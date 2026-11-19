Αν πρόκειται να περάσεις αμέτρητες ώρες στους δρόμους της Vice City, τουλάχιστον φρόντισε να έχεις καλή μουσική. Το Grand Theft Auto 6 επέστρεψε με 22 ραδιοφωνικούς σταθμούς και οι φίλοι του rock και του metal έχουν αρκετούς λόγους να μην αφήσουν το χέρι τους από το κουμπί της αλλαγής ταχυτήτων.

Συνολικά, τέσσερις σταθμοί καλύπτουν διαφορετικές πλευρές του rock ήχου: Emotion 98.3, V-Rock, The Chamber 106.6 και Vice City FM. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι ο τελευταίος metal προορισμός έχει δύο πολύ γνώριμους οικοδεσπότες. Οι Tom Araya και Kerry King των Slayer αναλαμβάνουν χρέη DJs στον The Chamber 106.6, μεταφέροντας λίγη από την ατμόσφαιρα του συγκροτήματος απευθείας στα ραδιοκύματα της Leonida.

Και το playlist δεν αστειεύεται. Οι Slayer ακούγονται με το "Raining Blood", οι Metallica με τα "Master of Puppets", "Battery" και "Seek & Destroy", ενώ υπάρχουν επίσης οι Black Sabbath με το "I", οι Pantera με το "I'm Broken", οι Megadeth με το "Symphony of Destruction", οι Sepultura με το "Territory" και οι System of a Down με το "Sugar". Στη λίστα συναντάμε ακόμη τους Mastodon με το "Blood and Thunder", τους Anthrax με το "I Am The Law", τους Tool με το "Sober" και τους Overkill με το "Rotten to the Core".

Αν πάλι προτιμάς κάτι πιο κλασικό, το V-Rock είναι η στάση σου. Εδώ κυριαρχεί το rock και το hair metal των '80s, με τους Bon Jovi και το "Runaway", τους Rolling Stones και το "Emotional Rescue", τους Van Halen με το "Panama", τους Poison με το "Nothin’ But A Good Time" και τους Mötley Crüe με το "Dr. Feelgood". Στο ίδιο πρόγραμμα βρίσκονται οι KISS, ο Eric Clapton, ο Huey Lewis, η Stevie Nicks και ο Lindsey Buckingham.

Το Emotion 98.3 κινείται σε πιο soft rock μονοπάτια, με τους The Cars ("Drive"), Phil Collins ("In the Air Tonight", "Against All Odds"), Roxette ("Listen to Your Heart"), Elton John ("I Guess That's Why They Call It the Blues") και Stevie Nicks μαζί με τον Tom Petty ("Stop Draggin’ My Heart Around"). Για όσους θέλουν να χαλαρώσουν λίγο ανάμεσα σε δύο αποστολές, είναι μάλλον η κατάλληλη επιλογή.

Τέλος, το Vice City FM επιστρέφει με τον χαρακτηριστικό new wave και pop-rock ήχο της δεκαετίας του '80. Στη λίστα βρίσκονται οι New Order με το "Thieves Like Us", οι Echo & The Bunnymen με το "Lips Like Sugar", η Stevie Nicks με το "Wild Heart", ο Bryan Ferry με το "Kiss and Tell" και οι Culture Club με το "Miss Me Blind".

Το πλήρες rock και metal playlist του GTA 6

Emotion 98.3

The Cars – Drive

Cliff Richard – Devil Woman

Phil Collins – In the Air Tonight

Roxette – Listen to Your Heart

Captain & Tennille – But I Think It's a Dream

Scritti Politti – Overnite

Carly Simon – Coming Around Again

Elton John – I Guess That's Why They Call It the Blues

Phil Collins – Against All Odds

Stevie Nicks ft. Tom Petty – Stop Draggin’ My Heart Around

Dr. Hook – When You're In Love With A Beautiful Woman

Chris Rea – Fool (If You Think It's Over)

V-Rock

Bon Jovi – Runaway

The Rolling Stones – Emotional Rescue

Huey Lewis + The News – I Want a New Drug

Stevie Nicks – For What It's Worth

Lindsey Buckingham – Go Insane

Van Halen – Panama

Poison – Nothin’ But A Good Time

Eric Clapton – Cocaine

Harry Nilsson – Jump Into the Fire

The Who – Bargain

Eddie Money – Take Me Home Tonight

John Mellencamp – Jack and Diane

Mötley Crüe – Dr. Feelgood

Pete Townshend – Let My Love Open the Door

Loverboy – Lovin’ Every Minute of It

KISS – Sure Know Something

The Chamber 106.6

Slayer – Raining Blood

Black Sabbath – I

Pantera – I'm Broken

Megadeth – Symphony of Destruction

Metallica – Master of Puppets

Mastodon – Blood and Thunder

Anthrax – I Am The Law

Metallica – Battery

Metallica – Seek & Destroy

Sepultura – Territory

System of a Down – Sugar

Tool – Sober

Overkill – Rotten to the Core

Vice City FM

Stevie Nicks – Wild Heart

Echo & The Bunnymen – Lips Like Sugar

Curiosity Killed the Cat – Name and Number

Feargal Sharkey – A Good Heart

New Order – Thieves Like Us

Bryan Ferry – Kiss and Tell

Billy Ocean – Loverboy

Johnny Hates Jazz – Shattered Dreams

Jermaine Stewart – We Don't Have To Take Our Clothes Off

Culture Club – Miss Me Blind

Η μουσική ήταν ανέκαθεν ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της ταυτότητας του Grand Theft Auto. Από το θρυλικό "V-Rock" του Vice City μέχρι τις αμέτρητες ανακαλύψεις που κάναμε ακούγοντας ραδιόφωνο μέσα στα αυτοκίνητα του παιχνιδιού, οι σταθμοί του GTA έχουν αποκτήσει τη δική τους θέση στην pop κουλτούρα.