνοιά μου σχετικά με το με ποιους κανονίζουμε να εμφανιστούμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025 ακυρώθηκε, έπειτα από έντονες αντιδράσεις, η προγραμματισμένη για τις 29 Οκτωβρίου συναυλία του Manson στο Brighton Centre. Ανάμεσα σε εκείνους που είχαν ζητήσει την ακύρωσή της ήταν και η βουλευτής της περιφέρειας Brighton Pavilion, Sian Berry. Προς το παρόν, ο Marilyn Manson εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των εμφανίσεων των Slipknot στο Wembley Stadium, καθώς και στην περιοδεία τους στη Νότια Αμερική.