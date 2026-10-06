Cabaret Voltaire: Το τελευταίο κεφάλαιο των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής γράφεται στην Αθήνα

Oι Cabaret Voltaire, ένα από τα σημαντικότερα και πιο επιδραστικά σχήματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής, έρχονται στην Αθήνα για πρώτη και τελευταία φορά. Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, οι Stephen “Mal” Mallinder και Chris Watson ανεβαίνουν στη σκηνή του Floyd Live Music Venue, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι In Trance 95.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 12:00, προς €33 για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Στις 13 Μαΐου 1975, οι Cabaret Voltaire έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στο Sheffield, δύο χρόνια μετά τη δημιουργία τους από τους Mallinder, Watson και Richard H. Kirk. Αντλώντας έμπνευση από τον ντανταϊσμό και το μεταβιομηχανικό περιβάλλον της πόλης τους, χρησιμοποίησαν μαγνητοταινίες, synths, drum machines και video για να δημιουργήσουν έναν ήχο που έμελλε να επηρεάσει καθοριστικά το industrial, το post-punk και την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μουσικής.

Με κυκλοφορίες στη Rough Trade και τη Mute και εμβληματικούς δίσκους όπως τα Mix-Up, Red Mecca και The Crackdown, οι Cabaret Voltaire συνέχισαν να διευρύνουν τα όρια του ήχου τους, περνώντας από τον ακραίο πειραματισμό στο industrial funk, το electro και τη χορευτική μουσική. Κομμάτια όπως τα “Nag Nag Nag”, “Yashar”, “Just Fascination”, “Sensoria” και “I Want You” παραμένουν σημεία αναφοράς μιας πορείας που άφησε βαθύ αποτύπωμα στις επόμενες γενιές.

Μετά τον θάνατο του Richard H. Kirk το 2021, οι Mallinder και Watson ξεκαθάρισαν ότι δεν θα υπάρξουν νέες ηχογραφήσεις με το όνομα Cabaret Voltaire. Σήμερα, επιστρέφουν μαζί στη σκηνή για το τελευταίο live κεφάλαιο της μπάντας, με ένα set που διατρέχει ολόκληρη την ιστορία της και έχει ανακατασκευαστεί από την αρχή, με την τεχνολογία και τις διαδικασίες των πρωτότυπων ηχογραφήσεων.

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Οι In Trance 95 σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 1988 από τους Αλέξανδρο Μαχαίρα και Νίκο Βελιώτη. Ξεκινώντας από την ελληνική underground σκηνή, ανέπτυξαν έναν χαρακτηριστικό minimal synth ήχο, συνδυάζοντας synth-pop, πειραματική electronica, cold wave και industrial στοιχεία. Στις πρώτες ηχογραφήσεις τους περιλαμβάνονται κομμάτια όπως τα “Brazilia”, “Desire to Desire” και “Presidente”.

Μετά από μακρά απουσία, επανενώθηκαν επίσημα το 2010, ενώ η Minimal Wave έφερε τη μουσική τους σε νέο διεθνές κοινό, αρχικά με το Cities of Steel & Neon και στη συνέχεια με το LP Shapes in a New Geometry (2012).

Οι πρόσφατες κυκλοφορίες τους περιλαμβάνουν το EP The Move (2025) και την επανέκδοση του άλμπουμ Code of Obsession (1990), που κυκλοφόρησε από τη Minimal Wave τον Ιούλιο του 2026. Νέο υλικό αναμένεται στις αρχές του 2027.

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Διάθεση εισιτηρίων:

• Τηλεφωνικά στο 211 770 0000

• Online more.com / floyd.gr

• Φυσικά σημεία: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

*Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωσης.

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