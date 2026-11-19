Αν πρόκειται να περάσεις αμέτρητες ώρες στους δρόμους της Vice City, τουλάχιστον φρόντισε να έχεις καλή μουσική. Το Grand Theft Auto 6 επέστρεψε με 22 ραδιοφωνικούς σταθμούς και οι φίλοι του rock και του metal έχουν αρκετούς λόγους να μην αφήσουν το χέρι τους από το κουμπί της αλλαγής ταχυτήτων.
Συνολικά, τέσσερις σταθμοί καλύπτουν διαφορετικές πλευρές του rock ήχου: Emotion 98.3, V-Rock, The Chamber 106.6 και Vice City FM. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο τελευταίος metal προορισμός έχει δύο πολύ γνώριμους οικοδεσπότες. Οι Tom Araya και Kerry King των Slayer αναλαμβάνουν χρέη DJs στον The Chamber 106.6, μεταφέροντας λίγη από την ατμόσφαιρα του συγκροτήματος απευθείας στα ραδιοκύματα της Leonida.
Και το playlist δεν αστειεύεται. Οι Slayer ακούγονται με το "Raining Blood", οι Metallica με τα "Master of Puppets", "Battery" και "Seek & Destroy", ενώ υπάρχουν επίσης οι Black Sabbath με το "I", οι Pantera με το "I'm Broken", οι Megadeth με το "Symphony of Destruction", οι Sepultura με το "Territory" και οι System of a Down με το "Sugar". Στη λίστα συναντάμε ακόμη τους Mastodon με το "Blood and Thunder", τους Anthrax με το "I Am The Law", τους Tool με το "Sober" και τους Overkill με το "Rotten to the Core".
Αν πάλι προτιμάς κάτι πιο κλασικό, το V-Rock είναι η στάση σου. Εδώ κυριαρχεί το rock και το hair metal των '80s, με τους Bon Jovi και το "Runaway", τους Rolling Stones και το "Emotional Rescue", τους Van Halen με το "Panama", τους Poison με το "Nothin’ But A Good Time" και τους Mötley Crüe με το "Dr. Feelgood". Στο ίδιο πρόγραμμα βρίσκονται οι KISS, ο Eric Clapton, ο Huey Lewis, η Stevie Nicks και ο Lindsey Buckingham.
Το Emotion 98.3 κινείται σε πιο soft rock μονοπάτια, με τους The Cars ("Drive"), Phil Collins ("In the Air Tonight", "Against All Odds"), Roxette ("Listen to Your Heart"), Elton John ("I Guess That's Why They Call It the Blues") και Stevie Nicks μαζί με τον Tom Petty ("Stop Draggin’ My Heart Around"). Για όσους θέλουν να χαλαρώσουν λίγο ανάμεσα σε δύο αποστολές, είναι μάλλον η κατάλληλη επιλογή.
Τέλος, το Vice City FM επιστρέφει με τον χαρακτηριστικό new wave και pop-rock ήχο της δεκαετίας του '80. Στη λίστα βρίσκονται οι New Order με το "Thieves Like Us", οι Echo & The Bunnymen με το "Lips Like Sugar", η Stevie Nicks με το "Wild Heart", ο Bryan Ferry με το "Kiss and Tell" και οι Culture Club με το "Miss Me Blind".
Το πλήρες rock και metal playlist του GTA 6
Emotion 98.3
- The Cars – Drive
- Cliff Richard – Devil Woman
- Phil Collins – In the Air Tonight
- Roxette – Listen to Your Heart
- Captain & Tennille – But I Think It's a Dream
- Scritti Politti – Overnite
- Carly Simon – Coming Around Again
- Elton John – I Guess That's Why They Call It the Blues
- Phil Collins – Against All Odds
- Stevie Nicks ft. Tom Petty – Stop Draggin’ My Heart Around
- Dr. Hook – When You're In Love With A Beautiful Woman
- Chris Rea – Fool (If You Think It's Over)
V-Rock
- Bon Jovi – Runaway
- The Rolling Stones – Emotional Rescue
- Huey Lewis + The News – I Want a New Drug
- Stevie Nicks – For What It's Worth
- Lindsey Buckingham – Go Insane
- Van Halen – Panama
- Poison – Nothin’ But A Good Time
- Eric Clapton – Cocaine
- Harry Nilsson – Jump Into the Fire
- The Who – Bargain
- Eddie Money – Take Me Home Tonight
- John Mellencamp – Jack and Diane
- Mötley Crüe – Dr. Feelgood
- Pete Townshend – Let My Love Open the Door
- Loverboy – Lovin’ Every Minute of It
- KISS – Sure Know Something
The Chamber 106.6
- Slayer – Raining Blood
- Black Sabbath – I
- Pantera – I'm Broken
- Megadeth – Symphony of Destruction
- Metallica – Master of Puppets
- Mastodon – Blood and Thunder
- Anthrax – I Am The Law
- Metallica – Battery
- Metallica – Seek & Destroy
- Sepultura – Territory
- System of a Down – Sugar
- Tool – Sober
- Overkill – Rotten to the Core
Vice City FM
- Stevie Nicks – Wild Heart
- Echo & The Bunnymen – Lips Like Sugar
- Curiosity Killed the Cat – Name and Number
- Feargal Sharkey – A Good Heart
- New Order – Thieves Like Us
- Bryan Ferry – Kiss and Tell
- Billy Ocean – Loverboy
- Johnny Hates Jazz – Shattered Dreams
- Jermaine Stewart – We Don't Have To Take Our Clothes Off
- Culture Club – Miss Me Blind
Η μουσική ήταν ανέκαθεν ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της ταυτότητας του Grand Theft Auto. Από το θρυλικό "V-Rock" του Vice City μέχρι τις αμέτρητες ανακαλύψεις που κάναμε ακούγοντας ραδιόφωνο μέσα στα αυτοκίνητα του παιχνιδιού, οι σταθμοί του GTA έχουν αποκτήσει τη δική τους θέση στην pop κουλτούρα.