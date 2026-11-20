Οι The Delines μόλις ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, The Killing Of A Motel Maid, στις 26 Φεβρουαρίου 2027 από τη Decor Records. Παράλληλα, μας έδωσαν το πρώτο single μέσα από αυτό, “High Low”.

Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε ο John Parish, γνωστός από τις συνεργασίες του με PJ Harvey, Aldous Harding, Sparklehorse και Dry Cleaning, έπειτα από μια εβδομάδα ηχογραφήσεων στα Rockfield Studios, στο Monmouth της Ουαλίας. Η νέα δουλειά των alt-country bluesers έρχεται μετά το The Set Up, που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο ’26.

Η συνεργασία τής μπάντας με τον Parish προέκυψε έπειτα από μια πρώτη συνάντησή τους στη γενέτειρά της, το Portland του Oregon. O κιθαρίστας και βασικός συνθέτης τού group, Willy Vlautin, είπε για αυτή, «είμαστε όλοι τόσο μεγάλοι θαυμαστές του Parish. Ανυπομονούσαμε να δουλέψουμε μαζί του. Και γνωρίζαμε ότι ο χρόνος και το budget μας ήταν περιορισμένα, οπότε άρχισα να γράφω αυτές τις λιτές, απέριττες μπαλάντες, ενώ ο Cory (Gray, πλήκτρα και τρομπέτα στην μπάντα) έφερε μερικά εκπληκτικά instrumental κομμάτια. Έτσι, ο κινηματογραφικός κόσμος του δίσκου άρχισε να παίρνει γρήγορα μορφή».

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Το αποτέλεσμα, κατά το group, είναι ένα noir οδοιπορικό, με πρωταγωνίστριες γυναίκες σε περιπλάνηση μέσα σε μία κατακερματισμένη Αμερική. Η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα των ΗΠΑ έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στα τραγούδια, παραδέχεται ο Vlautin: «Όλοι μας έχουμε επηρεαστεί βαθιά από όσα συμβαίνουν στην Αμερική, από τον διχασμό, την ICE, από το πώς η εργατική τάξη παρασύρεται από τους δισεκατομμυριούχους. Όλα αυτά πέρασαν μέσα στα τραγούδια. Μεγάλο μέρος της πορείας προς την οποία κατευθύνονται οι ΗΠΑ μοιάζει με παραλογισμό και αυτό έγινε το αίμα που κυλά στις συνθέσεις. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών να βοηθήσουν να υποχωρήσει η συλλογική μας αγωνία. Θα δούμε...».

Ο ίδιος στέκεται ιδιαίτερα και στη συμβολή τής τραγουδίστριας του group, Amy Boone, θεωρώντας πως πρόκειται για την καλύτερη στιγμή της μέχρι σήμερα. «Στο στούντιο, η Amy άφησε τους πάντες άφωνους με τις ερμηνείες της. Έγινε ένα με τα τραγούδια, τα έζησε και τα ανέπνευσε, σηκώνοντας ουσιαστικά το βάρος ολόκληρου του δίσκου. Νομίζω πως είναι η καλύτερη ερμηνεία της μέχρι σήμερα».

Από την πλευρά της, η Boone θυμάται με ενθουσιασμό την εμπειρία τής ηχογράφησης στα ιστορικά Rockfield Studios: «Αυτό που καταλάβαμε αμέσως για το Rockfield είναι πως πρόκειται για έναν χώρο με μια δική του, σχεδόν μαγική αύρα. Υπάρχει εκεί μια χαλαρή, ανεπιτήδευτη αίσθηση της υπαίθρου που σε βοηθά να αποφορτιστείς. Θα έπρεπε να είναι τρομακτικό να βρίσκεσαι σε ένα μέρος όπου έχουν ηχογραφήσει τόσα σπουδαία συγκροτήματα, αλλά, με κάποιον τρόπο, δεν είναι».

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, τον ερχόμενο Μάρτιο, οι The Delines θα ξεκινήσουν μία ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία τον Μάρτιο του 2027.