Ο Jonny Greenwood και ο Dudu Tassa ανακοίνωσαν το Jalsa, το δεύτερο κεφάλαιο του κοινού τους project Jarak Qaribak, το οποίο θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 4 Δεκεμβρίου.

Το ντουέτο είχε παρουσιάσει το 2023 το ομώνυμο πρώτο album τού project, μια συλλογή επανερμηνειών παλαιών ερωτικών τραγουδιών από τη Μέση Ανατολή. Το όνομά τους, "Jarak Qaribak", μεταφράζεται ως «ο γείτονάς σου είναι φίλος σου» και περιγράφει τη βασική ιδέα της συνεργασίας, με κάθε ερμηνευτή να τραγουδάει ένα κομμάτι που προέρχεται από διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία γεννήθηκε ή μεγάλωσε.

Το Jalsa διευρύνει αυτόν τον κύκλο, συγκεντρώνοντας φωνές και μουσικούς από τον Λίβανο, το Ιράκ, τη Συρία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. «Αγαπώ αυτή τη μουσική εδώ και 30 χρόνια και χαίρομαι που επιτέλους συνεργάζομαι με ανθρώπους αφοσιωμένους σε αυτήν», ανέφερε ο Greenwood. Ενώ ο Tassa ομολογεί, «όταν η μουσική διασχίζει τα σύνορα, μας θυμίζει ότι η αγάπη και η λαχτάρα ακούγονται ίδιες σε κάθε γλώσσα».

Πρώτο δείγμα του album είναι το “Ya Hala Bid-Dayf”, μια νέα απόδοση ενός λιβανέζικου κλασικού τραγουδιού με τη φωνή της Zeina, καλλιτέχνιδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για ένα τραγούδι υποδοχής που καλεί τον επισκέπτη να παραμείνει και διαβεβαιώνει ότι η πόρτα θα είναι πάντοτε ανοιχτή.

Την παραγωγή υπογράφουν από κοινού οι Greenwood και Tassa. Ο πρώτος παίζει πιάνο, ενώ ο δεύτερος αναλαμβάνει κιθάρες, μπάσο, προγραμματισμό και δεύτερα φωνητικά. Στην ενορχήστρωση συναντώνται επίσης βιολί, βιόλα, τσέλο, φλάουτο, ούτι και κανονάκι, φέρνοντας τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία κοντά στην αραβική οργανική παράδοση.

Η σχέση των δύο μουσικών έχει και βαθιές ρίζες. Ο παππούς του Tassa, Daoud Al-Kuwaity, και ο αδελφός του, Saleh, υπήρξαν σημαντικές μορφές της ιρακινής μουσικής του 20ού αιώνα. Ο Tassa επανέφερε τα τραγούδια τους με το σχήμα Dudu Tassa & The Kuwaitis, το οποίο άνοιξε τις συναυλίες των Radiohead στη βορειοαμερικανική περιοδεία τους το 2017. Έτσι εδραιώθηκε η φιλία του με τον Greenwood και γεννήθηκαν σταδιακά οι Jarak Qaribak.



Το Jalsa περιλαμβάνει εννέα τραγούδια και κυκλοφορεί ψηφιακά στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ το βινύλιο θα ακολουθήσει στις 22 Ιανουαρίου 2027. Η ανακοίνωσή του ακολουθεί την περσινή ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων τους στο Bristol και στο Hackney του Λονδίνου. Η παλαιστινιακή καμπάνια πολιτιστικού μποϊκοτάζ PACBI, ιδρυτικό μέλος του κινήματος BDS, είχε υποστηρίξει ότι οι συναυλίες θα λειτουργούσαν ως πολιτικό «ξέπλυμα» των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα. Οι χώροι ακύρωσαν τελικά τις εκδηλώσεις, με τους Greenwood και Tassa να αναφέρουν ότι είχαν δεχθεί απειλές που δεν επέτρεπαν την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Οι δύο μουσικοί χαρακτήρισαν τότε την εξέλιξη πράξη λογοκρισίας, υποστηρίζοντας ότι η απομόνωση Ισραηλινών καλλιτεχνών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική κατανόηση. Είχαν, μάλιστα, αντιπαραβάλει την περίπτωσή τους με την υποστήριξη που δέχθηκαν οι Kneecap για το δικαίωμά τους στην πολιτική έκφραση.

Το πώς θα υποδεχτεί το κοινό τη νέα τους συνεργασία θα το δούμε σύντομα. Στις 6 Νοεμβρίου, ωστόσο, οι Jarak Qaribak εμφανίστηκαν στο Jerusalem Theatre, στο πλαίσιο του Jerusalem International Oud Festival. Μαζί με τραγούδια από το πρώτο τους album και τις δουλειές τού Tassa με τους The Kuwaitis, έπαιξαν και υλικό από το νέο κεφάλαιο του project.