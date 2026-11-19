Πόσο χρόνο μπορεί κανείς να ξοδέψει αναζητώντας ένα DJ set, πριν επιστρέψει τελικά σε εκείνο που έχει ήδη ακούσει δεκάδες φορές; Από αυτή την σύγχρονη μορφή αναποφασιστικότητας γεννήθηκε το The Selector, μία νέα πλατφόρμα μουσικής ανακάλυψης που συγκεντρώνει περισσότερα από 72.000 sets από 58 διαφορετικά κανάλια.

Δημιουργός της είναι ο DJ και παραγωγός The Cat Rave, ο οποίος κουράστηκε να περνάει μισή ώρα κάνοντας scroll, χωρίς να καταλήγει σε κάτι καινούργιο. Η λύση που σχεδίασε πλησιάζει περισσότερο την εμπειρία του ραδιοφώνου ή της παλιάς τηλεόρασης. γιατί πατάς ένα κουμπί και η πλατφόρμα επιλέγει τυχαία ένα set. Αν δεν σου ταιριάζει, αλλάζεις «κανάλι».

Στη βάση τού The Selector συναντώνται η Boiler Room, το HÖR, το NTS Radio, το Rinse FM, το The Lot Radio, το Kiosk Radio, το Cercle, η Defected, το Tomorrowland, το Awakenings, η Drumcode, το Metalheadz και δεκάδες ακόμη ραδιοφωνικά δίκτυα, φεστιβάλ, labels και μουσικές πλατφόρμες. Περιλαμβάνονται επίσης σχεδόν 2.000 sets από το αρχείο του Mixmag, τα οποία καλύπτουν περισσότερα από 15 χρόνια και φέρουν υπογραφές όπως εκείνες των Honey Dijon, Major League DJz, Fabio & Grooverider, Kevin Saunderson και KiNK.

Η επιλογή μπορεί να αφεθεί εντελώς στην τύχη ή να περιοριστεί με φίλτρα είδους, καναλιού και διάρκειας. Η λίστα των genres εκτείνεται από techno, house, electro και ambient μέχρι drum ’n’ bass, jungle, UK garage, hip-hop και experimental ηλεκτρονική μουσική.

Υπάρχουν επίσης τέσσερις διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης: Το Popular προκρίνει sets που έχουν ήδη συγκεντρώσει μεγάλο κοινό, το Hidden Gems αναζητά λιγότερο προβεβλημένες εμφανίσεις με θετική ανταπόκριση και το Niche σε κατευθύνει προς καλλιτέχνες που παραμένουν σχεδόν άγνωστοι. Η επιλογή All καταργεί κάθε στάθμιση και αφήνει την τύχη να κάνει ολόκληρη τη δουλειά.

Το The Selector δεν φιλοξενεί το ίδιο τα videos, αλλά αναπαράγει ενσωματωμένα αρχεία από το YouTube. Είναι δωρεάν, δεν περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν απαιτεί δημιουργία λογαριασμού. Τα sets που αποθηκεύει ο χρήστης, όπως και το ιστορικό ακρόασης, παραμένουν τοπικά στον browser του, αντί να τροφοδοτούν κάποιο προφίλ προτιμήσεων. Η πλατφόρμα επαναφέρει δηλαδή στη μουσική ακρόαση το στοιχείο της τυχαίας ανακάλυψης και την πιθανότητα να πέσετε πάνω σε κάτι που δεν γνωρίζατε ότι αναζητούσατε. Ο κατάλογός τής εμπλουτίζεται με νέες αναρτήσεις κάθε εβδομάδα.

Let the party begin...