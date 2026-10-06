Borderline Festival: H Αθήνα παραδίδεται για μια νύχτα στους ήχους του κόσμου

Για μία βραδιά, το Borderline Festival μετατρέπει το Onassis Ready σε ένα σημείο όπου διαφορετικές μουσικές γεωγραφίες συναντιούνται χωρίς σύνορα, σαν φωτεινές τροχιές που συγκλίνουν μέσα στη νύχτα. Από τα υπόγεια clubs του Βερολίνου και τις ατελείωτες ώρες της Νέας Υόρκης έως τη Βηρυτό και την Αθήνα, ήχοι, ιστορίες και καλλιτέχνες συναντιούνται σε μια διοργάνωση που ανέκαθεν προτιμούσε τα ενδιάμεσα σημεία των χαρτών από τους προφανείς προορισμούς. Σε επιμέλεια του STEGI.RADIO, τρία stages ανοίγουν ταυτόχρονα, προσκαλώντας το κοινό σε μια διαδρομή που αλλάζει μορφή σε κάθε βήμα.

Ricardo Villalobos in collaboration with ReSolute (NYC) - Nightmares On Wax - Yasmine Hamdan - Σtella - Alexander Skancke - DJ-HOTLINE 333 - Everlyn - George Rallis - Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos - MIRA新伝統 - baggymilziade

Κρατώντας ακόμη κάτι από την ελευθερία και την αίσθηση του καλοκαιριού που επιμένει να αιωρείται πάνω από την πόλη, η μονοήμερη εκδοχή του Borderline Festival επιστρέφει για μια ιδιαίτερη εμπειρία μουσικής εξερεύνησης. Σαν ένας ζωντανός οργανισμός που κινείται αδιάκοπα ανάμεσα σε ήχους, διαθέσεις και πολιτισμούς. Εδώ, θρυλικές μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής συνυπάρχουν με καλλιτέχνες που επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τα όριά της, ενώ φωνές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου κουβαλούν μαζί τους μνήμες, γλώσσες και ατμόσφαιρες.

Τα τρία stages του Onassis Ready μοιάζουν με τρεις διαφορετικές εισόδους προς το ίδιο όνειρο. Η minimal house και η microhouse συναντούν το trip hop, το downtempo, τις αραβικές μουσικές παραδόσεις, τις ηλεκτρονικές υφές και την indie pop, δημιουργώντας ένα τοπίο όπου όλα μοιάζουν να συνομιλούν αβίαστα μεταξύ τους. Η βιομηχανική αρχιτεκτονική του χώρου γίνεται το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη συνάντηση, μεταμορφώνοντας το Onassis Ready σε μια προσωρινή μητρόπολη σύγχρονων ήχων.

Ricardo Villalobos / Φωτ.: Jamie Jar

Στα Basement Stages χτυπά η καρδιά της νύχτας. Δώδεκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Αθήνα, ο Ricardo Villalobos επιστρέφει για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set σε συνεργασία με τη ReSolute NYC. Για πολλούς, αποτελεί κάτι περισσότερο από έναν DJ ή παραγωγό. Είναι μια μορφή σχεδόν μυθική για τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, ένας δημιουργός που αντιμετώπισε το DJ set ως ζωντανό οργανισμό και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της αισθητικής και της φιλοσοφίας της minimal house και της microhouse. Οι εμφανίσεις του παραμένουν απρόβλεπτες, μακρόσυρτες και βαθιά υπνωτιστικές, εμπειρίες που εξελίσσονται αργά, σαν αφηγήσεις χωρίς προκαθορισμένο τέλος. Λίγο νωρίτερα, ο Alexander Skancke θα δώσει τον αρχικό παλμό της βραδιάς. Εκπρόσωπος της νέας underground γενιάς του Βερολίνου, φέρνει μαζί του την ενέργεια μιας σκηνής που εξακολουθεί να ανακαλύπτει νέους τρόπους να κινείται μέσα στη νύχτα.

Στο Basement A, ο Nightmares on Wax θα αναλάβει τις τελευταίες ώρες της διαδρομής. Εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο George Evelyn χτίζει μεθοδικά έναν κόσμο όπου η hip-hop, η soul, η funk, η dub και η ηλεκτρονική μουσική συνυπάρχουν με φυσικότητα και ζεστασιά. Η σχέση του με τη Warp Records έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη διαμόρφωση του trip hop και του downtempo, δημιουργώντας έναν ήχο που παραμένει αναγνωρίσιμος και διαχρονικός. Τα DJ sets του μοιάζουν περισσότερο με νυχτερινές περιπλανήσεις παρά με επιδείξεις τεχνικής, αφήνοντας πάντοτε χώρο στη μουσική να αφηγηθεί τις δικές της ιστορίες.

Nightmares On Wax / Φωτ.: Ollie Trenchard

Ανάμεσα σε αυτές τις διαδρομές εμφανίζεται η Yasmine Hamdan, μια καλλιτέχνιδα που μοιάζει να κινείται εδώ και χρόνια ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους χωρίς να ανήκει αποκλειστικά σε κανέναν. Η φωνή της κουβαλά μνήμες από τη Βηρυτό, ίχνη παράδοσης και μια σύγχρονη αστική ευαισθησία που συναντά την ηλεκτρονική μουσική και την ποπ. Μέσα από τις συνθέσεις της, τα αραβικά ηχοχρώματα δεν λειτουργούν ως στοιχείο αναφοράς στο παρελθόν αλλά ως ζωντανό υλικό για κάτι απολύτως σύγχρονο. Υπάρχει πάντα κάτι κινηματογραφικό στην παρουσία της, σαν οι ιστορίες που αφηγείται να φωτίζονται από τα φώτα μιας πόλης λίγο πριν ξημερώσει.

Yasmine Hamdan / Φωτ.: Ylias Nao

Πριν από εκείνη, η Σtella επιστρέφει στην Αθήνα για μια ιδιαίτερη εμφάνιση στο πλαίσιο του Borderline Festival. Με μια διαδρομή που τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και βρήκε ακροατές σε ολόκληρο τον κόσμο, η μουσική της συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στην αμεσότητα της ποπ και σε μια διακριτική ονειρική μελαγχολία. Τα τραγούδια της μοιάζουν συχνά με στιγμιότυπα από κάποιο καλοκαίρι που αρνείται να τελειώσει, και η παρουσία της εδώ προσθέτει μια διαφορετική χρωματική απόχρωση στο πρόγραμμα της βραδιάς. Την αρχή θα κάνει ο Γιώργος Ράλλης, μέσα από μουσικές επιλογές που ταξιδεύουν ανάμεσα σε ηπείρους, εποχές και παραδόσεις.

Στο Ground Floor Stage, το βλέμμα στρέφεται στην ίδια την Αθήνα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Curators του TMLAB και υπό την επιμέλεια της pink.wav, η σκηνή γίνεται ένας τόπος συνάντησης για δημιουργούς με διαφορετικές αφετηρίες αλλά κοινή ανάγκη για έκφραση. Καλλιτέχνες που έφτασαν πρόσφατα στην πόλη από άλλες χώρες, δημιουργοί που κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικές πατρίδες και Έλληνες μουσικοί που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό συνθέτουν μια εικόνα της σύγχρονης αθηναϊκής πραγματικότητας. Όχι μιας πόλης στατικής, αλλά μιας πόλης που αλλάζει συνεχώς, αφομοιώνοντας επιρροές, ιστορίες και νέες ταυτότητες.

Από τα αισθησιακά electro και ghetto grooves της DJ-HOTLINE 333 μέχρι τις υπνωτικές τροχιές της Everlyn και τις ανοιχτές μουσικές αφηγήσεις του baggymilziade, κάθε εμφάνιση προσθέτει ένα διαφορετικό κομμάτι σε αυτό το μωσαϊκό. Το οπτικοακουστικό σύμπαν των MIRA新伝統 και η περφόρμανς Mutable Ground των Anna Vs June και Jan Van Angelopoulos επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τα όρια της εμπειρίας, μετατρέποντας τον ήχο σε εικόνα, το σώμα σε αφήγηση και τον χώρο σε ενεργό μέρος της παράστασης.

Το Ground Floor Stage λειτουργεί έτσι σαν μια μικρογραφία μιας Αθήνας που δεν σταματά να μεταμορφώνεται. Μιας πόλης που ακούει, απορροφά και επανεφευρίσκει τον εαυτό της μέσα από τους ανθρώπους που την κατοικούν προσωρινά ή μόνιμα. Εδώ, τα DJ sets συναντούν τις performances, τα live electronics συνομιλούν με τα οπτικά περιβάλλοντα και η έννοια της τοπικότητας χάνει τα στενά της όρια.

Για μία μόνο νύχτα, το Onassis Ready γίνεται τόπος συνάντησης διαφορετικών γενεών, μουσικών γλωσσών και καλλιτεχνικών διαδρομών. Ένας χώρος όπου το υπόγειο συναντά το οικουμενικό, όπου οι αποστάσεις ανάμεσα στις πόλεις μικραίνουν και όπου ο ήχος λειτουργεί ως κοινή γλώσσα. Αυτό ήταν πάντοτε το Borderline Festival: μια ανοιχτή πρόσκληση προς ό,τι δεν χωρά εύκολα σε ορισμούς, ταμπέλες και κατηγορίες. Ένα καταφύγιο για τις μουσικές που γεννιούνται ακριβώς πάνω στη γραμμή των συνόρων και, τελικά, την ξεπερνούν.

Συντελεστές

Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (καλλιτεχνικοί διευθυντές του STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Επιμέλεια Ground Floor – TMLΑB: pink.wav

Set Design Concept: Voltnoi Brege & Άκης Χοντάσης

Set Design: Όλγα Μπρούμα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Χάρης Παπαδόπουλος, Παύλος Παππάς

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριάνα Αντζουλάτου, Φαίη Μινωπέτρου, Ιουλία Σταμούλη

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Radio Manager (STEGI.RADIO): Νίκη Γεωργίου

Content Editor (STEGI.RADIO): Γιάννης Γαλιάτσος

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Μέρος του Borderline υλοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκού προγράμματος TMLAB, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα

Onassis Ready | 9 Οκτωβρίου 2026

GROUND FLOOR (curated by pink.wav)

21:00 – 22:30 | Everlyn

22:30 – 23:15 | Anna Vs June & Jan Van Angelopoulos

23:30 – 00:15 | MIRA新伝統

00:15 – 02:00 | baggymilziade

02:00 – 04:00 | DJ-HOTLINE 333

BASEMENT Α

21.00 – 22.00 | George Rallis

22:00 – 23:00 | Yasmine Hamdan

23:00 – 00:00 | Σtella

00:00 – 03:00 | Nightmares On Wax

BASEMENT Β

23:00 – 00:00 | Alexander Skancke

00:00 – 04:00 | Ricardo Villalobos σε συνεργασία με τους ReSolute (NYC)

Stegi.Radio

Το web radio της Στέγης συντονίζεται στον ρυθμό της πόλης, εκπέμποντας από την Αθήνα σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερους από 200 παραγωγούς, 24ωρη ροή προγράμματος, τρία επιμελημένα κανάλια, βιντεοσκοπημένα sets στο YouTube και ένα αρχείο με πάνω από 10.000 εκπομπές, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ραδιόφωνο.

Ακούστε ζωντανά το STEGI.RADIO

Kατεβάστε το app σε iOS ή Android

Onassis Ready

Ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι καινούριο: το Onassis Ready. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, αγκαλιάζοντας ήδη την καλλιτεχνική δημιουργία των Onassis AiR και ONX Fellows και χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Ένας τόπος όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο, εκεί όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Την περυσινή σεζόν φιλοξενήθηκαν εκεί οι παραγωγές της Στέγης: you are invited του Juergen Teller, Borderline Festival, ONX Showcase, Tilda Swinton – Ongoing.

Πληροφορίες

Onassis Ready

Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

21:00 – 04:00

Στο GROUND LEVEL και BASEMENT

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Κανονικό εισιτήριο: 25 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλοι Στέγης: 20 €

Ανεργίας: 17,50 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ**: 10 €

*Αγορά εισιτηρίου στην πόρτα: 30 €

**Οι κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ και Συνοδούς ΑμεΑ γίνονται τηλεφωνικά στο 2130178036.

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης γίνεται χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού (strobe lights).

Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση: Όλες οι εκδηλώσεις βιντεοσκοπούνται και φωτογραφίζονται. Με την αγορά εισιτήριου οι κάτοχοι συναινούν στη βιντεοσκόπηση και φωτογράφισή τους.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει στο αρχείο της Στέγης και θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο, το κανάλι και τις ψηφιακές πλατφόρμες της Στέγης για όλο το διάστημα λειτουργίας τους.

Πρόσβαση στο Onassis Ready με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με λεωφορείο: Γραμμή 838, Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.) | Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21, Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3, Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

Η μετακίνηση γίνεται μέρος της εμπειρίας του Borderline Festival

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με την Anytime, Mobility Partner της Στέγης, το κοινό του Borderline Festival θα έχει στη διάθεσή του δωρεάν shuttle bus service προς και από τους χώρους του φεστιβάλ, δωρεάν parking, καθώς και ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες ταξί. Μέσα από την πρωτοβουλία Culture Moves Us της Anytime, η πρόσβαση στον πολιτισμό γίνεται πιο εύκολη, πιο άνετη και πιο βιώσιμη, ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους να μετακινηθούν για να ζήσουν την εμπειρία του φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες μετακίνησης, τα δρομολόγια και τον τρόπο αξιοποίησής τους θα ανακοινωθούν σύντομα μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της Στέγης και του Borderline Festival.