Οι Atlas Sound επιστρέφουν με το Thanatos, το πρώτο album του μουσικού project του Bradford Cox εδώ και 15 χρόνια, το οποίο κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά και είναι ήδη διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming. Η έκδοση σε βινύλιο αναμένεται να ακολουθήσει την επόμενη χρονιά από την 4AD.

Προς το παρόν, οι ακροατές μπορούν να ακούσουν τον δίσκο, έχοντας ως οπτικό συνοδευτικό υλικό τον «χάρτη μυρωδιών» (scent map) του Cox, ενώ παράλληλα μπορούν να παρακολουθήσουν το συνοδευτικό βίντεο με τίτλο "A Visit With Bradford Cox".

Η αιφνιδιαστική κυκλοφορία έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον βασικό δημιουργό των Deerhunter. Τον Σεπτέμβριο επέστρεψε στη σκηνή, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ Making Time ∞, ενώ τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε το "Octoberland", το πρώτο του single μετά το album Parallax. Τα δύο μουσικά του σχήματα παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό ανενεργά από το 2019, χρονιά κατά την οποία οι Deerhunter κυκλοφόρησαν το Why Hasn’t Everything Already Disappeared?.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το Thanatos ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με τα άλμπουμ Logos και Parallax. Ο Cox ανέλαβε όλα τα μουσικά όργανα και τα φωνητικά, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε το υλικό στη Heba Kadry για το mastering. Στα credits του άλμπουμ περιλαμβάνεται επίσης ο σκύλος του, Faulkner, για τη συναισθηματική υποστήριξη που του προσέφερε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Το εξώφυλλο, σε φωτογραφία του Javier Morales, απεικονίζει ένα γλυπτό του Chris Reynolds.

Στο κείμενο που συνοδεύει την κυκλοφορία του album, η Cate Le Bon, μακροχρόνια συνεργάτιδα του Cox, επιχειρεί να περιγράψει τον ιδιαίτερο δημιουργικό του κόσμο. «Η Virginia Woolf ανακάλυψε τον τεράστιο εσωτερικό της κόσμο βγαίνοντας από το σπίτι. Ο Bradford Cox τον ανακαλύπτει βυθιζόμενος ακόμη βαθύτερα στο οικείο περίβλημα που αποτελεί το σπίτι του. Προστατευμένος από κάθε εξωτερική κακοκαιρία, περιτριγυρισμένος από αντικείμενα που έχει συλλέξει και αφομοιώσει επί δεκαετίες, και κρατημένος από τη ζεστασιά της αγάπης της ζωής του. Τα έχει απορροφήσει όλα και έχει μεταμορφώσει τον γεωμετρικό χώρο σε έναν ζωντανό ταφικό θάλαμο, όπου μπορεί να αποβάλει τον εαυτό του».

Όπως προσθέτει η Le Bon, το album: «Καθοδηγείται στιχουργικά από μια αποστασιοποιημένη, πρωταρχική σοφία, που συνήθως συναντά κανείς στα ιζήματα των ονείρων. Είναι ένα συναίσθημα που δεν μπορείς να ονομάσεις, αλλά αγγίζει την καρδιά και την ψυχή. Είναι άπιαστο, αλλά ταυτόχρονα μπορείς να το γνωρίσεις. Είναι το παρελθόν που τραγουδιέται χωρίς να υπάρχει ανάμνησή του, αλλά ανακαλείται μέσα από μια πράξη, μια χειρονομία, μια τελετουργία, μια θέληση. Ένας τρόπος να προσεγγίσεις και να αναθεωρήσεις μια ακατανόητη αλήθεια, την οποία είχες κοιμηθεί χωρίς να γνωρίζεις, ενώ κάποτε είχες χάσει έναν αγαπημένο σου άνθρωπο».